【國際大風吹】記者、明星、運動員、企業接連表態，普亭面臨俄國國內巨大反戰聲浪

俄烏戰爭已經打了超過一星期。截至3月3號，雙方取得共識要開設一條人道走廊，疏散平民，但還是沒有同意停火，俄軍持續朝烏克蘭大城進攻，甚至不少專家警告，俄軍攻勢很可能變得比之前更猛烈。

該怎麼讓普亭收手呢？除了外交談判，以及用金錢和裝備支援烏克蘭之外，還有一個管道，就是讓俄國國內的反戰壓力升高。

為了做到這一點，西方各國祭出有史以來最嚴厲的制裁行動，上從普亭本人和他身邊的俄國權貴階層，下到一般民眾的生活都會有感。當然也別忘了，不是所有俄國人都支持開戰。從俄軍入侵的第一天開始，俄國國內就出現一波反戰聲浪。哪些人不顧當局強力掃蕩、逮捕，公開反對戰爭？俄國如今面對哪些制裁措施？制裁會有作用嗎？

各大城出現反戰潮，名人、百姓冒險發聲

俄國人支不支持出兵呢？根據CNN在2月初的民調，也就是當局還沒承認兩個烏東共和國的主權，也還沒發動所謂「特殊軍事行動」之前，受訪的俄國民眾中有一半同意，為了避免烏克蘭加入北約，俄國可以採取軍事行動。

Photo Credit: 國際大風吹

不過隨著2月24號，俄軍對烏克蘭各大城展開攻擊，反戰示威也開始在俄國各地出現。從西邊的聖彼得堡，到東邊的西伯利亞，超過50座城市都有群眾串連上街。有些人反對用戰爭解決爭端，有些人有親戚或朋友在烏克蘭，更覺得俄國對所謂兄弟之邦開戰非常荒謬。

然而，各地政府表示這些遊行未經核准，已經是違法行為，因此實施強力掃蕩和驅離。根據專門監督警方的民間團體OVD-Info統計，截至3月4號，遭到逮捕的人數已經累計超過8000人。

除了一般民眾之外，俄國的政界、體壇、演藝圈，更有不少人公然表達反戰立場。

疑似曾經被當局下毒、目前正在監獄服刑的知名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），在推特上強調普亭不代表俄國民意，呼籲各地民眾上街抗議；另外，代表男子足球國家隊出賽45場的俄國國腳斯莫洛夫（Fyodor Smolov）、人氣超高的深夜電視脫口秀主持人烏爾甘特（Ivan Urgant），則是在Instagram上面發出全黑圖片，代表對戰爭的沈痛反對。全俄國最紅、IG有兩百多萬追蹤的的嘻哈歌手Oxxxymiron也發布影片，對著鏡頭痛罵這場戰爭是災難也是犯罪行為。

在此同時，還有上百名包含在俄國國營媒體的新聞工作者，以及將近7000名學者發表公開信呼籲停戰。

不過，無論來自什麼領域，跟政府唱反調恐怕都會付出代價。例如主持人烏爾甘特，本來固定每週五播出的節目，就在他表態後突然宣告停播。也有反戰記者傳出被列入黑名單，不得再採訪俄國外交部記者會。

歐美英聯手制裁，逼俄國權貴止戰

除了直接民意之外，西方各國更希望一系列經濟制裁能逼迫俄國高層放棄戰爭。

截至3號，美國、歐盟加上英國，凍結了俄國央行在各國的財產，同時禁止本國人士和企業跟俄國央行、財政部和國家財富基金進行交易，另外也將7間俄國銀行從環球銀行金融電信協會的SWIFT結算系統踢出去，讓俄國所有跨境支付變得非常困難。另外，從普亭本人到十幾名他身邊的政經菁英人士，也被列入個人制裁名單當中。

專家認為，俄國經濟不會馬上崩盤，但時間一長，殺傷力會越來越大。3月3號，盧克石油（Lukoil）成為第一個公開呼籲停戰的大型能源公司。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

話雖如此，一般俄國人已經開始感覺到制裁的威力。

隨著盧布重重貶值，民眾的血汗錢等於直接變薄，俄國各大城市接連幾天也出現在提款機前面大排長龍，搶著把盧布和外幣提領出來的景象。另外，也有商家提前宣告藥品、電子產品、家電商品即將漲價。各大超市也有部分消費者開始掃貨，就怕民生物資會出現短缺。

除了經濟制裁之外，各種國際體育活動也開始封殺俄羅斯和白羅斯，而這也會讓民眾相當有感。例如，北京冬奧之後登場的北京帕運，就在開幕前緊急宣布，由於各國強烈反彈，甚至考量到選手村內的安全狀況，決定禁止俄白兩國選手出賽。

另外，國際籃總FIBA、國際網協ITF，還有國際足總FIFA等跨國體育組織，也先後宣布俄白兩國無限期禁賽，讓本來在3月底有機會擠進2022卡達世界盃決賽圈的俄國，直接跟今年全世界最大的體育盛事說掰掰。

普亭2014年出兵後聲勢漲，2022年恐難複製

開戰帶來一連串負面效應，會讓普亭擔心失去民意支持嗎？當然外人不得而知，但看得出來，莫斯科當局也很小心地控制輿論。除了前面提到的壓制街頭示威之外，新聞報導一律不使用戰爭這個詞，只說是俄軍的「特殊軍事行動」。另外，官方也遲遲不肯公佈傷亡數字，直到開戰滿一星期，才第一次公告俄軍有498人死亡、1597人受傷，可能就是擔心會引發民間反彈。

其實回顧歷史，2014年佔領克里米亞之後，俄國雖然也受到歐美各國一陣經濟制裁，造成物價大漲，但普亭在國內的支持度是不減反增，從六成多大漲到八成出頭，寫下六年多來的新高。事隔8年後的今天，普亭再度揮軍烏克蘭，民眾還會買單嗎？

AKE國際的政治風險分析師海斯認為，歷史恐怕不會重演。主要原因是俄軍進展不順利，而且傷亡太重，很可能會超過90年代的車臣戰爭。政治風險諮詢公司歐亞集團的總裁布雷墨則指出，目前普亭的國際形象跌到新低，烏克蘭總統澤倫斯基則幾乎變成英雄。就算俄國拿下烏克蘭，面對全民抗俄，加上外國在幕後輸送物資的狀態，恐怕就算付出大量資源也難以好好管理。