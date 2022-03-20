蘇格威士忌教父：用產區劃分威士忌很實用，但並非絕對可靠

文： 查爾斯．麥克萊恩（Charles MacLean）

蘇格蘭威士忌的產區差異

在過去30年裡，根據產區來劃分麥芽威士忌已相當普遍，其依據的原則是，蘇格蘭某個地區生產的麥芽威士忌，會與另一個地區生產的威士忌有所不同。

這是一個出色的行銷理念，有效地傳達了一個事實：所有的麥芽威士忌在某種程度上都不太一樣，這能讓習慣於產區概念——波爾多（Bordeaux）——的葡萄酒愛好者更容易接受，也讓麥芽威士忌顯得更加平易近人，且鼓勵消費者持續探索來自蘇格蘭不同地區的威士忌。

另一方面，這種劃分法也和歷史上「高地」和「低地」（1780年代出於稅收原因而劃分），以及在十九世紀末形成的對「艾雷島」、「坎貝爾鎮」和「斯貝賽」風味差異的認同有關。

1982年，D.C.L.推出一連串行銷策略，其中之一就是「阿斯科特麥芽酒窖」，悄悄地將一系列標明產區差異的威士忌推上舞臺。此系列包含下列6款威士忌（4款單一麥芽及兩款調和麥芽）：玫瑰河畔（Rosebank，低地麥芽威士忌）、林克伍德（Linkwood，來自斯貝賽）、泰斯卡（來自斯凱島）、樂加維林（來自艾雷島）、史翠柯南（Strathconnan，調和麥芽威士忌）和格蘭列文（Glenleven，也是調和麥芽威士忌）。

D.C.L.的繼承者聯合蒸餾者公司擴展了這個想法，並於1988年推出了「經典麥芽」系列，專門用於展現不同產區威士忌之間的差異。這些威士忌都來自小而傳統、風景如畫的蒸餾廠，該公司甚至考慮到消費者或許希望親自前往參觀，以了解這些威士忌是如何被生產出來的，於是很快就在每間蒸餾廠設立了遊客中心。

這步棋實在聰明，並取得了巨大的成功。每個人都開始根據產區談論起麥芽威士忌——「低地小頑皮」（a cheeky little Lowland）、「北方高地風格的絕佳代表」、「經典雪莉型珀斯郡（Perthshire）威士忌」。威士忌作家們開始將蘇格蘭細分為越來越小的「產區」。

實際上，根據我自己的經驗，這個舉動多半是由出版商推動的。對他們來說，將麥芽威士忌以「產區」（甚至細分到「次產區」）分類會更容易撰寫，也有利於出版吸引消費者購買的書。

正如我們所看到的，後續其他的威士忌公司都開始模仿這個概念，但少了聯合蒸餾者公司龐大的廠家名單，他們的嘗試不免有點缺乏誠意。

產區劃分的局限性

雖然以產區劃分威士忌頗為實用，但這個概念也並非絕對可靠。

例如，如果說艾雷島麥芽威士忌是以煙燻風味著稱——畢竟被認為是「最辛辣的威士忌」，那為什麼典型的布萊迪（Bruichladdich）和布納哈本如此溫和，沒有一絲煙燻氣息？

倘若低地麥芽威士忌通常偏乾，且尾韻較短，那為何歐肯卻是香甜水果風且尾韻中長？最後，斯貝賽這個地區，一口氣聚集了全蘇格蘭三分之二的麥芽威士忌蒸餾廠，擁有各式各樣的風格，輕盈、中等、濃郁飽滿的酒體都能在此地找到，這又該怎麼說呢？（最重要的是，在熟成過程中，橡木桶對最終風味的影響可高達80%。）

事實是，決定威士忌風格的並不是酒廠位置或所謂的風土，真正有影響的是蒸餾的傳統。150年來，麥芽威士忌的主要客戶一直是調和威士忌酒商，當他們從艾雷島購買了麥芽威士忌X，或是從斯貝賽購買了麥芽威士忌Y時，最不希望看到的就是酒廠的風格改變了，因為一旦麥芽威士忌酒廠改變了他們的風格，調和威士忌的配方就會全亂了套！

簡單來說，任何麥芽威士忌的風格，其特性和口味都來自兩方面：製作方式和熟成方式。

製作方式包括麥芽的泥煤度、發麥的方式、發酵的時間、蒸餾器的大小及運作方式、冷凝器的類型（一般有兩種，包括傳統的蟲桶冷凝器﹝worm tubs﹞及殼管式冷凝器﹝shell-and-tube condensers﹞），最重要的是每間蒸餾廠如何以獨有的工藝製酒，並且數十年如一日。

熟成方式包括威士忌在橡木桶中陳年的時間，以及橡木桶本身的屬性：美國橡木還是歐洲橡木？首次充填還是再次充填？威士忌熟成倉庫是傳統的還是現代的？儘管倉庫的位置有一定的影響，但與其他所有因素相比只占一小部分。

基於上述所有原因，我在後續介紹每支威士忌（每間蒸餾廠）的章節裡，都會列出廠方設備和橡木桶使用策略的說明，並大致勾勒出新酒及熟成威士忌的風格。

只要有心，艾雷島某間蒸餾廠X的廠主可製作「高地」風格的麥芽威士忌（還真的有人這麼做，參閱「卡爾里拉 Caol Ila」、「雅柏Ardbeg」、「布萊迪Bruichladdich」等條目），斯貝賽的蒸餾廠Y的經理也能做出帶有艾雷島風格的煙燻味威士忌（如班瑞克﹝BenRiach﹞、百樂門﹝Benromach﹞）。但無論如何，他們都做不出另一間蒸餾廠的完美替代品，即使那間蒸餾廠就在自家隔壁。

但如果這些蒸餾廠的主要客戶是調和威士忌廠商——請記住，90% 以上的麥芽威士忌都是為調和威士忌服務的——X和Y這麼做將要冒著失去主要客戶的風險。因此，他們更傾向於堅持自家既有的做法，並且只要它是艾雷島、斯貝賽或不論什麼地方長久以來的做法，就會形成所謂的地方風格，並出現「產區差異」。

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