山友們除了意外險之外，需要額外投保「登山險」嗎？

文：安睿宏觀理財規劃顧問團隊

受到疫情影響，國內旅遊盛行之外，登山活動更是現在許多人的休閒活動，除了在社群媒體上看到山路沿途的打卡熱門景點外，也不時傳出山難救援事件。

根據統計，國內約有500萬名的登山族，其中約有50萬名曾攀爬至3,000公尺以上的高山。登山人口大幅增加的同時，也讓山難案件暴增，尤其2019山林解禁政策及2020疫後國內旅遊解封，都支援山難案件翻倍增加。根據消防署的統計，2002年到2019年間，平均每年的山域意外事故有159件，但2020年1月到8月，件數已高達295件，高於歷年平均。

登山常常看起來像是休閒活動，但事實上卻意外頻傳。尤其在連續假期或周末期間最容易是意外時間點。

例如2020年7月單月份就有25天發生山域事故，幾乎等於全台各地天天都有登山客因傷病求助送醫。其中國內最高峰玉山創下單月份就高達10件救援紀錄，而太魯閣國家公園山難件也在2020年創下新高。這些現象同時符合消防署的另一項統計數據結果：「越知名的山，山難越多」，顯見登山的行前功課不可省略。

登山前的風險檢視

登山除了抱著敬畏謹慎的心情來享受旅程，更重要的是登山裝備齊全。根據經驗豐富的山友們分享，整理出以下重點：

保暖衣物、機能排汗衣物、雨衣、頭燈、食物、水、鹽巴、行動電源、登山鞋、登山杖。 預載登山App、地圖App、報案定位App，山區收訊不佳，出發前要先下載好離線地圖。 收訊狀況良好時，直接撥打110、119報案；收訊狀況不好時，可以打112緊急救難號碼，即使無SIM卡，只要手機仍有電力並在基地台信號涵蓋範圍內都可撥打。 尋求有經驗的嚮導或團友預先熟悉路線，千萬不可以擅改路線、或是輕裝獨自登山。

山中的各項奇特地形和景觀迷人，但登山者往往會低估了自身體力與經驗技術，誤以為「這座山應該不難爬」，但到了山頂卻出現各種不適現象。

而自身的風險保障也是必須攤開檢視的項目。在苗栗縣、台中市、南投縣、花蓮縣、屏東縣政府設立「登山活動管理自治條例」後，皆要求登山者申請入山前，必須投保「登山綜合保險」。

而通常登山前投保保險會綜合評估「傷害意外險」、「旅遊平安險」、以及近年推出的「登山綜合保險」作為依據。舉例來說，旅遊平安險通常僅保意外、不保疾病，而登山時如果發生高山症、失溫、中暑等事故，就容易在理賠上有出現爭議。

Photo Credit: 中央社

登山險也有不賠項目

即使「登山綜合保險」的防護網下，依然有幾個重點要提醒。

登山險理賠雖包含因「登山過程發生事故」，如落石、山崩、失足、失溫等狀況所導致之死亡、失能及醫療費用給付；以及「因事故而需進行搜尋」、醫療轉送及遺體運送所衍生之費用，但若是登山者沒有合法申請入山證、未依原定登山路線行進、或進入法律、當地機關規定禁止進入之警戒區，衍生的救援醫療費用是無法理賠的。

此外，若是政府團體出動直升機搜救吊掛，遭救援單位求償，同樣也不包含在理賠範圍內，在2018年就曾有兩起登山者擅闖未開放山域及未依計畫登山，衍生出需搜救協助，事後當地政府向登山者祭出上萬元罰單，並各追償直升機油出勤費92萬及222萬元。

登山是許多人親近自然與挑戰自我的過程，如何在享受沿途風景前，為自己的保障做足期待，絕對是理財規劃中不可或缺的要素，避免遭逢意外時，面對鉅額醫療支出及救援費用，財務狀況跟著一落千丈。

本文經安睿宏觀理財規劃顧問授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航