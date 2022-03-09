烏俄戰爭使核威脅升高，歐洲各國民眾囤積碘片「六天銷量跟一年一樣多」

由於擔心俄羅斯在烏克蘭的戰爭會產生核輻射，歐洲各地的人們都在囤積碘片。《歐洲新聞》指出，至少9個歐盟國家的藥局表示，自從烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）現場爆發戰鬥以來，歐洲各地人對碘片的需求激增。

《福斯新聞》報導，在2月24俄羅斯對烏克蘭的襲擊開始時，普亭（Vladimir Putin）就在電視講話委婉警告若其他國家介入，他將使用核武，重新點燃冷戰時期對核能毀滅性的恐懼。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）3月6日宣布，法國已經向烏克蘭運送醫藥物資，包括幫助人體免受於輻射影響的碘片。

比利時藥劑師聯盟告訴比利時通訊社，僅在2月28日就分發了3萬多盒碘片。芬蘭和荷蘭的情況類似，自戰爭開始以來需求暴增。一些藥局甚至斷貨，但芬蘭藥劑師協會表示，沒有必要囤積藥片，因為供應充足。

焦慮症在中歐也很普遍，在與烏克蘭接壤的波蘭和羅馬尼亞，以及捷克、克羅埃西亞和保加利亞也出現了類似的購買碘酒的熱潮。

「在過去的六天裡，保加利亞藥局的碘銷量與一年的銷量一樣多。」保加利亞藥局工會主席表示。

世界衛生組織建議兒童、孕婦和40歲以下的人服用碘，可以保護甲狀腺在核事故後免受輻射。碘片會阻止甲狀腺吸收可能導致癌症的放射性碘。

但專家警告說，碘在發生事故時通常分發給居住在核設施15至20公里範圍內的人群，在現階段沒有必要。

據《巴倫周刊》報導，因為當地人民對俄羅斯使用核武的擔心，克羅埃西亞對碘片的需求激增。克羅埃西亞醫學會發布的一項聲明表示，碘片可能會引起嚴重的副作用，並且可能導致甲狀腺發生過敏反應。

格羅寧根大學的輻射防護專家Hielke Freerk Boersma博士也告訴《歐洲新聞》，「碘片的不必要使用可能在人們恐慌時發生，也可能對健康產生不利影響。」

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺