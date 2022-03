游移在女與男的界線，「跨」性別在數位空間成為顛覆性動詞

文:楊鈞傑

近期,國內外的YouTube都興起了跨性別網紅自行拍攝「跨性」轉換過程的浪潮,不僅透過Vlog的形式以第一視角為「專家」的方式分享「跨性」的日常,並透過YouTube的平台建立了一個跨性別的社群,打破了時空的限制。

然而,數位媒體帶來的不僅是性別的實踐,而是創造一個跨越時空限制的「跨」性別、情慾、種族的社群,網路與虛擬實境跳脫了實體的限制,將人們對於「跨」的想像有了更大的空間,將原本作為名詞的「跨性別」,逐漸轉換成一個立體、鮮明且挑戰傳統性別時間觀的「動詞」。

跨性別YouTuber的崛起:性別轉換的生活紀實

說到知名的跨性別網紅,非屬小A辣不可。她最初以「偽娘」的身分在直播平台上嶄露頭角,透過女性化的外表及男性化的聲音突破傳統甜美直播主的印象,為她獲得不少觀眾的親睞。然而,游移在生理男與心理女之間或許為她帶來不少流量,她卻直言這樣的關係依舊不是她所想像的自己,因為觀眾的期待依舊是她回到「男性」的樣子。也因此,她決定前往泰國,透過YT平台,拍攝自己變性的歷程。

透過拍攝變性的Vlog影片,小A辣的頻道建立一個網路的跨性別社群,並挑戰了世俗對於「性別」的時間關係,#否定性別是「與生俱來」的,如她說道:「我當了30幾年的男生了,下半輩子要當女生了」[1],或「變性人早死」並不是因為生理關係,而是被輿論與壓力給殺死的 [2],來反駁性別就是「胚胎決定論」;另一方面更透過4支Vlog,將自己一個月的變性過程壓縮在總長43分半的影片, 以科技的方式壓縮自己肉身的改變,挑戰了傳統「順性別」的時間觀。

學者 [3] 以國外YouTuber拍攝跨性別攝取賀爾蒙的轉換過程為例,如「女跨男」(FTM)服用睪固酮,或「男跨女」(MTF)後產生的頭髮、肌肉變化等,將多年的身體變化壓縮在5-10分鐘的Vlog裡。這種「賀爾蒙時間」(hormone time),以線性時間觀顯現跨性別者拾回主體、邁向愉悅未來的過程,說明在有限壽命裡「#做自己」或 "born this way" 也能活得自在開心,而非傳統精神醫學認為跨性別總是有心理疾患才會想變性。

但另一學者 [4] 卻認為,這些性別轉換的Vlog,創造了一種「非線性」的「酷兒時間」(queer time),他們不僅透過賀爾蒙創造了一個人工的性別生命週期,如「二次青春期」,模糊了青少年與成人的時間界線,更透過科技將自己過去與未來,連結到現在性別轉換歷程,形塑跨性別認同,並 #拆解順性別對於生理時序的想像。

挑戰生理時序:MV數位化的酷兒時空

相似於YouTube的興盛,數位MV也提供流行文化創造一個跨越性別與情慾的「酷兒時空」。

知名已公開出櫃的黑人歌手納斯小子(Lil Nas X)在去(2021)年發行了最新專輯《蒙特婁帝國》(MONTERO),直接空降全世界的各大音樂排行榜,透過富有同志情慾的歌曲,顛覆以往直男獨霸的饒舌圈,挑戰了傳統異性戀的音樂空間。然而,該專輯的MV和IG宣傳貼文卻在北美掀起一波爭議。

「我真不敢相信我要宣布這個消息!我的小寶貝”MONTERO”將於2021年9月17號出生了。」[5]

然而,宣傳照裡的他,卻是以一個生理男性的肉體,身穿白紗跪坐在泳池旁,雙手捧著自己偌大的孕肚,開心的面對鏡頭宣布自己的喜事。之後連續幾周,他更是貼出自己在「懷孕」過程中的日常生活,包括準備寶寶的產前派對(Baby shower)[6],以及自己坐在馬桶上宮縮的陣痛過程 [7]。

他更在專輯發行日當天釋放出了官方影片,拍攝自己挺著大肚子被推到急診室,在「羊水」破裂的時候產生陣痛,「產道」擴張時不停深呼吸與呻吟,經過醫生的催生後順利產下健康的寶寶專輯 [8]。

這些看似大膽卻挑動世俗生理性別秩序的舉動,立刻引來社會的反撲。有些人認為這只是在混淆大眾對於男女的定義,「教歹囡仔大細」,有些人則認為這是在貶低了女性生產的經驗,他的專輯同名歌曲〈MONTERO (Call Me By Your Name)〉的MV更是用聖經為背景 [9],以蛇引誘夏娃反叛上帝、天使墮落到地獄、對撒旦跳艷舞而等片段,觸動了保守教派的神經。

而納斯小子之所以造成爭議,是在於他透過「男性懷孕」的例子,挑戰了異性戀創造的時空關係,如婚姻、家庭、生殖、育兒等;納斯小子更是以黑人酷兒的「次文化」之姿,將同志的情慾搬上檯面,顛覆了白人異性戀主導的流行文化,並在數位空間的平台置放跨越性別的肉身反叛,攪擾異性戀的秩序 [10]。

從網路到智能科技:「跨」性別情慾空間

隨著科技的演進,人工智能(AI)的出現也重建了性別、種族、階級的框架,虛擬實境中個人能重新定義自身的角色,打破二元框架,挑戰既有的社會結構,使「數位性別」(digital gender)作為一種「實踐」[11]。

最典型的例子莫過於Netflix影集《黑鏡》第五季的〈生死搏擊〉,裡頭敘述著兩個黑人異性戀男子,透過虛擬實境的電玩,將自己投身在亞裔男/女的對決遊戲中,透過器官與膚色置換的方式,體驗感官的搏擊與身體碰撞的快感,更讓他們挖掘了跨越自身種族與性別的情慾。