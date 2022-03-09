酒駕新制3月底上路：10年內第2次累犯公布姓名照片、同行者連坐最高罰1.5萬

酒駕事件頻傳，2021年底再傳出嚴重酒駕致死案件。《中央社》報導，立法院年初通過修法，提高酒駕未肇事刑責，將原本2年以下有期徒刑，延長至3年以下有期徒刑，更明定主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，同行者連坐處分最高1.5萬元罰鍰。交通部表示，相關配套子法修正中，預計3月31日施行。

據交通部2021年道路交通事故統計，共發生35萬6779件事故，造成2990人死亡、47萬4376人受傷。其中酒駕死亡人數上升。酒駕死亡人數為318人，較前年增加29人，交通部長王國材對《聯合新聞網》表示，去年酒駕總計增加29人，因此今年酒駕防治依舊是交通部的施政重點之一。

立法院交通委員會今（9）日邀請交通部長王國材列席報告業務概況，並備質詢。

據立法院施政書面報告，交通部正在研修配套子法，本次修法特別加重酒駕罰則，包括酒駕有罪判決從嚴認定、易科罰金及假釋條件依法從嚴審核、經醫療評估合於緩起訴條件者將依法命戒癮治療、初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛、酒駕及拒絕酒測再犯累計期限延長為10年、提高同車乘客罰鍰、酒駕行政裁罰未繳納將優先強制執行、推動飲酒場所提供酒後代駕機制等，預計陳報行政院核定3月31日施行。

酒駕新制明定10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實，並提高酒駕同乘者「連坐罰」金額

根據《道路交通安全規則》第114條規定，行政罰的酒駕標準為飲用酒類或其他類似物後，其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克，或血液中酒精濃度達0.03％。駕駛吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克，或血液中酒精濃度達0.05％以上等情形者，18歲以上同行者需連坐處分，處6000元以上1萬5000元以下罰鍰。

三讀條文明定，酒駕和毒駕者應吊扣汽車牌照2年，若因肇事致人重傷或死亡，則依行政罰法沒入車輛。

唯酒駕同行者罰則部分仍有異議，立委洪孟楷曾在臉書貼文指出，雖然《道路交通安全規則》已將酒駕同行者的行政罰鍰提高，但如果同行者已經知道駕駛酒駕，應有刑責較合適，呼籲修法須一次到位，從而降低酒後駕車機率。

總統蔡英文1月24日在臉書貼文表示，2019年立法院曾修法提高酒駕罰則，包含累犯加嚴最重無期徒刑，延長駕照吊扣期、乘客連坐等；今年初立法院再次修法，三讀修正通過加重酒駕刑罰以及行政罰相關條文。這次的修法，將進一步嚇阻酒駕。

蔡英文表示：「對於酒駕事件，政府一定零容忍，除了加重罰責，杜絕僥倖心態，我們也會持續透過嚴格執法、重視戒癮治療等各面向，來全力降低酒駕事件的發生。」並且呼籲大家一起互相提醒身邊的親友不要酒駕，共同維護駕駛與道路的安全。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺