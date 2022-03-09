受國際制裁影響，加密貨幣與銀聯卡成數千名滯泰的俄羅斯旅客臨時解方

受到國際社會對俄羅斯的制裁，數千名俄羅斯遊客礙於航班取消、金融交易等困難，受困於泰國普吉島（Phuket Island，港譯「布吉島」）、蘇梅島（Koh Samoi ）、芭堤雅（Pattaya）和甲米（Krabi）等地。

泰國觀光局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）8日表示，約7000名俄羅斯遊客因航班被取消、盧布大跌、俄羅斯銀行支付被環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統切斷等問題被迫滯留泰國。育他薩告訴路透社：「我們身為好主人應該照顧好每一個人。」他補充，至今依然有俄羅斯人前往泰國。目前，他們正思考將遊客送返俄羅斯的解決方案，包括讓俄羅斯遊客乘搭中東航空公司飛往莫斯科的航班。

普吉島旅遊協會（Phuket Tourists Association, PTA）主席普吉帝（Bhummikitti Ruktaengam）解釋，他們已向酒店要求降低俄羅斯旅客住宿價格，並延長其留宿時間。蘇梅島旅遊協會主席拉差達（Ratchaporn Poolsawat）也透露，許多俄羅斯及烏克蘭遊客都無法使用信用卡。

此外，普吉帝說明，數百名烏克蘭人因機場關閉而無法返回家園，被迫滯留在泰國。他表示，一些烏克蘭人想留在泰國等待國家局勢好轉，但在當地無法使用信用卡支付住宿或飲食費用。

加密貨幣及銀聯解決支付問題

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，各大國際公司暫停在俄羅斯的業務，從英特爾（Intel）、Airbnb等美商，到法國LVMH集團、愛馬仕和香奈兒。VISA及萬事達卡（Mastercard）於美國時間3月5日宣布，將停止在俄羅斯的業務運行。《自由財經》報導指出，任何俄羅斯境外金融機構發行的Visa或萬事達卡，皆無法在俄羅斯境內使用。萬事達卡表示，公司內的同事、客戶及合作夥伴皆受到巨大影響，公司的網路將不再支持俄羅斯銀行發行的卡。

在美國支付公司VISA卡和萬事達卡停止在俄羅斯的服務後，一些有能力的遊客選擇使用中國的銀聯卡。至於付費方式，普吉帝建議讓普吉島的酒店、航班等利用加密貨幣的方式進行支付。

根據泰國《民族報》報導，普吉島的幾家酒店也正積極嘗試與泰國銀行（Bank of Thailand）協商有關俄羅斯遊客付款方式，包括加密貨幣的方式作為緊急應對措施。皮皮島（Phi Phi Island）的一名官員則表示，他們現在只接受俄羅斯遊客現金支付。

普吉帝也提議，泰國企業使用銀聯支付方式，為受困泰國的俄羅斯遊客提供另一種支付帳單的方式。俄羅斯中央銀行稱，許多俄羅斯銀行如聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、Tinkoff及艾爾法銀行（Alfa Bank），計畫發行銀聯支付系統或MIR支付系統的卡片，並稱此系統已經在180個國家啟用。

If you’re in Thailand, how to make travel safe and comfortable? UnionPay International have cooperated with the Thai Tourism Bureau to select a batch of exclusive offers in Bangkok, Phuket and other places, covering hotels, car rental, restaurants, etc. https://t.co/E345kkQxYs pic.twitter.com/TD0v714LDw — UnionPay Intl (@UnionPay_Intl) August 26, 2021

普吉島美利亞酒店（Melia Hotel）一位高級官員告訴《泰國公共電視台》，自從普美國家對俄羅斯進行嚴厲的制裁，俄羅斯遊客取消的的預訂高達15%。據報道，俄羅斯旅客喜歡在3至4月期間前往泰國海岸景點旅遊，多數遊客大約會在島上停留7至21天。

去年11月1日以來，在泰國「免隔離」及「沙盒」計劃下，持有泰國通行證（Thailand Pass）者可到泰國旅遊，平均每天有700名俄羅斯以此方式入境泰國。但本月初至今，遊客數量降低至不到400人。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒