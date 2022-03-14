認識「戲劇治療」：用角色扮演疏通心理的結 ，特別適合口語表達尚未發展成熟的幼兒

文：任萬寧-萬叔（北美戲劇心理協會認證導師，經營有萬叔的心café粉絲專頁）

家中寶貝是否會輸不起，一直想贏？ 很有可能是遇到挫折或是他需要你的關注喔，你有發現了嗎？ 光是看見外在的想贏的小霸王是不夠的，小霸王的内在藏著一位脆弱在哭泣的小寶貝，如果不及早擁抱那個受傷的寶貝，武裝的盔甲只會越來越厚越來越重。

提到心理相關的職業，大多數人第一個想到的便是精神科醫師以及諮商師，前者主要負責診斷、開處方箋；而後者則主要通過談話的方式，來疏通人們內心打不開的結。心理治療的領域是相當廣泛的，除了上述兩種比較常見的管道之外，也有其他像是戲劇治療、音樂治療、繪畫治療等使用藝術媒介的治療法。

而其中的戲劇治療究竟是什麼？怎麼進行？需要上台演戲嗎？這邊來解答大家對於戲劇治療常見的疑惑。

戲劇心理學是什麼？

我在紐約大學所接受的訓練，是源自Robert Landy博士於1984年所開展的「角色系統」，在工作時我們會從孩子平常熟悉或喜歡具有代表性的角色，進入到他的內心世界。透過故事創作、情境演練、角色互換與內心深處溝通，增強心理素質，達到深層的蛻變。

戲劇心理學屬於後現代主義，表達性藝術治療的其中一個分支，指的是運用戲劇的媒介來進行心理干預，達到心理的成長和轉變。

對比於傳統的諮商以口語為主，戲劇治療的特色是「非語言溝通」、「體驗式學習」、「安全」及「遊戲力」，過程中治療師會視每個學員的需求和狀態，運用角色扮演、說故事、即興創作等方式，搭配物件把內在世界具象化，幫助大家說出自己的故事。透過故事中的隱喻直接與無意識對話、連結自己的內心，釋放過不去的情緒和傷痛，達到接納自己，與自我和解。

早在希臘時期就有關於戲劇作為情感宣洩的文字記錄，在亞里斯多德的著作《詩學》中提出了，戲劇能夠釋放人的負面情緒，緩解精神上的痛苦並獲得快樂，使心靈得以被淨化（又稱為「悲劇的淨化作用」）。到了西元1930年代，英國的學者Peter Slade等人才將戲劇治療發展為專業的學術領域，並運用在正式的醫療場所。

而我所就讀的紐約大學，則是美國戲劇心理學術的發展起源地，在80年代我的指導教授Robert Landy博士，是第一位在美國東部開始教授戲劇心理學這門學問的戲劇治療師，他現在已經退休成為了榮譽教授。

戲劇治療如何進行？

戲劇治療在類似排練室的教室上課，空的空間象徵了無限的可能性，場地大小跟人數的多寡有關，需要有能夠進行肢體動作的開放度，同時也需要讓人感到被包覆、安全和信任很重要。色調會以溫和舒適為主，太鮮豔的顏色較容易帶給人壓迫感，像我跟孩子工作的話空間有保護墊，並且給孩子配置一個專屬遊戲箱，裡面放多元的物件，幫助我們理解他的內在世界。

因為進行戲劇活動時通常會席地而坐，角色扮演的時候也會需要跑跑跳跳，無論是治療師或是個案都要避免穿裙裝、高跟鞋、西裝、緊身牛仔褲這類不方便活動的裝備，建議穿輕鬆舒適的運動服。

實際執行上會是什麼狀況呢？一起來看看下面的案例故事分享。

小霸王的形成

安潔拉有學習障礙，字寫的歪七扭八，無法正常看書，成績表現不好，被同學欺負，寫一篇作業通常要花一個小時以上。她很挫敗，是個自尊心受損、沒有安全感、脆弱的孩子。我們的遊戲中她總是要贏，並且訂立對自己有利的規則（在現實生活中她沒有機會被關注）。只要發現我快要贏了，她就像是個小霸王，會馬上毀掉遊戲，甚至會朝我丟玩具。在我們的關係中，她扮演一位帶刺、不安的小霸王。

如何轉化小霸王？

在一次積木的遊戲中，她很有創意的形容積木是她愛的羊肉串。當下知道她喜歡吃烤羊肉串後，我馬上扮演起賣羊肉串的店小二，讓她當老闆，我想把她從一位帶刺、不安的小霸王引導為熱情、開朗、有自信的小吃店老闆。

我說：「老闆，今天我們要準備什麼食材？」

拓展角色

小霸王跟老闆都屬於權威性的角色，區別是小吃店老闆可發展出親切、開朗的人格特質。我扮演店小二的角色陪伴安潔拉，做她的模範，每次她來我們倆會一起備料，一起討論食譜。

我說：「老闆，我們一起備料吧！」店小二的陪伴幫她建立安全感，漸漸地她卸下武裝。

增強自我效能和修復自信心

她卸下武裝後，我帶她突破內在的困境，增強自我效能。我引導她一起為小吃店的招牌和菜單題字，帶領她重拾對寫字的信心。當我們一起題字時，我看見她的害怕與猶豫，我陪伴與鼓勵她，試了僅僅兩次後，她的字明顯變得更好讀。

Photo Credit：任萬寧-萬叔

我的感受

至今我仍然會想起安潔拉，她曾經跟我說：我最喜歡圖書館，一個無法寫字被其他同學欺負的孩子，會喜歡來到圖書館？！當我看到她拿起積木眼睛發光的說出羊肉串時，我明白了！她的創意和自發性就是最大的天賦，我們便開始了這場即興的蛻變之旅。

有許多人聽到戲劇治療，第一個反應是想到演戲，我也被不少人問過「我不喜歡背台詞，可以來做治療嗎？」其實，如同上述的案例，她原本是個小霸王，但是戲劇治療啟動了人類與生俱來的創造力和自發性，在我創造的安全環境中，她內在被擴張，學會了權威性的角色還可以是一位有自信，親切又和善的小吃店老闆。