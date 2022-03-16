四大類矯正器優缺點與費用比較：你在意的是美觀、舒適、還是容易清潔？

文：洪翊珺醫師（品粹牙醫 齒顎矯正專科）

隨著醫療科技不斷進步，牙齒矯正器越來越多元，每一種矯正器都有它的優缺點，就看醫生評估建議後，選擇自己滿意且適合的矯正器，在矯正路上才會舒適順利。

牙齒矯正的牙套種類目前主要分為「傳統矯正器」、「自鎖型矯正器」、「舌側矯正器」與「隱形牙套」四大類，再依照材質分成「陶瓷」、「樹脂」或「金屬」三種。

而戴牙套的費用主要會依牙套種類的選擇，以及依病患齒顎情況而異，譬如說有無需要拔牙、骨釘或正顎手術等狀況。大體上，愈複雜的案例，矯正時間會愈長，整體費用也會愈高。

四大類牙齒矯正方式及矯正器介紹

Photo Credit: 品粹牙醫咖啡館 美觀與清潔容易度

一、傳統矯正

傳統矯正透過黏著於牙齒上的金屬矯正器來輔助牙齒移動，藉由金屬線、橡皮筋的拉力，快速調整牙齒至正確位置上唷。每次回診由醫師調整矯正線，當天會因拉緊而牙齒鬆軟難以進食，會比較不舒服。且因矯正器黏在牙齒上，微笑時較不美觀也容易卡食物殘渣，需要更注意口腔清潔習慣。

傳統矯正需由醫師手動調整，每次回診視情況調整，因為矯正器無法拆除，所以不會產生配戴時間不足的問題。

二、自鎖型矯正器

自鎖型矯正器與傳統矯正器的差別在於它多了一個蓋子，能固定矯正線，因此不用像傳統矯正每個矯正器上面還要另外加橡皮圈或結紮線固定，因此不會像傳統矯正的橡皮圈會容易讓髒髒的食物推積在上面，也會吸附細菌，且結紮線會容易有線頭會刺出而刺破嘴唇。

自鎖型矯正器也因為是滑蓋所以摩擦力小阻力小，矯正力量可以直接地傳達到牙齒上，不需要給予過大的力量，所以治療過程的舒適感跟速度都會比傳統矯正來的快。滑蓋讓牙齒沿著矯正線方向移動，可減少摩擦力。

小結論，少了綁線的結紮線或橡皮圈，於矯正線的調整和清潔更容易，也更能減少因清潔不佳而產生的問題。戴蒙矯正就是屬於自鎖型矯正器類型。

三、舌側矯正

舌側矯正也是傳統矯正的一種，只是原本的矯正器是黏在外側（頰側），舌側矯正器是黏在內側，也就是所謂的舌側，會佔據一些舌頭擺放的空間，現在因為舌側矯正器由於治療難度高以及較為不舒適，所以較少醫師在使用囉。

四、隱形矯正

隱形矯正是利用數位全口掃描方式，收集牙齒資訊，透過數據分析擬定客製化治療，量身定制專屬的隱形矯正器。不像傳統矯正及自鎖矯正須將矯正器黏在牙齒上，隱形矯正是「可拆卸式」，牙套是根據牙齒客製的形狀，外表近乎透明，牙套厚度更少於1mm，因此不會像前述幾種矯正方式的異物感，吃東西時也不會擔心有矯正器脫落以及矯正線刺出等問題。

也因為是完全可拆卸的，您可以正常清潔和用牙線清潔牙齒，減少蛀牙和牙齦疾病的機會，但是需要每天佩戴20－22小時。所以剩下的2－4小時要進食、飲水和清潔，更需好好配合醫師所說的計畫時程，跟佩戴足夠時數，才能有效矯正牙齒。（延伸閱讀：牙齒矯正漫漫長路，我適合隱形牙套還是傳統牙套？）

牙齒矯正費用比較：

Photo Credit: 品粹牙醫咖啡館

矯正費用會因為醫師是否為齒顎矯正專科醫師，以及選用矯正器種類而有落差。

大致上而言，傳統矯正會最便宜，自鎖矯正器次之，舌側以及隱形矯正最昂貴，而選用透明的像是樹脂或陶瓷的矯正器又比金屬的來的貴。

牙齒矯正該選擇哪一種矯正器？

矯正過程牙齒已經很辛苦了，我會希望病患可以在最快的時間內完成矯正，讓矯正過程舒服又輕鬆，我在意的第一個部分，一定是好清潔。因為矯正對於牙齒很像是在房間做裝潢，讓房間的功能變得更好，讓外觀變得更漂亮，但是若是裝潢會造成房屋結構變差，就像清潔不當造成蛀牙或牙周病，真的是太可惜了。

由於注重清潔的容易性，所以我現在只使用自鎖式的矯正器，金屬矯正器與矯正線之間的摩擦力又較低，所以若病患不在意外觀我會選用金屬的自鎖式矯正器。

但若病患在意美觀，可以選用隱形矯正，但一定要是會乖乖戴足時數的病患我才會給他這個選擇。因為牙齒矯正不是一筆小數目，希望大家都是做了有效果的，若不乖乖戴我也會很困擾的。在牙齒矯正前一定會有許多疑問，有疑問都可以與齒顎矯正專科的醫師詢問。

本文經品粹牙醫授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航