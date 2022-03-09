疫後停課首份學習行為深度調查，Snapask 時課問揭師長教學風格是學生培養自學力最大關鍵

新冠疫情至今仍影響全球教育現場，台灣更在去年五月首次面臨到全台停課狀況。亞太自學科技品牌 Snapask 時課問攜手清華大學學習科學與科技研究所，推出台灣疫後停課首份《 2021 年自主學習白皮書 》，深度剖析後疫情時代的新興學習模式外，更首度揭露中學生的自主學習能力養成，容易受到師長教學風格的影響，凸顯在新型教育型態下，師長的教學方式及如何增加與學生的互動成為重中之重。

中學生降低對父母依賴性，在學習過程中更容易受師長教學風格影響

疫情導致傳統學校教育轉向實體教學結合線上學習的虛實整合模式，Snapask 時課問去年推出首份《自主學習白皮書》，剖析亞太區學生的自主學習能力，並根據 「階段性自我導向學習模型」（Staged Self-Directed Learning Model），將學習者的學習態度分被動型、依賴型、投入型、自主型等四類，藉由不同風格的教學者引導學習者邁向「自主型」的終身學習者。

奠基於此基礎上，今年 Snapask 時課問再度與清大學科所合作，繼續深入與進一步分析「教師教學風格」與「家長教養風格」對台、港兩地學生的影響。《自主學習白皮書》指出，台灣學生的父母教養風格[1]主要會影響投入型的孩子，對於其餘類型的學生並無顯著正面或反面的影響；若從教學風格來看，擁有多元教學技巧並能掌握整體教學環境的「高彈性」教學風格[2]，對所有類型的學生更有明顯正面的影響，顯示相較父母教養風格，台、港兩地中學生的自主性學習能力，更容易受師長教學風格影響。

Photo Credit : Snapask Snapask 將持續和清大學科所進行師資培訓計畫，協助教師發展數位教學與素養學習所需要的教學能力

Snapask 時課問創辦人暨執行長余佑謙表示：「Snapask 自創立以來即重視各國教育發展，今年投入更多資源和心力進行自主學習之研究，期望號召更多學生、家長、教育工作者與關注教育者，共同投入並建立更適合自主學習的環境。本次調查中發現『高彈性』的教學風格有助於學生培養自主性，這也將是 Snapask 時課問未來培育師資的重要參考與課程相關服務耕耘的方向。」

清華大學學習科學與科技研究所所長廖冠智指出，「依據調查結果，我們建議教師採取更為多元、高彈性的教學方式，以引導學習行為與表現、探究學習問題為核心，並在善用科技工具觸發學生的學習動機時，同時掌握學生進度與問題回饋，誘使學生融入 think-pair-share （獨思 - 配對 - 分享）學習活動，藉此達到具備線上線下整合的教學能力。」

攜手清大學科所進行師資師培訓畫，帶起線上教育轉型

因疫情帶起線上教育的爆發性成長後，Snapask 時課問綜觀亞太市場，普遍觀察到線上 K12 （學前至高中教育）的線上教學兩大困境。首先，在缺乏師長監督的情況下，影片中若以講述式教學將難以讓學生投入課程，其次，觀看影片因為缺乏實作、演練會讓學生只會記誦知識，而無法培養將理論融會貫通的能力。

為了翻轉線上學習現況，Snapask 時課問課程將加入「主動式學習」教學方法與更多元的學習方式，讓學生養成更加投入、主動參與課程的習慣，並藉由類推的遷移能力，以最有效率的方式吸收知識、掌握學科的核心能力，做好面對各種挑戰的準備。

Photo Credit : Snapask

Snapask 時課問幕僚長蘇詩涵說明，「自去年高中學科進度課程、新學測衝刺課程上線，以及甫推出的國中會考課程，目前已有破萬名學生購課，平均近 60% 完課率，顯示學生已養成利用線上課程補強學科概念的習慣，接下來 Snapask 時課問也將持續和清大學科所進行師資培訓計畫，協助教師發展數位教學與素養學習所需要的教學能力，讓影片授課老師皆受過完整的訓練與演練，才真正進入到線上授課的階段。」

Snapask 時課問在台挹注三億台幣投入內容產製、線上課程師資培育計畫，去年在疫情停課間更將高中學科進度、大考衝刺以及學習歷程檔案課程全數上線，並獲得廣大師生、家長的迴響，今年三月更率先推出「國中會考衝刺班」，盼協助國中生在最後會考準備期，利用考前重點整理、精華影片，進行高效率精準複習，全力拚向自己嚮往的學校。

Snapask 官方網站

[1] 根據 Baumrind （1971）提出的教養風格類型，並根據 Robinson 等人（1995）設計的量表進行測量，在此量表中包含權威型、獨裁型、寬容型共三種教養風格

[2] 依據 David Wall（2007）的教師風格評估量表（Staffordshire Evaluation of Teaching Styles, SETS），並採用其中四種高彈性型、學生中心型、正式課程型、單一型的教師風格作為此次研究之依據