《保險龍鳳獎》富邦人壽，全國財金保險系所學生最愛！12度蟬聯畢業生「最嚮往的壽險公司－內勤組、外勤組」冠軍

由現代保險教育事務基金會主辦之《保險龍鳳獎》3月1日揭曉得獎名單，富邦人壽12度蟬聯全國財金保險系所畢業生「最嚮往的壽險公司－內勤組、外勤組」冠軍！本獎項係針對全國財金保險系所學生進行就業意願大調查，過往僅針對應屆畢業生，本年首次擴及「全年級」（大學到研究所）學生。富邦人壽在「全年級」及「畢業生」穩居業界雙冠，內外勤組勾選率均突破六成，大幅領先。全年級學生部分，外勤組勾選率高達67.8%，內勤組勾選率亦達65.1%，領先群雄；其中應屆畢業生的外勤組勾選率達64.8%，比去年多出近4個百分點；內勤組勾選率63%，較去年成長13.5%。富邦人壽長期穩健經營，2021年稅後淨利突破千億元大關，創歷史新高，除了專注本業之外，更積極推動ESG永續經營，實踐企業社會責任，優良的企業品牌形象深獲年輕學子肯定。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽最大優勢之一就在於擁有金控跨售資源，以多元化商品提供客戶全方位服務，新進業務員可透過簡易的跨售產險商品與客戶接觸，擴大商機。我們堅信保險業以人為本，致力將傳統的「業務關係」走向「人與人的關係」，推出「FBFLi」智能業務管理系統，讓業務員能陪伴客戶生活與成長，並適時提供保險專業服務，讓保險走進生活。同時富邦人壽致力推動ESG，從環境永續、社會責任、公司治理等面向積極推展，並邀請同仁參與淨溪淨灘、關心失智等議題，共同為社會盡一份心力。此外更致力打造幸福職場，除了擁有具市場競爭力的薪酬制度，更提供完善貼心的福利措施，本次調查顯示我們在人才培育及員工照護方面，深獲年輕族群信賴與肯定。

發揮金控優勢，深耕客戶經營

面對新冠疫情帶來的挑戰，富邦發揮金控優勢，業務員透過產險的防疫保單，服務到更多新客戶，並進一步為客戶規劃責任、醫療、長照、退休人生四大帳戶，為客戶降低投資風險、提高人身保障做最佳後盾。同時因應數位浪潮，在業務員銷售服務流程中，全面導入保險科技運用，包括視訊投保、線上保單健檢、線上保全理賠服務，以及輔助維繫客群關係的FBFLi智能業務管理系統，在數位工具的創新與輔助下，持續保有人的服務溫度。

攜手同仁推動ESG，共創永續共融願景

富邦人壽除了專注本業，在ESG的推動上更是不遺餘力，包括環境永續、社會責任、公司治理等三大面向。全台近3萬名同仁化身『環境友善大使』，完成環境教育專業課程培訓，讓每位同仁發揮綠色影響力；邀請同仁參與淨溪淨灘活動（非疫情警戒期間）、關懷高齡失智等議題。此外富邦致力打造友善、健康安全的職場環境，提升員工專業與身心健康，除了具競爭力的薪酬制度，並提供多項員工照護福利措施，包括生育補助每胎10萬元、及六歲以下每年補助育兒津貼1.5萬元，10週給薪產假、1週給薪陪產假皆優於法令，充分展現對同仁之照護與關懷。本次調查顯示我們在人才培育及員工照護方面，深獲年輕族群信賴與肯定，富邦人壽將持續攜手同仁，共同實踐「正向力量 豐富生命」之品牌願景。