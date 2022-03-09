北京援港抗疫「主次分明」，免得觸發政治爭議

（中央社）北京方面援助香港抗疫已超過半個月，這段時間，有人認為北京的援助方針主次分明，相信是要避免外界批評越俎代庖，從而觸發對「一國兩制」問題的爭議。

過去半月來，北京方面從各方面支援香港應對第五波COVID-19（2019冠狀病毒疾毒）疫情，包括派譴醫學專家來港、支援建設俗稱方艙醫院的社區隔離設施、供應大批醫療物資，以及保障香港生活食品供應無虞。

香港媒體每天大篇幅報導北京方面的援助，但三批先後來港的中國專家基本上還是保持低調，只是配合港府的工作。

由於疫情十分嚴峻，最近親北京的建制派人士不時批評港府抗疫不力及措施混亂，但來自中國的專家還是保持緘默，沒有諸多批評。

再說，來港協助防疫的中國國家衛生健康委員會疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，抵港以後也言辭謹慎，直到前天才接受北京官方《新華社》訪問，提出他個人對香港抗疫方向的看法。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

回顧這次北京援港抗疫，從一開始，北京方面在思維上已有所定調，即香港為主，中國只是支援和幫助；中共總書記習近平上月15日透過香港親北京報章《大公報》和《文匯報》發出援港抗疫號令時，當時他就強調：「香港特區政府要切實負起主體責任……」

他說，北京中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。

在習近平發表以上談話後，北京方面開始部署援港抗疫的具體安排，主管香港事務的國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍上月16日親自前往深圳，先後主持召開多次支援香港抗疫的會議。

接著，北京中央駐港聯絡辦公室主任駱惠寧在港召開抗疫視頻會議，團結香港各界支援抗疫。

三天前，中國國務院副總理韓正在北京參加中國全國政協港澳地區委員聯組會時，也談到北京方面援港抗疫事宜。

綜合本地媒體的報導，從夏寶龍到駱惠寧，以至近日的韓正，他們在談話中都沒有脫離習近平有關香港承擔抗疫主體責任的基調。

一些關注中港關係的人指出，北京方面是傾盡全力助港抗疫，但姿態上卻是保持低調，不想引起外界在政治方面的質疑，尤其是香港歷經2019年的「反送中」運動之後，內部矛盾未除，而西方國家也一直注視著「一國兩制」是否繼續有效運行。

因此，無論是中國專家、夏寶龍、駱惠寧以至韓正，在談及北京援港抗疫時，言辭似乎總有分寸，特別是當前港人對政府抗疫能力甚有怨言，北京方面更要小心行事，以免衝擊政府的管治威信。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex