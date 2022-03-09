麥當勞、可口可樂等知名餐飲抵制俄羅斯，仍會支付員工薪水或販售民生必需品

隨著俄烏戰事持續發展，西方多家知名的餐飲業者正一一宣布暫停其在俄羅斯的業務，包含了麥當勞、星巴克、可口可樂以及百事可樂，加入企業抵制的行列。

8日稍晚，可口可樂和百事可樂陸續發表類似的聲明，表示將會暫停在俄羅斯的所有廣告業務以及產品銷售。

俄、烏兩國門市，貢獻麥當勞年度收入9％

麥當勞8日稍早也表示將會暫停在俄羅斯境內850家門市的營運。根據管理部門的資料，麥當勞在俄羅斯及烏克蘭兩國的門市，貢獻了該公司年度收入的9％。

麥當勞表示他們仍會持續支付俄羅斯門市6萬2000名員工的薪水。

在一份寫給麥當勞員工和加盟主的內部訊息中，該公司首席執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）表示，俄烏戰爭目前的發展，對像麥當勞這樣的國際品牌十分有挑戰性，並表示公司明白停止營運會對俄羅斯的合作夥伴造成衝擊。

肯普欽斯基表示：「俄烏戰爭以及其所引起的人道危機，已經對許多無辜的人民造成了難以言說的痛苦。因此我們決定加入譴責入侵與暴力，祈求和平的行列。」

星巴克也表示會暫緩其在俄羅斯境內的商業活動，關閉130間門市，但仍會繼續支持其在俄羅斯境內約2000名員工的生計。

百事可樂、聯合利華，仍會在俄羅斯銷售部分民生飲品

百事可樂執行長拉瓜爾塔（Ramon Laguarta）8日時也表示，將會暫停旗下百事可樂、七喜汽水和美年達（Mirinda）等飲料在俄羅斯的銷售，相關的資本投資、廣告及行銷活動也一律停止。

但百事可樂仍會持續在俄羅斯販售部分產品，包含嬰兒配方及食品、牛奶及其他乳製品。

拉瓜爾塔補充說明，持續販售部分產品，有助於該公司能繼續支持其在俄羅斯的合作夥伴，以及農場工人的生計，因為這些人目前面臨巨大的挑戰以及高度的不確定性。

採取類似百事可樂作法的其他公司，還有生產乳製品的達能（Danone）以及聯合利華（Unilever）。

擁有肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）等品牌的百勝餐飲集團（Yum Brands），日前也透過聲明表示會暫緩所有在俄羅斯境內的投資以及餐廳營運。

百勝餐飲並表示，會將其在俄羅斯境內的獲利提供給人道救援，並會透過其集團基金會捐款給紅十字會。

目前在俄羅斯境內的肯德基和必勝客餐廳數分別為1000和50間。

投資人以及眾多社群媒體的使用者，正逐漸對企業施壓要求中止在俄羅斯的營運，速食業者遭受批評的原因在於他們做出決策的時間，相較其他企業較晚。

全球最大且具有影響力的投資人之一、紐約州退休基金負責人迪那波里表示，在俄羅斯做生意的企業需要慎重考慮，是否值得冒這個險。迪那波里在聲明中也讚揚那些採取正確措施、停止在俄羅斯門市營運的公司。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺