20年不換門號的新婚：與大S再續前緣的「酷龍」具俊曄當年到底有多紅？

45歲的大S（徐熙媛）與南韓團體「酷龍Clon」成員52歲的具俊曄突然宣布再婚，2人相隔20多年再續前緣，這件結婚喜事震驚了台灣及韓國演藝圈。

雖然韓流風靡全世界，但很多年輕一輩的人，並不一定認識具俊曄，更不知道他曾是紅極一時的「酷龍」成員。但如果聽過國民天后徐懷鈺的《妙妙妙》、情歌王子杜德偉的《繞繞繞》，就會曉得原唱「酷龍」當年的音樂風格及韓流始祖地位了。

韓流一般以韓國電影、電視劇、流行音樂K-POP為代表，最初為中文媒體《北京青年報》提出，用來形容偶像團體H.O.T.帶到中國的韓國潮流，以「韓流」一詞描述突顯的韓國文化影響力，後來被韓國媒體廣泛用於指代韓國文化產業的輸出。

剛開始，韓流主要是以韓國影劇為中心展開，通過電視劇或K-POP歌手、團體展示出的服飾、家居、生活、漫畫、化妝品、餐飲、美容、消費、手機等，刺激著觀眾對於韓國商品或文化的嚮往，並與韓國旅遊、觀光、數位產品、電子遊戲、技術等形成一個彼此影響與帶動的循環體系，具有極為強大的流行力量。

酷龍與大S

成軍於1995年的雙人團體「酷龍」可算是韓流先驅，徐懷鈺的《妙妙妙》、杜德偉的《繞繞繞》就是分別翻唱他們的《脫離城市City escape》與《Bing Bing Bing》，尤其是《Bing Bing Bing》的音樂一出來，可是會掀起許多人的青春回憶。

韓星具俊曄原本是韓國著名的舞蹈演員，他在1996年被南韓天王級音樂製作人金昌煥發掘，與另一位成員姜元來搭檔組成「酷龍」出道，1996年5月推出首張專輯《Are You Ready》，融合了Hip-Hop舞曲、R&B及饒舌音樂的曲風，對當時的流行樂壇來說相當新潮前衛，而主打歌《Kungtari Shabara》的大暴紅，更震驚了整個樂壇。

1997年乘勝追擊的酷龍推出了第2張專輯《One More Time》，維持既有的新潮風格，讓他們不僅紅遍南韓，在台灣、香港、中國等亞洲國家也掀起炫風，當時華語樂壇包括蘇慧倫、徐懷鈺、草蜢等港台人氣歌手都將他們的歌曲翻唱為中文版，（草蜢的《Ba Ba Ba》就是翻唱《Kungtari Shabara》）酷龍也因此有機會來台亮相發展。

隨後他們陸續推出的專輯《Funky Together》、《New World》同樣大受歡迎，在亞洲地區創下百萬銷量。1998年酷龍就以當紅韓流明星之姿在「台灣玉女掌門人」蘇慧倫的演唱會登場，當時大S就坐在觀眾席上，也因而意外牽起了兩人的緣分。據傳為大S主動追求具俊曄，還被《壹週刊》爆出兩人以外套綁緊共舞的照片，但具俊曄礙於偶像身份並未承認戀情。

Photo Credit: djkoo 具俊曄

那個年代的具俊燁其實是非常前衛大膽，身為八塊肌的猛男始祖，對身材極為自豪的具俊燁，只要一上台便表演撕掉上衣的拿手秀，露出一身健壯肌肉，讓台下歌迷大聲尖叫。他更曾因為健美身材走上伸展台，還穿著內褲自信走台步，吸粉無數的他更是眾多少女的夢中情人。

2000年因搭檔姜元來發生車禍，下半身癱瘓，讓酷龍演藝事業中斷，於是具俊曄轉型為DJ Koo走跳各大夜店，繼續在演藝圈活動，2005年酷龍曾短暫復出，2017年還再出版具俊曄創作的新專輯《We Are》，具俊曄還推著坐輪椅的姜元來一起出席記者會面對媒體。而此時具俊曄才公開坦承與大S曾有「一段美好的回憶」，卻被認為只是炒緋聞、蹭熱度。

具俊曄也不乏一些爭議新聞，因為在夜店工作而被韓國警方視為吸毒嫌犯，曾在7年內被逼他驗尿、驗毛髮3次，結果都呈現陰性反應，不甘屢次受辱的具俊曄力爭自己清白，還對多次對亂報他吸毒的媒體提告，並向警方提出嚴正抗議。

失去表演舞台的具俊曄曾經很落魄，只能在東大門開店賣衣服。具俊曄與大S在20年後重新相戀結婚之前，始終維持單身，他曾自嘲：「我還沒結婚的理由不是因為工作忙，老實說，是因為我的人生很坎坷。」

具俊曄雖然是韓流始祖，但人生變化起伏極大，身家還輸給大S。今年1月份兩人已在韓國辦理結婚登記，具俊曄表示，雖然我們是在邁向中年後才再度見面，但相愛這種事情並不是看臉而已，我愛的是她的全部。

資深的韓國潮流

現在韓流不只侵襲全亞洲，近年來更襲捲了全球，當紅的韓國偶像團體BTS防彈少年團、EXO、BIGBANG、BLACKPINK、少女時代、SHINee、東方神起、SUPER JUNIOR等隨便列舉就是一大串。

而韓國電影電視劇引起的韓流效應更是驚人，李敏鎬、金秀賢、朴敘俊、孔劉、玄彬、宋仲基、李俊昊、朴寶劍、全智賢、孫藝真、宋慧喬、秀智、IU、金高銀、朴信惠、李鍾碩、金宇彬等等。這名單實在有夠驚人了吧！

不過在這些正當紅的韓流明星之前，還有一群比他們更資深的前輩，雖然年輕一代的粉絲不太知悉這幾個團體或藝人，但他們可是最初引起韓流的巨星！

被尊稱為「文化大總統」的徐太志及「徐太志和孩子們」團體雖然是韓國流行音樂史上最具有影響力的音樂人，但這期時的海外樂迷還不認識他的音樂，頂多知道他的婚姻及緋聞吧！

因此若要說最經典的韓國團體，H.O.T.絕對當之無愧。H.O.T.是由五位男生組成的韓國第一代偶像團體，成員包含文熙俊、Kangta、李在元、張佑赫、Tony An。前幾年的韓劇《請回答1997》由鄭恩地飾演元祖偶像H.O.T.的狂粉，劇裡的迷妹行為引起不少粉絲共鳴，也因而讓年輕的族群重新認識H.O.T.這個團體。