飛虎739班機消失60週年：由甘迺迪批准執行秘密任務，最終卻未能在越戰紀念碑上留名

1962年3月16日，一架被美國總統甘迺迪批准執行秘密任務的飛虎739航班（Flying Tiger Line 739），在飛往越南途中消失在航線上，至今仍尚未找到飛機殘骸，當時機上有93名美國陸軍、3名南越士兵和11名機組成員。

飛虎航空公司是由前軍方飛行員於1945年創立，冷戰期間為美國軍方提供貨運和客運包機服務，而 飛虎739航班是從加州空軍基地出發，途中在夏威夷和 關島停留加油，就在從關島出發前往菲律賓克拉克空軍基地 （Clark Air Base） 途中 失聯，最終也無抵達目的地西貢（今胡志明市）。

為何是由民航班機執行秘密任務？

在飛虎739航班消失後 ，當時曾有在太平洋上航行的水手，表示有看到天空中有火球墜落，然而，即便有 50多架飛機和船隻在關島和菲律賓之間7萬5000平方英里（約19萬4249平方公里）海域搜尋 ，卻仍一無所獲。

飛虎739航班出任務的背景是在越戰初期，當時 美國檯面下已開始部署軍隊，但因未公開表明參戰，因此才會與飛虎航空合作，讓執行任務的美國與南越士兵乘坐民航機，機上的駕駛員與空服員也非軍方人士，而是航空公司的機組人員。

根據《SF Gate》報導，在 飛虎739航班上的93 名美國陸軍和3名南越士兵，目前南越士兵身份已無從得知，至於 93 名美國陸軍的背景，過去曾有媒體稱他們是「叢林部隊」，不過 據《1963年民間航空委員會墜機報告》 （1963 Civil Aeronautics Board crash report） 及家屬回憶，這 93 名的美國陸軍是電子和通信專家，也有歷史學家推斷他們是被特別安排的人選；有家屬也表示，他們的親人在執行任務前，有特別交代對妻子和孩子的照顧安排，有的則直接表示他們或許不會再回來。

Photo Credit：AP/ 達志影像 來自德州的John Biernacki，在紀念飛虎739航班紀念碑揭幕時留下眼淚。 他的父親Henry Biernacki是當時機上的遇難者之一。

（ 飛虎739航班的家屬在2019年於美國阿靈頓國家公墓重聚 ）

沒有在越戰紀念碑上的名字

飛虎739航班上的107位失蹤的軍人與機組人員，由於沒有隸屬的作戰行動名或所屬戰區， 至今他們的名字都未出現在美國華盛頓特區的越戰紀念碑上，他們的家人多年來爭取無效，直到2021年5月15日，透過非營利組織 Wreaths Across America 的努力，飛虎739航班的第一個官方紀念碑，終於在美國緬因州揭幕。

Photo Credit：AP/ 達志影像 飛虎739航班遇難者的家屬，與位於美國緬因州飛虎739航班紀念碑合影

該紀念碑上銘文寫道：

那些獻出生命和仍失踪人們的名字被銘刻在此，這樣他們的名字就會被大聲讀出，而他們的記憶也將永存。

Photo Credit：AP/ 達志影像 出席飛虎739航班紀念碑揭幕儀式的Clifton Sargent，他的兄弟Donald Sargent是飛虎739航班的美國陸軍。

目前美國 參議員Gary Peters推動了參議院第2571號法案，希望將這些被遺忘已久的軍人能加入越戰紀念碑的名單中，目前該法案仍在審議中，也獲得其他參議員的支持，而今年的 3月16日， Wreaths Across America 將會在舉辦飛虎739班機失蹤60週年線上紀念活動，臉書上也有一個由家屬成立的「紀念飛虎739航班」頁面，在簡介欄位是這樣寫著：

739航班的機組人員和乘客的最終命運，至今仍是個謎。

Photo Credit：AP/ 達志影像 飛虎739航班紀念碑揭幕儀式上，遇難者之一的Donald Sargent的家屬帶著他的紀念軍牌。

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核稿編輯：楊士範