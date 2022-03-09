台灣政治人物齊聲力挺《時代革命》票房持續破紀錄，賴清德：「壯大台灣、守護主權」

第58屆金馬獎最佳紀錄片得主《時代革命》，今（2022）年2月25日在台灣院線上映，而後屢創票房佳績，上映不到一週全台票房累計逼近800萬，成為今年台灣最賣座的紀錄片，也成為台灣影史首週末票房最好的海外紀錄片。而《時代革命》持續將票房推高，上映邁入第二週，截至昨（8）日，全台票房已經突破1600萬，成為台灣影史最賣座華語海外紀錄片。

Photo Credit: 時代革命提供

紀錄片《時代革命》以2019年香港反對《逃犯條例修訂草案》運動為背景，曾經繁榮輝煌的香港，一夕之間成為對抗獨裁統治的戰場。當政府失去良心，人民該何去何從？電影透過抗爭運動中七組不同示威者的視角，分成九大篇章，包括被暴打的記者與社工、守護孩子的老農與「家長車」車手、封鎖線外的救護員、丟汽油彈的勇武大學生，以及留下遺書的中學生等，詳實紀錄香港人民捍衛他們應得的自由與民主過程。

《時代革命》在去（2021）年第74屆坎城影展，於「特別放映」單元進行世界首映，而後於去年金馬影展放映，除了奪得金馬影展觀眾票選獎之外，也拿下第58屆金馬獎最佳紀錄片。而今年，台灣目前也是全球唯一能在商業電影院廣泛播映《時代革命》的國家。

《時代革命》在台上映邁入第二週，上映戲院不減反增，票房也以極低跌幅持續累積。截至目前，電影包場逼近100場，各地方與中央首長、政治人物也共同表態推薦，並呼籲台灣觀眾進電影院觀看與支持。

台灣近期包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、前交通部長林佳龍、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦等人都陸續包場及觀影，總統蔡英文也在Instagram發限時動態呼籲大眾進戲院支持這部作品。

賴清德看完電影則在臉書發文：「不是時代選中了香港，是香港人勇敢改變了時代。」並提起烏克蘭、香港和台灣，賴清德接著在貼文提到：「在烏克蘭，武器戰車無法擊垮守護生命與和平的強韌意志；在香港，威權者打不垮用血淚捍衛所愛的意志與決心。台灣也一樣，因為我們也曾一代接一代，前仆後繼，在百年間走過無比艱辛的路，所以更有責任加倍努力，壯大台灣、守護主權，和國際民主自由陣營堅定站在一起。」

蘇貞昌也在臉書發文，表示：「在代表威權的俄羅斯恣意侵略烏克蘭、剝奪人民自由與和平的此刻，台灣人民更應該珍惜手中的民主，並且堅定的與全球所有民主夥伴站在一起。」

游錫堃則表示，香港人為了自由民主而革命的辛酸與悲痛，台灣人都知道，因為我們40年前就是這樣走過來的。「這部紀錄片，用真槍實彈的畫面，告訴著全世界不能相信中共的謊言；用滿地的血與催淚彈，告訴著台灣千萬不能放棄自由民主，走回頭路。」

至於林佳龍也在臉書直稱：「挺所有在世界上受到暴力壓迫的人！」

根據《時代革命》宣傳團隊指出，導演周冠威被問到拍攝製作《時代革命》所背負的使命感，提起自己的政治啟蒙來自1989年的「六四天安門事件」。回想那天，他說：「我在電視機前看到天安門的學生絕食，為國家爭取民主，也看到官方說謊沒死過人。對我來說，作為一個小朋友，很多年後我整理自己的生命，那讓我第一次意識到自己是一個公民，不只是家裡的兒子，不只是一個學生，我是世界的一份子，有自己的責任。」

Photo Credit: Cheng Wai Hok提供 導演周冠威

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核稿編輯：羅元祺