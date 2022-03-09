監察院《廉政專刊》：蔡英文存款5564萬並繼承7筆土地，賴清德房貸1681萬元、唐鳳沒有買比特幣

監察院今（9）日發行182期《廉政專刊》，公布總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等政務官及其他公職人員的財產申報結果。

蔡英文名下有位於台北市文山區、內湖區、中山區、士林區、板橋區等9筆土地，相較去（2021）年4月6日所公布的資料，總共新增了7筆，均為繼承取得。在建物方面，蔡英文相較去年也因繼承取得台北市中山區107.5平方公尺的建物。

蔡英文交付信託的松山區、大安區、新北市永和區等4筆土地，以及大安區、永和區2筆建物，都與上次財產申報時相同。

蔡英文在備註欄中指出，其母親於2018年3月3日逝世，遺產繼承手續僅完成上述9筆土地、1筆建物持分的公同共有登記，其餘遺產包含正中企業股票、金條、金飾等動產，仍在被繼承人母親的名下，還未完成繼承分割分配手續。

蔡英文申報財產時的存款總金額為5564萬9898元，比上次申報時增加約280萬元。

在有價證券的部分，蔡英文持有正中企業股份有限公司的股份，總價額為413萬6370元。另有中正區土地以每月9萬元出租給東道有限公司，並投資同家公司110萬元。這兩家公司均為蔡家家族企業，目前代表人分別為蔡英文的哥哥蔡瀛南、蔡瀛陽。

蔡英文還擁有書籍《洋蔥炒蛋到小英便當》、《英派：點亮台灣的這一哩路》的版權，其著作權價額無法估計。

蔡英文與副總統賴清德2020年當選時，獲得約2.4億選舉補助款，補助款委託律師於彰化銀行設立「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至去年11月1日帳戶餘額1億1102萬9332元。

賴清德買房貸款1681萬元、陳時中年還353萬房貸

賴清德的財產申報顯示，他於去年3月24日在台南市安平區以2442萬元購入土地、838萬元買入建物，同年1月8日，賴清德以1155萬元出售中西區的土地並出售建物。賴清德妻子吳玫如名下則有一台2006年購入的TOYOTA CAMRY汽車，兩人的存款共有152萬1152元，本次新增一筆1681萬234元的房屋貸款。

Photo Credit: 中央社

行政院長蘇貞昌夫婦共有屏東縣、桃園市龜山區等5筆土地，其中4筆為耕地，於屏東另有1筆建物，再加上交付信託的5筆土地、3筆建物，均與上次申報時相同。蘇貞昌夫婦存款共有1544萬3446元，沒有任何有價證券，另在去年借出2筆共800萬元。

政務委員唐鳳有新北市新店區的1筆土地和1筆建物，目前存款為34萬8080元，另有1553萬元左右的債務，其中約670萬為購置不動產的貸款。在備註欄，唐鳳特別提及自己並未持有比特幣，或其他中央銀行認定的高度投機式數位虛擬產品，並表示自己擬於今（2022）年開設虛擬通貨帳戶，用作開發運算系統，而非理財之用。

衛福部長陳時中有台北市中正區的1筆土地和2筆建物，夫妻兩人另有9筆土地、7筆建物交付信託，兩人共有存款474萬3050元、現金18萬元。另外，陳時中有一張價值30萬元的高爾夫球證。

陳時中夫婦有1筆400萬元的債權、2筆總共約5053萬元的房貸，並投資博齡牙醫診所300萬元。相較去年的申報結果，陳時中1年還了約353萬元的房貸。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺