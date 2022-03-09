本土+3含台南某醫院2位藥劑師院內群聚，原住民55歲以上打疫苗也能領500元

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增77例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3例本土個案及74例境外移入（54例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土個案為1例男性、2例女性，皆為遊覽車宮廟團衍生。年齡介於10多歲至30多歲。居住縣市台南2例，高雄1例。台南2案21083和21084是台南某醫院的藥事人員。7日出現喉嚨痛、流鼻水症狀。

高雄案21082是台菜餐廳員工，案20939的妹妹， 5日居隔採檢陰性，7號發病自行採檢陽性，Ct值為14.1。

案21061為境外移入個案，為印度籍40幾歲男性。入境解隔後因為4日公佈某商旅群聚感染， 他是同樓層房客，再次採檢PCR陽性，Ct值27，目前暫列境外移入個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，2例在醫院工作的藥事人員， 7日快篩驗出陽性，昨（8）日PCR確診，兩位工作地點是醫院一樓的藥劑室，藥庫則在B2，也就是復健部門所在位置。就監視器調閱畫面，並沒有發現兩位藥事人員與復健病患直接接觸或搭乘相同電梯，目前先認定為院內群聚感染，還待進一步基因定序釐清。

該醫院調查及防疫作為，包括匡列49名工作人員、病患及其他人員進行居隔，目前採檢皆為陰性。昨日深夜也對全院進行PCR採檢，432人皆為陰性，環境採檢33件也都是陰性。醫院的門診全面暫停至13日，此前醫院做環境清消，住院病患只出不進，轉院者須有PCR陰性報告。

指揮中心說明，第26期疫苗預約率為2.92％，鼓勵符合疫苗接種資格者踴躍預約。昨日疫苗共施打8萬8956人次，第一劑涵蓋率為83％、第二劑為77.28％、追加劑為45.18％。

莊人祥補充，指揮中心祭出500元禮券鼓勵65歲以上長者接種疫苗，此獎勵亦適用於55歲以上原住民。符合資格者於3月10日至4月10日可攜帶原民證接種疫苗，同樣可以獲得500元宣導品。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺