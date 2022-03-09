【蘋果春季發表會】全新桌面電腦Mac Studio來了！搭載最新晶片M1 Ultra，新iPhone SE、M1 iPad Air在3月11日開始預購

許多科技迷眾所期待的2022蘋果春季發表會來了！依照慣例，發表會由執行長庫克（Tim Cook）所主持，他首先介紹蘋果自家串流Apple TV+除了推出更多原創影集之外，還將跟美國職棒大聯盟MLB合作推出「Friday Night Baseball」節目，讓觀眾可以收看MLB比賽（不過台灣目前尚未支援）。

Photo Credit: 蘋果發表會

新款iPhone SE降臨，iPhone 13還有系列新色

硬體部分，傳聞已久的新款4.7吋iPhone SE真在這次發表會登場，採用了iPhone 13同款的A15仿生晶片，並支援5G訊號，有紅、黑、白三色，以及64GB、128GB、256GB三種規格可供選購。

Photo Credit: 蘋果發表會

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雖說只有搭配單顆1200萬像素、 ƒ/1.8光圈廣角相機，但由於採用A15仿生晶片，新款iPhone SE也能使用像智慧型HDR 4、攝影風格、深度融合、人像模式、原況文字等先進的相機功能。

新款iPhone SE在台售價，64GB為新台幣1萬3900元、128GB是新台幣1萬5500元、256GB則是新台幣1萬9000元。台灣從3月11日晚上9點開放預購，3月18日開始供貨。

另外，庫克也介紹iPhone 13Pro將推出「松嶺青」、iPhone 13推出綠色，跟新款iPhone SE一樣從3月11日晚上9點開放預購，3月18日開始供貨。

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M1 iPad Air 也來了

這次發表會iPad產品線也沒缺席，新款iPad Air將會從A14晶片升級為M1晶片並支援5G訊號。

Photo Credit: 蘋果發表會

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iPad Air螢幕搭配10.9吋Liquid Retina顯示器，蘋果強調，新款iPad Air 1200萬像素廣角後置相機，會加入「人物居中」功能，讓被攝影的人物盡量保持在中間位置，並且支援第二代Apple Pencil、巧控鍵盤，讓iPad Air用起來更像一台具備手繪能力，卻又輕薄的筆記型電腦。

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新款iPad Air有灰色、星光、粉紅、紫色和藍色五色供選購，連線能力有單純Wi-Fi、Wi-Fi+5G兩種版本，儲存空間也有64GB、256GB兩種規格可以選擇。Wi-Fi、64GB最低新台幣1萬7900元起。從3月11日晚上9點開放預購，3月18日開始供貨。

M1系列晶片最新成員：兩片M1 MAX合併成的M1 Ultra！

這幾年蘋果加速晶片自製化，大量使用M1在自家產品線上。今天蘋果宣佈了最新M1系列晶片成員：M1 Ultra。

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蘋果解釋，M1 Ultra透過新的封裝架構「UltraFusion」將兩顆M1 Max晶片的裸晶連結，讓它們變成系統單晶架構，讓「理論上」的單一SoC裡就塞進20核心CPU、64核心GPU，以及32核心神經網路引擎。

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蘋果強調，UltraFusion可以讓晶片之間以每秒2.5TB的超低延遲、處理器間頻寬連結，讓系統將雙晶片視為單一架構。

也因為如此，單顆M1 Ultra性能足足有M1的8倍。這種怪物級的性能，首先就是鎖定了開發者、設計師、影片製作人等工作站需求的族群。

全新Mac產品線：Mac Studio和Studio Display

這次蘋果推出的全新桌上型電腦「Mac Studio」就是第一款搭載M1 Ultra的蘋果產品，其定位跟MacPro類似，是專為程式設計、影音以及專業繪圖等工作需求所推出的產品。而Studio Display則是可以跟Mac Studio搭配（也可以跟其他Mac連結）的工作站級螢幕。

Photo Credit: 蘋果發表會

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這次Mac Studio有M1 Ultra、M1 MAX兩種版本，體積並不大，都只有9.5公分 x 19.7公分 x 19.7公分，採單一鋁金屬壓制外殼。

但在這麼小的機體內，最高階的M1 Ultra晶片版Mac Studio卻擁有128GB統一記憶體，具備可同時播放18道8K ProRes 422影片的驚人能力，比起28核心版（2.5GHz Intel Xeon W）的Mac Pro，CPU性能最高可快達60％。

Mac Studio M1 Ultra版備有正面2組（M1 MAX版是USB 3）、背面4組Thunderbolt 4連接埠，並具備10GB以太網路、兩組USB-A、單組HDMI，以及單一專業音訊插孔。蘋果強調，Mac Studio有雙離心風扇散熱系統以及超過4000個散熱孔，氣流散熱效能極佳，能讓M1 Ultra、M1 MAX晶片發揮性能。

Photo Credit: 蘋果發表會

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用來跟Mac Studio搭配的顯示Studio Display甚至還具備A13仿生晶片，螢幕為超過1470萬像素的27吋5K Retina螢幕（600尼特亮度、P3廣色域），跟選購的VESA吊架連接器搭配可以直向、橫向使用。具備三個USB-C連接埠，可以直接跟外接硬碟等外部裝置直接連結。用Thunderbolt的話甚至還能跟Macbook連結，幫14吋MacBook Pro充電（反過來一台MacBook Pro最多可以連接三台Studio Display）。

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售價部分，Mac Studio M1 Ultra版新台幣$11萬9900元、M1 MAX 版新台幣$5萬9900元；Studio Display也有標準、Nano-texture玻璃兩種規格可供選擇，標準玻璃新台幣4萬5900元起，Nano-texture則是新台幣5萬4900元。但Mac Studio、Studio Display目前尚未公佈台灣上市時間。