普亭的潛在誤判：戰爭使烏克蘭等三國加速申請入歐盟，芬蘭、瑞典「加入北約」民調支持度創新高

文：張瑞邦（Tucker Chang）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於2022年2月28日呼籲歐盟應透過「特別程序」，即刻讓烏克蘭加入歐盟後，位於東歐的摩爾多瓦（Moldova）及緊鄰俄羅斯的黑海國家喬治亞（Georgia）亦於3月3日同步遞交加入歐盟之申請。

喬治亞執政黨「喬治亞之夢」黨魁科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）呼籲歐盟，應對於喬治亞的申請進行緊急評估，並盡速授予喬治亞歐盟候選國地位。

「加入歐盟將引導喬治亞在民生福祉、國家安全方面取得實質的進展。」科巴伊澤補充說道。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）亦表明欲加強摩爾多瓦親西方路線的立場。針對簽署加入歐盟一事，桑杜強調：「我們（摩爾多瓦）希望生活在和平、繁榮的國境中，並成為自由世界的一部分。」

為什麼喬治亞、摩爾多瓦亟欲加入歐盟？

俄羅斯侵略烏克蘭後，喬治亞及摩爾多瓦等前蘇聯加盟共和國，對俄羅斯潛在入侵的恐懼尤其明顯。卡達《半島電視台》便表示，喬治亞及摩爾多瓦擔憂，自身將成為莫斯科當局的下一個侵略目標。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於2008年，就曾以保護喬治亞境內的親俄公民為藉口，侵犯喬治亞領土及主權。據英國《衛報》（The Guardian）報導，俄羅斯於2008年所發起的侵略行動中，約造成數百名喬治亞人死亡，超過19萬人流離失所，更直接導致俄羅斯佔領了喬治亞境內的南奧塞提亞（South-Ossetia）與阿布哈茲（Abkhazia），並承認兩分離主義地區為獨立國家。

科巴伊澤也曾表示，基於喬治亞的整體政治背景及當前所要面對的現況，若能成功加入歐盟，亦有機會解決南奧塞提亞與阿布哈茲等遭佔領土問題。

在摩爾多瓦方面，南非《郵政衛報》（Mail & Guardian）認為，摩爾多瓦政府深知其自身的情勢與烏克蘭相似，尤其摩爾多瓦早已失去其東部的「聶斯特河沿岸」（Transnistria）地區控制權，而聶斯特河沿岸的親俄政權，一直以來都獲得莫斯科當局的支持。

《德國之聲》（DW）也提出相似的論述，其於報導中表示，聶斯特河沿岸與烏克蘭東部的頓內次克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）有明顯的相似之處，這兩個地區的情勢都與普亭想要維護、恢復蘇聯時代的榮光有關。

《郵政衛報》亦分析，儘管現今包含俄羅斯在內，並無任何聯合國會員國承認聶斯特河沿岸，但該局勢很可能在短時間內發生轉變，尤其目前已有俄羅斯軍隊駐紮於聶斯特河沿岸，這些都突顯了當前任何不屬於北約的東歐國家，都處在遭俄羅斯入侵的風險中。

此外，雖然當前的歐洲安全情勢能迫使歐盟加速審議喬治亞、摩爾多瓦及烏克蘭的申請，但申請國須獲得歐盟內部的27個成員國一致同意才能批准加入，且審議程序因涉及申請國內部的政經改革，因此加入歐盟的過程往往須耗費數年的時間。

儘管如此，美國政治新聞機構《Politico》亦認為，申請加入歐盟的做法仍具象徵性價值，尤其這些申請國促使近年來擴增意願不高的歐盟迅速重啟評估程序，且雖加入歐盟需數年的時間才可能達成，但歐盟執委會仍有機會向烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦提出相似於「特權夥伴關係」的安全協議。

喬治亞總統祖拉比什維利（Salome Zurabishvili，左）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

芬蘭、瑞典「加入北約」民調支持度皆創新高

俄羅斯入侵烏克蘭所帶來的區域安全衝擊不僅限於喬治亞及摩爾多瓦，對於當前不屬於北大西洋公約組織（NATO，以下簡稱北約）的芬蘭及瑞典亦帶來影響，兩國民眾對於是否加入北約的態度也發生轉變。

《德國之聲》引用瑞典最新的一項民意調查顯示，受訪的瑞典民眾中有41％支持加入北約，35％的受訪民眾則持反對意見；另一項由瑞典《晚報》（Aftonbladet）於3月4日公布的民調顯示，有超過半數的參與者支持瑞典成為北約的一員，相較於一個月前增加了9個百分點，而反對申請加入北約的受訪者則下滑10個百分點來到27％。

相較於過去幾年，2022年是瑞典首次支持加入北約的人數大於持反對意見的一年。

而支持加入北約的觀點在芬蘭出現更明顯的轉變，由芬蘭廣播公司（YLE）於2月23至25日委託芬蘭民調公司Taloustutkimus所做的調查顯示，2017年僅有19％的芬蘭受訪民眾認為芬蘭應加入北約，持反對觀點的民眾更高達53％；然而到了2022年，卻有53％的受訪民眾表示支持芬蘭加入北約，直接上升了34個百分點，且大多數芬蘭人都是首次對加入北約投下贊成票。

對此，瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）表示，現階段的確深化了與北約的合作，但不會因為幾項民意調查就在一夜之間決定加入北約。

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）則認為，儘管胡爾特奎斯特如此表態，但芬蘭、瑞典群眾觀點的轉變，對於以往與俄羅斯關係友好的兩國來說絕對是歷史性的改變，也是普亭發動戰爭後另一項潛在的誤判。

芬蘭和瑞典是否加入北約，兩國總理皆未明確表態

根據《路透社》報導，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）及瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）並未就加入北約做出任何承諾，馬林對此僅表示，現在瑞典和芬蘭都有更多民眾希望加入北約，這種想法是「可以理解的」。