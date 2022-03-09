再婚研究：「第二春」對健康有正面影響，但男性獲得好處更多？

離婚後「再婚」能得到幸福？男性獲得好處更多？

明星藝人閃婚、離婚消息時有所聞，彼此離異後尋找「第二春」的現象也屢見不鮮。再婚究竟能不能得到幸福？對雙方的心理狀態將產生何種影響？

回顧科學界的研究發現，「結婚」確實可以對個人健康帶來正面影響，而離婚通常會與健康狀況下降相連結。中國西安工程大學去（2021）年曾針對235名離婚者進行調查研究，結果顯示再婚者與離婚者相比，罹患憂鬱症的機率更低、自我評量的健康狀況更良好。

這項研究另一個有趣的觀察點，則是再婚對於促進健康似乎有性別差異，再婚行為對男性的心理健康有明顯效益，而與女性心理健康較無顯著關聯。

除了性別之外，再婚產生的健康促進效果似乎也與年齡增長呈現反比。較年輕就再婚的人，心理健康改善的幅度較明顯。似乎隨著時間過去，較年長的再婚者在婚姻關係享受到的好處有遞減趨勢。

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單身伴隨死亡率上升？研究：再婚降低醫療與社會成本

再婚與離婚對個體的影響，似乎也隨著社會開放而愈來愈被接受。波蘭研究指出，與離婚者或喪偶者相比，再婚者的生活質量更高、且憂鬱症發生率更少，在男性族群中尤其明顯。科學家們認為，離婚後再婚愈來愈被視為一種積極的改變作為。

反之，離婚或喪偶事件，更易導致單身者心理健康受影響，被視為隱性的社會與醫療負擔。相關研究中看到離異後的單身者們，心血管疾病、慢性病與心理疾病風險往往呈現增長趨勢，似乎代表離婚、喪偶伴隨而至的是死亡率上升。科學家在這份研究提醒，再婚可能有助於降低社會與醫療的總體負擔；而單身者的心理狀態更需要有關單位積極關注。

「眼神中仍然存在創傷」，再婚者易陷入惡性循環？

不過，亦有專家持相反意見，即認為離婚對健康造成的損害，無法透過再婚彌補。美國芝加哥大學社會學家Linda Waite曾在《CNN》專訪表示，離婚期間雙方的爭執過程、以及訴訟程序，容易造成心理缺陷、經濟損失以及社會輿論的壓力。

「人們離婚後並再婚，我們仍會在他們的眼神中看到過往的創傷。」Linda Waite進一步指出，再婚者往往急於填補上一段感情中的經濟的損失、以及隨之而來的心理壓力。這樣的結果可能招來與新伴侶更多的爭執、不諒解，進而在婚姻關係中形成惡性循環。

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再婚者容易認知偏差？研究指出離婚率提升10％

來自印尼團隊的心理學研究則指出，再婚的成年人通常會決定「提前結婚」。相較於第一次結婚，再婚發生的速度更快，尤其是在年長女性中更常見──再婚者往往欲尋求比以往更好的婚姻關係，這樣的心態容易產生「認知偏差」；當想像與現實落差過大，罹患心理疾病的機率反而增加。

為何再婚的成年人，似乎難以維持一段新的婚姻？研究團隊認為，許多成年人再婚並非渴望愛情，而是出於經濟因素，以降低孤獨感並順利扶養孩子長大成人。不過，正因為如此消極的作為，反而使婚姻容易失敗收場。該項研究統計顯示，第二次婚姻的離婚率，比第一次婚姻高出約10％左右。

單身後快樂孤獨更健康，無縫接軌未必幸福美滿

無論是維持婚姻關係或再婚，離異或喪偶後更該好好照顧自己的心理健康。丹麥哥本哈根大學社會醫學博士Karolina Koch Davidsen認為，單身後的「快樂孤獨」生活應受到重視，適時遠離社交媒體，並投入運動、大自然或志工活動，對促進心理健康將有所幫助。

高醫大附設中和紀念醫院精神科周緯柏醫師也曾提醒，當個人失婚或失戀時，需要時間讓心情平復。此時不必催促自己走出傷痛，更應重視固定的作息與三餐正常。在情緒未穩下投入下一段關係「無縫接軌」，難保未來又陷入個性不合、衝突爭執的窘境。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航