James Harden與七六人的質變：不是1＋1＞2，而是1＋1＋1＞3

台灣時間2月26日，Harden在明尼蘇達迎來轉隊以後的首場出賽，無論是活力、表現水準，都和在籃網的最後幾場表現大相逕庭，也打破了Harden已經因傷而身手大幅退化的質疑。

撇開在籃網的風風雨雨不談，Harden與七六人的邂逅可說是帶來了不同以往的風貌，兩次取得逆轉的表現更彰顯七六人有問鼎歐布萊恩金盃的底氣。

儘管未能在面對熱火的比賽中上陣，驗證大鬍子是否能夠為七六人突破區域聯防的枷鎖，但在面對同樣採取聯防的騎士隊時，Harden也用他精準快速的持球決策告訴球迷這個問題的答案。究竟是Harden與Embiid這個組合太過無解？還是Harden改變了球隊的體質？

本文將分就全隊概述與個別球員兩部分進行剖析，談談大鬍子為費城七六人帶來的驚喜。

全隊影響──從「由內而外」到「由外而內」



製圖：運動視界

從上面的表格不難發現，雖然樣本數偏少，且對戰對手皆非聯盟一等一的防守球隊，但仍可看出Harden為球隊帶來的質變。在比賽內容中不論是透過簡單的遞手（Handoff）與Embiid配合，甚至利用跨越全場的傳球讓進攻回合在短短3秒內便可完成──這可是在Simmons缺陣以後，費城七六人一直懷念著的元素。

而Harden在進攻端帶來最大的改變，莫過於攻勢發起模式的變化。

過去以Embiid為主導體系的七六人之所以會繳出逆時代的PACE值，是因為陣中的兩大主將都以從罰球下以下發動為主要技能。因此相較於其他隊伍直接由控球後衛發動攻勢，費城總是需要先把球送在人在低位或肘區的Harris與Embiid，才能打出最有效的進攻手段，一來一往之間便形成了可預期的時間差。

Harden給了七六人一條「由外而內」且有效率的攻擊明路。Harden可以站在弧頂觀察空手走位的移動精準傳球，尤其在Thybulle擅長開後門空切的情況下；或是利用擋拆、手遞手解放自己切入禁區的路徑，且優異的轉邊傳球能力也讓對手更難防守。

更簡單粗暴一點，無論是透過擋拆找到錯位，或是本身利用噸位勝過同樣位置的球員，Harden的單打能從兩翼啟動，再選擇自我終結或找到空檔隊友。甚至在比賽中，偶爾還能見到Harden在無球端跟著球權流轉無球移動，在底角接應命中出手。

這是本季總是必須把球交給Embiid，由內線將球透過手遞手慢慢尋找機會，直到進攻時間快結束時才在中距離倉促開火的七六人裡，從未見到過的畫面。

而防守端從數據上看似沒有太大的變化，但若細究比賽內容進行觀察，筆者認為Harden隊於七六人的幫助也是巨大的。過去，費城在場上總有兩個能夠單打的防守痛點──Curry與Maxey。

而在Harden取代Curry的角色以後，Maxey被打點的問題雖然依舊存在（單節讓Okoro砍下雙位數得分便是一例），但Harden卻給了七六人更多換防彈性。在筆者過去的文章中有提到，Rivers或可考慮讓Harden守到前鋒的位置，讓Thybulle能夠針對自己最擅長防守的後衛球員，而這樣的畫面也真實發生。

Towns、Randle、Barrett都曾成為Harden的防守對象，而後者在肢體對抗時也鮮少落於下風，甚至利用Box Out為七六人保護更多的防守籃板。簡言之，無論在攻防兩端，Harden給予七六人最奢侈的多元性。

在多了由外而內進攻的策略之餘，Embiid由內而外的效率也不會因此受損，讓Rivers能夠安排更豐富的進攻戰術；防守端的積極性與對抗性，更是能補上一直缺乏側翼防守的七六人長期以來的缺口。只要爭冠的心態維持不變，那無論技術上或精神上，32歲的Harden都能帶給隊伍滿滿的競爭力。

Joel Embiid：好歸好，但仍有適應彼此的需要

本季的Embiid有多恐怖，學習能力有多快，都是有在觀察七六人比賽的球迷肉眼可見的。而與Harden搭配的幾場比賽內，Embiid在零次運球出手的比例大幅上升（36.4%到44.7%），命中率也有明顯的增長（48%到54%），對於傷病歷史豐富的費城大帝而言，無疑是美事一樁。

首戰後的Embiid甚至說出「職業生涯從未擁有如此空檔」的狂言，也為球隊的團結添上一筆喜訊。

然而，大帝與Harden之間仍有一些需要互相適應的地方，尤其是在Embiid持球發動的時刻。

通常Embiid多半在低位發動，不與站在弧頂的Harden相互影響，但Rivers有意的讓雙星有更多搭配的機會，甚至發現Harden作為掩體的P&P（Pick and Pop）戰術。再加上Embiid的單打不再作為絕對的戰術核心，也讓大帝在多次運球後的出手品質有所下滑（命中率由46.3%下滑至30%）。

但長期來看，Embiid多次展現的學習力想必能逐漸找到自己攻擊的比賽節奏，而更簡單的終結方式也能讓大帝在季後賽保有更多突破僵局的單打體力。

但筆者並不會把這兩人之間的搭配評價為1＋1>2。因為真正的受益人，是從未料想到的第三者。

真正受益第三人：Tyrese Maxey

Photo Credit: Reuters / 達志影像

過去筆者便在關於Maxey的文章中提到過，在分球意識不足且爆發力極強的前提下，這名年輕小夥子最適合的定位該是得分後衛，若要先發便該在身旁安插一名得以適時餵球的指揮官，否則便適合由板凳出發較能遮掩住傳球視野不佳的缺陷。