《雙層公寓》木村花兩年前疑受網路霸凌輕生，日本政府通過草案大幅提高「侮辱罪」罰則

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在2020年，參與日本實境節目《雙層公寓》演出的女子摔角選手木村花，疑因遭到網路霸凌輕生。日本內閣會議昨（8）日通過修正草案，大幅提高「侮辱罪」罰則。
在2020年，參與日本實境節目《雙層公寓》演出的女子摔角選手木村花，疑因遭到網路霸凌輕生。東京都警視廳在事發後，曾以侮辱罪嫌函送兩名網友，但東京簡易法院（簡易裁判所）僅判兩人罰金9000日圓（約新台幣2209元）。日本內閣會議昨（8）日通過修正草案，大幅提高「侮辱罪」罰則。
（中央社）日本女子摔角選手木村花兩年前疑因遭到網路霸凌輕生，日本內閣會議昨日通過修正草案，大幅提高「侮辱罪」罰則，可處最高30萬日圓（約新台幣7萬4600元）罰金或吃一年牢飯。
輕生前她曾在IG及推特上發文，表示每日收到近百則來自全世界的酸言酸語與惡意謾罵的留言，讓她內心大受衝擊。而視為至寶的10萬日圓摔角戰衣，不小心被男成員洗縮水退色的片段播出後，更被網友酸民一面倒地攻擊，成為木村花選擇輕生的關鍵導火線。
木村花當時留下訣別的文字：
每天有100則非常直接的留言，類似「沒想到心地這樣黑，真的不想再看到妳了！」、「真希望妳從新冠肺炎疫情的人生中畢業」等，我不否認自己受傷了，心裡有著「結束生命吧」、「感覺差」、「消失吧」的想法。我要謝謝媽媽把我生下來，也感謝支持陪伴我的大家，對於這樣軟弱的我感到抱歉。
《日本放送協會》（NHK）、《產經新聞》報導，日本刑法目前對觸犯侮辱罪的罰則，為最高30天以下拘役或一萬日圓（約新台幣2454元）以下罰金。
為強化因應網路社群平台上的謾罵、中傷等行為，昨天通過的修正草案將侮辱罪罰則大幅提高，可處最高1年以下有期徒刑或30萬日圓以下罰金；公訴時效也從現行的一年延長到三年。
另外，日本刑法中，有期徒刑分為「懲役」及「禁錮」兩種，差別在於被處「懲役」者須進行強制勞動，「禁錮」則不需要；以刑罰的角度來看，「禁錮」給人的感覺比有強制勞動的「懲役」來得輕。
這次修正草案也取消這兩種有期徒刑的分別，將兩者統一為「拘禁刑」，將依據受刑人的個別狀況，決定實施強制勞動或進行教育課程等。
這是日本刑法自1907年立法以來，首次修改刑罰種類。
日本政府昨天將把修正草案送交國會眾議院，目標在6月15日會期結束前獲國會審議通過，再經過20天公告期後，預料7月將可正式上路。
參與人氣實境節目《雙層公寓》演出的木村花，因為在網路社群平台遭留言中傷後，2020年5月23日離世，得年22歲；木村花的離世提高了日本社會對社群平台惡意留言的關心。
東京都警視廳在事發後，曾以侮辱罪嫌函送兩名網友。
《三立新聞網》報導，綜合日媒報導，其中一名住在大阪的20幾歲男子，在木村花社群留言寫下「妳沒有活著的價值」、「何時要去死」等被認定為有侮辱意味的訊息，罪證確鑿被移送檢方。
但東京簡易法院（簡易裁判所）2021年3月到4月間做出簡易命令，僅判兩人罰金9000日圓（約新台幣2209元），遭輿論批評罰則太輕，應提高罰則到符合現今時代。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺