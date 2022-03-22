2022/03/22,
生活

《不必口吐荊棘，也能自信鋒利》：無法專心的理由超過100個，但其實都是「不做」的辯解罷了

《不必口吐荊棘，也能自信鋒利》：無法專心的理由超過100個，但其實都是「不做」的辯解罷了
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我們想讓你知道的是

你說你知道要做什麼，但是不知道該怎樣做？會這樣說，那就表示還在幫自己找藉口。想要做什麼事情是不需要「怎樣做」，而是無條件地立刻去做，只要做就對了。

文：沈熙靜

別說「我會做」，而是「我正在做」

只要往下走，就能找到路；只要開始做，就能找出方法。好的開始是成功的一半，甚至可以說剩下可能不是二分之一，而是四分之一或八分之一。總之，先去做吧，勇敢地挑戰吧。

我在三年前開始進入研究所學習。記者當久了，就會想把現場經驗和知識進行系統整理，只是一再拖延，過了40歲才真的下定決心。

然而就在報名截止日前一週，我又開始猶豫不決了。現在的工作每兩週會有一次要加班到凌晨，而且突發狀態非常多，生活已經相當緊繃。這樣下去，真的能夠好好去上課嗎？超過15年沒有念書的我，能集中注意力聽教授講課嗎？工作如此忙碌的我，能準時交出作業嗎？我能夠順利畢業嗎？下班後，我還有體力趕去夜幕降臨的校園上課到晚上十點嗎？

就這樣苦惱好幾天之後，得出的結論是：「算了，真的不知道啦，邊上課邊想吧。」反正沒有人會知道未來的事情會怎樣發展，到時候如果真的太過辛苦，大不了就休學。我的頭腦雖然已經不像20歲初頭那般機靈，但至少還有身經百戰的經驗。我就是抱持著這種想法開始上研究所，沒想到實際遇到的事情都是能夠解決的障礙。如今回想，這又不是什麼生死存亡的問題，當年的我何苦對於尚未發生的事情思慮再三，心煩意亂呢？

就這樣，在沒有特別準備之下，我開始上碩士班。幸好中途沒有放棄，兩年半後順利完成學業。當然這一切並非輕而易舉。為了上課不得不跟同事換班時，已經無數次聽到同事的嘆息聲，每次準時下班也要看後輩的臉色。甚至為了交作業徹夜苦讀，就連寶貴的週末也要假裝自己是無福享受假日時光的高考生。明明沒有人強迫我，為什麼自己要做如此瘋狂的事情呢？我也是好幾次忍不住對自己發脾氣。

但在「咬緊牙關」渡過苦難，順利完成學業的現在，我得到了比學位更為重要的東西。我們之所以難以實現嚮往的夢想和目標，是因為被自己的內心和習慣侷限住了。只要戰勝恐懼，勇敢地踏出第一步，就會發現原本以為的艱難險阻，其實並沒有什麼。這道理大家都懂，但都將它置之腦後。

所有人都知道實際去做是很重要的。但是大多數人會這樣說。說得容易做的難，或是以目前的條件來看，很難做到。但如果我們把雙手放在胸前誠實思考地話，就會發現之所以做不到或是很難做到的原因只不過是沒有去做而已。根本沒有去做的話，又怎麼可以說做不到或是很難之類的話呢？我們應該把套住思想的枷鎖解開，並丟得遠遠的。不往上爬，就絕對到達不了山頂，一步也不邁出只能遙望天空，這樣的人生不覺得鬱悶嗎？

J老師從事文案工作30年，至今創意靈感源源不絕，總能寫出獨具一格的文案，一點也不輸給年輕人，而他的原則是絕對不延遲交件，靈感有時難免會枯竭，倒底要怎樣做才能始終如一地寫出好文案呢？J老師是這樣回答的：

「大多數文案創作者都會等待靈光一閃忽然冒出來的點子。但是如果只是等待完美靈感出現，那就等同於沒有在工作。因此，我每天早上6點一定會坐在電腦桌前，然後不管當天狀態如何、有沒有好想法，我都會開始寫。」

隨意寫下幾個單詞或句子之後，原本雜亂無章的思緒就會慢慢開始整頓，也可能突然出現靈感。就像話尾接龍遊戲那樣，不停地隨意寫之後，反而能寫出比原本構想的更棒文句。J老師固定寫文案的時間是早上6點到9點，不過三個小時而已。但除了有晨會或演講之外，他每天都會堅持寫。沒有一定要寫出什麼的負擔，「只是寫而已」。這個應該是J老師可以從事文案長達30年的祕訣。

韓國知名公司的C代表說：「每次遇到『看起來很難的事情』，總是抱持著『算了，不知道啦』的心態先開始做看看。沒想到一旦開始做之後，不只是成功一半而已，甚至會出現出乎意料的好結果。因此，只要開始去做，那可能只剩下八分之一或十分之一了。有些時候以為會很困難，就連開始都沒有，其實大多數工作都是在什麼都不知道的情況下先開始去做，然後竭盡全力達成艱難的成果。」

「現在做就對了」

五年前我決定出書時，寫作的場所不是公司，也不是家裡。因為我知道實際去寫才是最重要的，於是我選擇的寫作場所是臨時租賃的共享辦公室。我不想讓自己在「之後會做」和「正在做」之間徘徊不定。

如果要列舉無法專心寫書的理由，應該會超過100個吧。但其實所有理由都是「不做」的辯解罷了。因此，我為了尋找可以專心寫作的場所。雖然準備了寫作空間，但其實沒有多少時間可以使用那個空間。頂多就是上班前一兩個小時，晚上沒有約且能夠準時下班的平日晚上，或週末需要加班時的凌晨時段。

但可能是為了不想浪費荷包錢，我只要一有空就會去哪裡寫作。沒想到不知不覺中，寫作經驗不足的我也完成了一本書的寫作量。

我們「不做」什麼的原因在於完美主義作祟，害怕做不好，所以才沒做。也就是說最大的障礙其實是自己，我做出的選擇造就了現在的自己，一切都源於自身的選擇。

你說你知道要做什麼，但是不知道該怎樣做？會這樣說，那就表示還在幫自己找藉口。想要做什麼事情是不需要「怎樣做」，而是無條件地立刻去做，只要做就對了。

書籍介紹

本文摘錄自《不必口吐荊棘，也能自信鋒利》，采實文化出版

作者：沈熙靜
譯者：劉小妮

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別再用苛刻的言語武裝自己，告別刻薄毒舌，活得優雅又強大！

本書作者處於高度競爭的記者行業二十年，因為害怕被瞧不起或占便宜，變成了口吐利刃的毒舌派。話中總是帶刺，不僅傷了別人，也傷了自己，導致職場不順、人際關係惡化……。


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