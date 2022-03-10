【隨點隨看串流+】Netflix與法國影視產業多年攻防戰暫時落幕，簽署協議後將帶來哪些影響？

文：陳潔曜（巴黎第七大學影像文本研究博士，曾獲世安美學獎、自由文學獎、優良劇本，入選柏林電影新秀營。目前為獨立撰稿人、獨立研究者、法文翻譯）

2022年肇始，即發生一個即將改變影視生態的消息——世界串流產業龍頭Netflix，與法國政府經過三年馬拉松式「喧囂、放話與憤怒」的談判後，終於正式達成協議，將每年最少投資4000萬歐元（約新台幣12億6560萬），於法國製作10部長片，成為國際串流平台與國家影視產業「共生關係」的新里程碑。

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Netflix與法國電影界的爭論由來已久，尤其可追朔到2017年坎城影展，兩部正式競賽片——韓國奉俊昊的《玉子》和美國諾亞包姆巴赫（Noah Baumbach）執導的《邁耶維茨家的故事》，都由Netflix製作，確定不會於戲院上映，將直接於網路串流發行。

此舉讓法國電影界深感威脅，尤其威脅了發行、映演產業之生存，最後由當屆的評審團主席、西班牙名導阿莫多瓦（Almodóvar）發表聲明：「銀幕的大小，不該比你坐的椅子還小，在電影影像前，你需要感覺渺小。」

坎城影展於是修改遊戲規則，自此規定正式競賽片「必須於法國戲院商業上映」。隔年2018年，Netflix退出正式競賽，而其製作的長片《羅馬》則是於威尼斯影展亮相，並勇奪金獅獎，成為該年度最具代表性的電影之一。

直至2021年，坎城影展總監福茂（Thierry Frémaux）仍堅持Netflix影片不能入選競賽，不過，仍歡迎Netflix旗下作品加入觀摩單元，然再次遭到Netflix斷然拒絕，而去年至今，Netflix旗下的作品在北美獎季大放異彩，其中又數紐西蘭名導珍康萍（Jane Campion）的《犬山記》最具代表性，此作也選在威尼斯主競賽登場，最後讓珍康萍擒獲最佳導演銀獅獎，更於後續獲2022年奧斯卡12項大獎提名。

Photo Credit: AP / 達志影像 《犬山記》主創團隊

面對Netflix之勢如破竹、將臨宰制，法國影視產業界如臨大敵，表現異常團結，認為國際串流平台不但可能摧毀其發行及映演產業，更將其數十年建立的「影視多樣性文化生態」，一點一滴被網路商業的邏輯破壞殆盡。

面對Netflix的來勢洶洶，法國首先決定成立自己的網路串流媒體Salto，目的為整合官方電視台France Télévisions 與兩大私立電視台TF1和M6，將其所有電視節目、影集與製作電影，都放於同一平台上，每月付6,99歐元（約 215新台幣），不綁約，即可隨時觀賞。此平台於2020年正式上線，然於2021年市占率約為10%，與近65%的Netflix難以抗衡。

為了「保護影視文化多樣性生態」，法國政府受到影視產業界的強大壓力，決定將「影視法規現代化」，於2020年初提出「改革方案」，即Netflix和Amazon等國際串流平台，必須「將25%之營業所得，投資法國影視計畫」。

此改革的邏輯在於，法國所有影視放映端，如電視台，電影院，甚至DVD出售，電影網購下載，都必須繳納高額的影視稅，專用於影視產業，讓其得到不斷投資的活水源頭。

然近年蔚然興起的網路串流平台，一方面鯨吞整個市場、營收年創新高，另一方面卻能利用法律漏洞、長期避稅，讓法國影視產業深感不公，要求主管文化部正視問題。以致法國政府甚至一度拿出最後通牒，Netflix若不遵守投資比例，將禁止其於全國放映。

不過，強大的Netflix當時卻有川普（Trump）政府撐腰。美國總統一聽到法國竟敢拿出最後通牒，大感震怒，拋出將不惜「祭出301條款」，對付所有計畫對美國網路媒體課稅的國家，如以法國為首的歐盟，還有印尼、土耳其、印度和英國。川普政府認為，此舉「對美國企業不公」，影響「美國的財富與力量象徵」，川普尤其揚言將對法國葡萄酒課重稅，作為立即報復。

面對美國總統川普的威脅，法國財政部長於G7（七大工業國組織）直接回應：「我們毫不退讓。」法國堅持對新興網路企業，如 Netflix、Amazon、Google等提出稅制正義改革。對此強大爭議，經濟合作暨發展組織（OCDE）決定研究串流平台的課稅原則，作為將來國際談判之依歸。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 川普

然而，雖在爭議風雨中，Netflix卻看準法國影視產業之潛力，決定在法國深耕發展，將原本因避稅考慮，設於阿姆斯特丹的總部，於2020年一月正式遷至巴黎歌劇院區，並提出一連串的投資計畫，如當代法國版的亞森羅蘋影集。

法國文化部長出席開幕，特別表示：「法國和Netflix的關係，永遠不見得簡單，但我們越來越相信，我們不能沒有彼此。」Netflix 最後決定於2020年提出投資一億歐元（約30億6236萬台幣），給予20部影視計畫，對比Netflix之前六年加起來，只投資24部，有顯著提升，雖離文化部和產業界希望的兩億歐元投資，仍有一段距離。

面對Netflix勢力越來越強大，2020年10月，阿莫多瓦、克勞德勒路許（Claude Lelouch）等13位電影導演和編劇，一齊發出聯合聲明，認為美、中強權網路媒體將臨宰制，將以商業至上的「大數據」，嚴重威脅「原創藝術活力」，希冀電影界能夠和歐盟一起，如同1990年對美片宰制提出的「文化例外」（exception culturelle），於2020年面對國際串流平台，提出「創新、大膽、具體的解決方案」。