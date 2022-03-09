2022/03/09,
歐洲

烏俄戰爭使核威脅升高，歐洲各國民眾囤積碘片「六天銷量跟一年一樣多」

烏俄戰爭使核威脅升高，歐洲各國民眾囤積碘片「六天銷量跟一年一樣多」
Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

由於對俄羅斯發動核武攻擊的恐懼，歐洲各地掀起碘片囤積潮。專家警告不必要的使用可能反而對健康產生危害。

由於擔心俄羅斯在烏克蘭的戰爭會產生核輻射，歐洲各地的人們都在囤積碘片。《歐洲新聞》指出，至少9個歐盟國家的藥局表示，自從烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）現場爆發戰鬥以來，歐洲各地人對碘片的需求激增。

《福斯新聞》報導，在2月24俄羅斯對烏克蘭的襲擊開始時，普亭（Vladimir Putin）就在電視講話委婉警告若其他國家介入，他將使用核武，重新點燃冷戰時期對核能毀滅性的恐懼。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）3月6日宣布，法國已經向烏克蘭運送醫藥物資，包括幫助人體免受於輻射影響的碘片。

比利時藥劑師聯盟告訴比利時通訊社，僅在2月28日就分發了3萬多盒碘片。芬蘭和荷蘭的情況類似，自戰爭開始以來需求暴增。一些藥局甚至斷貨，但芬蘭藥劑師協會表示，沒有必要囤積藥片，因為供應充足。

焦慮症在中歐也很普遍，在與烏克蘭接壤的波蘭和羅馬尼亞，以及捷克、克羅埃西亞和保加利亞也出現了類似的購買碘酒的熱潮。

「在過去的六天裡，保加利亞藥局的碘銷量與一年的銷量一樣多。」保加利亞藥局工會主席表示。

世界衛生組織建議兒童、孕婦和40歲以下的人服用碘，可以保護甲狀腺在核事故後免受輻射。碘片會阻止甲狀腺吸收可能導致癌症的放射性碘。

但專家警告說，碘在發生事故時通常分發給居住在核設施15至20公里範圍內的人群，在現階段沒有必要。

據《巴倫周刊》報導，因為當地人民對俄羅斯使用核武的擔心，克羅埃西亞對碘片的需求激增。克羅埃西亞醫學會發布的一項聲明表示，碘片可能會引起嚴重的副作用，並且可能導致甲狀腺發生過敏反應。

格羅寧根大學的輻射防護專家Hielke Freerk Boersma博士也告訴《歐洲新聞》，「碘片的不必要使用可能在人們恐慌時發生，也可能對健康產生不利影響。」

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。