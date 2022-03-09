默克爾小時候故事：被人欺侮，不妨一巴打過去

紀錄默克爾的片集《Im Lauf der Zeit》（隨年月而行），上兩周在德國電視台播出。這部片集記述這位前總理從童年到現在的事蹟，與她作了詳細訪問，也專訪很多與她接觸過的人，包括多名德國政界人士，還有奧巴馬和文翠珊。

片集播放了默克爾母親的訪問，她說默克爾小時候不懂怎樣保衛自己。當同學欺負她時，她總是跑走逃避，所以媽媽總跟她說要反擊。有天數學課的時候，有位同學騷擾她，她立刻打了這同學一巴掌。老師立刻讚許她，說她做得好。

這老師沒有責備默克爾用暴力解決問題，反而慶幸她懂得保衛自己，為自己反擊。換了是其他老師，可能會記她一個大過，說她雖然是被欺負，但暴力始終是不對，應用和平手法解決。這事件也許令年幼的默克爾學到要據理力爭，不要啞忍別人的欺侮，適當時候要挺身而出阻止對方，也練就她強壯的心境。因為你不阻止，對方就會有恃無恐，繼續欺負你和其他人。

不少名人小時候也遭遇欺凌，包括明星湯告魯斯（Tom Cruise）和愛瑪華生（Emma Watson）、富豪馬斯克（Elon Musk），還有前總統克林頓（Bill Clinton），然而他們長大後都在各自的領域有所成就。今天許多留外港人的孩子，在新的環境下，或許都會受到同學的不友善對待，甚至言語和身體上的霸凌。但這同樣是學習的好機會，就是學會保護自己，不平則鳴，為自己和身邊的人抱打不平。學校是社會和國際舞台的縮影，必然會有強者欺侮弱者的出現，但被霸凌也是種體驗，讓小孩明白到要為自己發聲，惟有身心強大才可不被霸凌，獲得別人的尊重。適當的以武制暴有其必要，就如年幼的默克爾般，敢於對抗，得到老師的讚許。

就算是成年人，移居外地，所面對的挑戰不會比孩子少。在新的工作和生活環境裡，面對不公對待也不會罕見。尤其是人生路不熟，當地語不佳，很多時候都求助無門。面對不講道理的老闆、同事、鄰居和公職人員，都只有逆來順受。但這些困境都會令人強大，學好當地語文，認清自己應有的權利，並使到移民間更團結，可以一同守望相助。由不知怎樣面對而沮喪，到後來幫助新來的人，這份滿足感一定難以言喻。

幾年前初來德國大學教學時，我還很年輕，工作經驗不多，有同事都擔心我人太好，面對學生的要求不會拒絕，會給他們無禮對待和不尊重，例如遲遲不交功課和要求我更改對他們的考試評分。很慶幸同事和學生大多對我不錯，沒有提出不合理要求。無論如何，這都是上佳的學習機會，體會到有人會對你好、支持你，但必也有利用和欺侮你的人，就如總有陰晴圓缺。多年後想起初到貴境的自己，總會感恩成長了這麼多。

小學打了同學一巴的默克爾，學會了保衛自己，後來的成就，或許都來自那年得到的信心和強悍。今天的我們，都要有這份心境，勇於反擊，作身心強大的人。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin