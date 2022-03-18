有「子宮中隔」又想嘗試懷孕，需要手術切除嗎？

文：蘇軒醫師

子宮中隔是子宮先天構造異常的一種，常見的症狀有不孕、經痛、反覆流產等。但絕大部分的子宮中隔的婦女都是沒有症狀的，甚至也生了不少小孩。

講白話一點，子宮中隔的意思就是原來一個房間（子宮腔），硬是被一個隔間牆（中隔）分成兩個空間。由於分開的兩個空間變小了，因此會讓胚胎比較難著床、沒有足夠空間長大。讓懷孕的機會降低，增加流產的機會。

單純的子宮中隔只要靠子宮鏡診斷，並用子宮鏡切除中隔即可，治癒率高，能增加懷孕的機會。但是，人生就是有個「但是」，子宮中隔常常會合併其他的子宮構造異常，比如雙角子宮、陰道中隔等等。這些構造異常需要靠其他的檢查才能夠確認釐清，比如說3D立體超音波、輸卵管攝影、核磁共振檢查等。而且有些子宮構造異常的婦女，有時候會合併單側腎臟缺失的情況。

因此當被懷疑有子宮中隔的時候，相關的檢查還是需要做，用來釐清是否有其他合併的生殖泌尿系統的構造異常。

再來就是要治療了，因為是構造的異常，如果沒有懷孕的打算，其實可以無視這個問題，它不太會影響生命與日常作息。如果有懷孕的打算，就必須回頭正視這個問題了。

一般會有幾個議題，是需要跟醫生討論一起做決定的。

1. 我有中隔但沒嘗試懷孕過，是否要現在就把中隔切除？

這要多方面評估，如果中隔不明顯、子宮腔還算大、年紀輕還能承受嘗試幾次自然懷孕的機會，這樣的婦女可以觀察不用手術。如果反覆流產、中隔寬且長、子宮腔剩下的空間很少、年紀稍長無法承受嘗試自然懷孕的時間壓力，這種的可能就需要進行子宮鏡手術切除中隔再嘗試懷孕。

2. 中隔手術後會復發嗎？

中隔就像房子的隔間，隔間打掉了就沒了，不會復發。因此子宮鏡中隔手術一般成功率高。但唯一要注意的是要避免術後沾黏。雖然子宮中隔手術術後沾黏的機會不高，但會開刀的就是因為想要懷孕，萬一沾黏了就前功盡棄，因此一般手術後預防沾黏的步驟不能少。

目前學術上認為最有效的方式，是手術完置放水球當作一個空間維持器，讓天花板跟地板不會黏在一起，這樣能大大降低沾黏的可能，而且會建議服用雌激素來促進子宮內膜的增長，讓傷口快快蓋上子宮內膜，就不會沾黏了。

再來就是術後早期子宮鏡反覆探查，目前認為術後每1－2週的子宮鏡探查，可以降低子宮腔沾黏的風險，這對重度子宮中隔的案例會特別有幫助。一般術後4－6週傷口可以長好，再來等幾次規則月經就大功告成了。

過去有用避孕器當作預防沾黏的工具，但研究顯示其效果比水球差，國際上新的觀念，已經很少人用避孕器來預防沾黏了。

3. 是不是想做試管嬰兒的中隔患者，都應該切除中隔？

要做試管嬰兒的大部分都是希望能提高懷孕率，在這個基礎上討論的話，先切除中隔是能增加懷孕率。但術後的沾黏預防就會很重要，以免顧此失彼。

子宮中隔是一個變化多端的構造異常，不是每個中隔婦女問題都長得一樣，需要依照每個個案設定治療計畫，所以還是需要找一個專門的醫生一起討論比較恰當。但大致上來看，子宮中隔治療成功率算是蠻高的。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航