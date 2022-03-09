香港晚報：港府首發「緊急警示」，有市民稱受驚

1）港府緊急警示籲一般病人勿赴伊院

港府今日近傍晚，首度發出中英兩個版本的緊急警示至香港市民的手提電話。有報導訪問收到訊息的市民，指警示聲音刺耳似警鐘、引起驚慌、「以為有地震定空襲」，也有在公司上班的人表示「全公司一齊響」、「一齊開會以為核爆」，另有人誤以為自己確診要送去方艙醫院隔離。

緊急警示內容為「醫管局伊利沙伯醫院今起成為定點醫院，專門接收新冠病人，其急症室亦以接收新冠確診病人及有生命危險的緊急病人為主，呼籲其他人士請勿前往。」有市民不滿指訊息內容未重要到要作警示，認為政府為測試緊急警示系統，當香港市民「白老鼠」。

港府過往依賴通訊供應商發送SMS訊息，今次是首次用到「緊急警示系統」。系統透過基站向市民傳播訊息，全港市民只須位於基站的覆蓋範圍，便可接收到警示訊息。但部分未支援相關技術的流動裝置，可能未能收到訊息。翻查資料，商務及經濟發展局轄下的通訊局，早於2020年耗資1.5億港元設立「緊急警示系統」，以便在極端天氣、嚴重的公共安全和衛生事故等緊急情況下，通過流動網絡向用戶發出有迫切性的公告及訊息。

2）林鄭4項新抗疫措施

香港今日新增25,991宗新冠肺炎確診個案，另有32,766宗快測有效呈報個案。

特首林鄭月娥宣布，針對長者，減少新冠死亡、重症、感染的目標，提出4大措施，一共可騰出16,000張病床：包括伊利沙伯醫院停收非新冠病人；將醫管局餘下的一半普通病床騰空，只接收新冠患者；請求中央加派醫療團隊來港，加強重症治療；爭取下月啟用落馬洲河套區應急醫院，並交由內地醫療團隊營運。

林鄭月娥表示昨與私家醫院舉行視像會議，對方明言人手短缺，不能滿足港府希望私院借出一半病床的要求。惟部份私院將承包暫託中心服務，且會多做網上、視像診症。

她指，當局會先在未有確診個案的安老和殘疾人士院舍，實施閉環管理；爭取在本月18日前，為1千多間院舍的所有長者，接種第1劑新冠疫苗；並為照顧長者的職員提供專用酒店和專車，避免他們回家或進入社區染疫後，於院舍傳播。

醫管局行政總裁高拔陞指，伊院今起陸續安排非新冠患者出院或轉院，騰出1,500張病床接收新冠病人，估計影響380多人。此外，伊院除有生命危險的急診個案外，預料下周日（13號）開始停收非新冠病人。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

3）林鄭稱不勉強在3月全民強檢

林鄭月娥表示，政府仍在準備全民強檢，但此並非目前優先工作。她認為，政府要綜合考慮何時做才能發揮最佳效果，不會因曾經表明會在3月推行，就「勉強去做」。又指「時機一到，就會通知市民」。

她說，目前廣泛使用的快速抗原測試，可掌握市民染疫情況。全民強檢旨在找出餘下隱性感染者，盡早識別並隔離，切斷傳播鏈，讓多個處所復業，市民恢復正常生活。

林鄭月娥透露，全民強檢需要長時間準備，當局正籌劃人手、地點、資源、物資等事宜。她強調，全民強檢或涉限制市民進出的措施，但會確保金融業、電力、公共交通等運作。

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4）警拘3男涉違反防疫規定或鼓吹破壞檢測中心

警方昨拘捕3名男子，指其中一名28歲林姓男子，於染疫期間到食肆傳播病毒，刻意留下帶唾液的紙巾，並上載至社交媒體炫耀。林姓男子被控「煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》」，今下午提堂，被裁判官拒絕保釋申請，需還柙候訊。

此外，警方指另外一名27歲男子涉於2月在網上煽惑他人炸毀社區檢測中心，並攻擊服務人員，涉 「煽惑他人導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」、「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」、「煽惑他人縱火」。另一名21歲男子，被指於2月在網上鼓吹染疫人士傳播病毒，涉「任何人不得使他人蒙受感染的危險」罪。兩人均獲准保釋候查。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin