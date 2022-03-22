《NFT大未來》：如何自己鑄造並上架NFT？又該如何評鑑NFT藝術的價值？

文：成素羅（성소라）、羅夫．胡佛 （Rolf Hoefer）、史考特．麥勞克林（Scott McLaughlin）

如何自己鑄造NFT

讓我們來試試看在具代表性NFT市場之一的Rarible鑄造NFT吧！為了幫助理解，以下圖片是從Rarible韓文版網站擷取而來，作為範例使用的圖片是筆者小時候創作的圖畫，如果有讀者想要它的所有權的話請跟我說，筆者隨時都準備好把它變成代幣。

那麼，如果手上已經準備好想要鑄造的作品，就讓我們來開始這段興奮的旅程吧！

． Step 1：在Rarible 網站註冊後按下連結錢包，這是連動你的數位錢包的過程，如果你現在沒有使用數位錢包的話也不用擔心，建立一個新的就可以。做為參考，以「小狐狸錢包」聞名的Metamask，是目前NFT市場中最普遍的數位錢包。

Photo Credit: 高寶書版

． Step 2：準備好數位錢包後，按下頁面右上區塊的製作按鈕。

Photo Credit: 高寶書版

． Step 3：接著會跳出選擇「單一」或是「多個」的問題，「單一」是該作品只建立一個NFT，只能銷售給一名收藏家；「多個」則是建立一個以上的副本，並鑄造成數個個別獨立的NFT後，可銷售給多位收藏家的選項，此時的副本會被稱為「版本」。首先我們為了方便說明，以下用「單一」為例。

Photo Credit: 高寶書版

． Step 4：現在就到了上傳你的檔案的時候，可以上傳在30Mb內如PNB、GIF、WEBP、MP4、MP3等格式的檔案。若選擇上傳MP4檔時，還需要另外上傳縮圖檔，如果跳過這個步驟的話，作品的預覽圖就會是空白的。有個小技巧是可以把MP4檔轉成GIF檔後上傳，就可以產生會動的預覽圖了。

如何評鑑NFT的價值

要評鑑NFT的價值與金額是一件很難的事。市場潮流總會隨著時間變動，人們的喜好也會改變。一開始大家還覺得很新穎的藝術素材，有可能會一下子就覺得過時。一開始無法吸引大眾興趣的作品，也有可能遲來地發光發亮。尤其是NFT藝術價值評鑑是一個非常困難的領域，哪些作品有人氣、有價值，這都取決於收藏家們的主觀判斷，而且在許多方面上會隨著市場的共識而改變。

為了更深入了解如何在主觀與社會共識之間巧妙地評鑑NFT藝術的價值，並且試著從人文角度分析，我們對這一領域的名人們進行了獨家專訪。從與七位世界級NFT創作者及收藏家的訪談中發現了一些明確的事，那就是作品行銷與交易上有三個非常重要的關鍵字：思考模式、故事與稀缺性。

思考模式＆故事

如果你是NFT創作者的話，以正確的思考模式創作是件重要的事。如果你是在看到許多巨額的NFT交易後，單純地認為NFT是個能輕鬆賺到快錢（quick money）的手段，那你會很難收穫美好的果實。因為身處藝術與商業的緊張界線上，需要透過自身的故事將身為藝術家的真實情感傳達給收藏家們。

這裡提到的「故事」不單指文字而已，它同時可以藉由作品題目、作品說明來直接向大眾說故事（storytelling），也可能是作品本身散發出的獨特藝術氛圍，又或是能與鑑賞人共享的細膩情感。為了在這本來就有數萬個作品、而且每分每秒都有新作品上傳的NFT叢林裡吸引鑑賞人的青睞，這些作品就必須要有屬於自己的獨特故事。

請你想一下自己想透過作品和這個世界分享什麼故事。不是跟隨一時的潮流，而是作為加密藝術家，將你本身的特性調配成色彩鮮明的故事。說故事不是單方面的行為，在作品交易後，創作者仍可持續與收藏家聯絡、補充自己的故事細節。此外，它還有一種魅力，那就是能在各種社群網站上與大眾對話，為大眾所熟悉的藝術風格添加了新鮮感。

稀缺性

接著我們來思考作品的稀缺性。誠然，對於「直到賣掉之前要不停鑄造」這種所謂量產的誘惑，我們很難說它一定是不好的行為，因為短時間內上傳許多作品確實可以讓創作者快速獲得市場（收藏家們）的回饋。尤其當你是新人創作者的時候，這會幫助你抓到往後自己藝術上的發展方向。

但是NFT是個相當重視獨特性與稀缺性的世界，如果能反映你自身獨特性的作品已在市場廣傳開來的話，那繼續量產對於你的每個作品價值，或更進一步來說，連你的品牌價值都會有很大的下降風險。所以，不時有創作者（尤其是中間層的創作者們）向持有自己過去NFT作品的收藏家們買回自己作品並銷毀的情形。

雖然稀缺性不保證能提高價格，但是讓人們狂熱追捧NFT的原因，正是其具有的稀缺性。

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《NFT大未來：理解非同質化貨幣的第一本書！概念、應用、交易與製作的全方位指南》，高寶書版

作者：成素羅（성소라）、羅夫．胡佛 （Rolf Hoefer）、史考特．麥勞克林（Scott McLaughlin）

譯：黃莞婷、李于珊、宋佩芬、顏崇安

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「NFT」被《柯林斯詞典》選為2021年度代表關鍵字，市值已突破650億美元，每月交易量額度仍持續攀升中。

現今世界各大公司及國際巨星早已競相布局進場，不管是藝人潮牌還是鹽酥雞、珍奶，紛紛搶著發行自己的NFT。