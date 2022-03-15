「回應式教室」教學法（下）：透過正向管教讓學生自我調節、解決問題，也讓老師擺脫秩序管理者角色
我們想讓你知道的是
「回應式教室」強調學生的回饋與自主性，那學生上課搗亂或挑戰老師權威時該怎麼辦呢？作者提出「正向管教」法，這不是要導正學生行為或思想，而是透過與學生建立連結，讓學生認識自己、並發展自我調節、解決問題的能力。
使用正向管教
「回應式教室」的教學哲學，還包括了「a proactive approach to discipline」（使用正向管教）這個原則。這不僅涵蓋了教師遇到學生的挑戰時的立即回應，也包括，教師如何設計課堂的規則，來協助學生安頓自己。
首先，「回應式教室」很重視建立以及討論基本原則，他們通常至少要花六週以上的時間來建立（而且常常得在假期後重來），而這些原則，不是「不可以做這些、不可以做那些」，而是，老師們有一些設計得向大家解釋，我們也一起討論「大家可以一起怎麼做」。
某些規則是老師設定的，例如，許多老師們會用類似鐘鈴的Chime，來提醒學生，「現在應該要注意看老師了」、「現在應該要放下手邊工作轉換了」。老師會跟同學介紹課堂的結構，以及他期待的教學與學習環境。
老師接著會提出一些要點來跟學生討論，例如，教室內的音量，通常是個大問題，許多班級老師會跟學生討論「聲量的分級」，有室外音量（outdoor voice）、室內音量（indoor voice）、討論的聲音、全班都在工作時的音量等等，讓孩子能察覺環境音量以及工作的關係。
班上也會有班規的討論，不過這些班規，大多是正向的行為守則，是請大家一起思考，怎麼樣可以讓這個學習環境更加愉快？例如，許多孩子會提到「別人說話時我們要專心聽」、「要愛惜班上的物品」等等。
在處理學生的挑戰行為上，「回應式教室教學」的目標是，讓孩子可以自我覺察自己的情緒與行動，進而能夠自我調節。所以在班上，如果有學生爭吵、生氣，老師們會先幫忙接納孩子的情緒、幫助孩子分辨並表達自己的情緒。
再進一步，是老師要對學生的舉止表示好奇，在適當的時候，詢問學生為什麼會這樣做的原因？並且，一起想辦法，可以問學生要怎樣幫忙，或者是，提供好幾個選項，讓學生慢慢試試看。
這背後的教育哲學，與過去強調糾正、懲罰，把學生當作純粹行為反應機制下的產物不同，在「回應式教室」的哲學裡，管教的目的不是「導正」，管教是「透過與學生建立連結，讓學生認識自己、並發展自我調節、解決問題的能力」。
讓學生選擇的學習設計
有人可能會問，那這些注重語言、情緒、社交的教室環境，與學生的學業學習有關係嗎？老師花這麼多時間處理行為與情緒問題，還有空教學嗎？而根據實證研究，「回應式教室」的教學，不僅減低了學生的行為問題，增加了教師的教學滿意度，也實實在在地提高了學生的學業表現。這又是怎麼做到的？
首先，讓學生感到在學校中有歸屬感、能保有自我、又感受到教師們明確的期待時，就能讓學生安心學習，這也是目前美國許多學校都越來越注重社會情緒學習的原因。
而「回應式教室」研究中心，也提出了各種實際的教學建議。其中一個建議是，塑造一種「自然學習循環」的情境，也就是，希望老師的教學設計，可以協助學生「產出想法與學習目的」、「主動探索、實驗、解決問題」、以及「反思學習經驗」，再重新開始一次這個循環。
這看起來很抽象，但已經有非常多具體的教案與方法被發展出來。例如，在幫助學生產出想法時，他們鼓勵老師要引起「真正的興趣」，透過問問題讓學生來猜想，為什麼這個知識有意思？又有什麼重要性？
他們也鼓勵老師讓學生選擇不同的學習方式來學同一個概念，例如，在五年級討論女性投票權的課程裡，有的學生做了圖表比較不同性別的公民權利演進，有的學生用漫畫來呈現爭取女性投票權的經過，也有學生做了本雜誌，專門介紹爭取女權的故事。
老師可以與學生合作，共同發展各種方法、協助學生探索一個議題，並呈現其探索的成果。
至於上面提到的「花很多時間處理學生情緒與行為狀態」，則是因為「回應式教室」在引起興趣後及提供資源後，會留下許多讓學生自己探索的時間，所以當老師處理個別學生狀況時，其他學生仍然可以沈浸在探索與學習中，而當下需要情緒支援的孩子，也能獲得即時的協助。
教育的進展來自「了解學習」與勇於改變
「回應式教室」的主張，已經提倡了四十年，如同前文提到的，美國的教育界也是在審視了人類發展以及人類學習機制的知識之後，檢討了過去以挑錯、懲罰、學科至上等主張的偏差，漸漸發展更適合這個年代孩子的教學方式。
就如所有的教育改革一樣，「回應式教室」仍在不斷發展中，有許多老師不斷地分享教學經歷與教案，也有許多研究正在評估其成果。
而研究中最重要的發現，除了學生的進展，我認為，是許多老師們表示，他們又重新感受到當老師的快樂，覺得自己擺脫了秩序管理者或成績追求者的角色，而變成真的在協助學生全面發展的人。
他們深深感受到自己與學生的連結，也感受到了這個連結影響學生的力量。當我們總把教育改變的重點放在學生表現上時，或許更重要的是，審視老師如何看待自己身為一個老師的角色，這或許是能讓教育更貼近人性、更能啟發人的重要關鍵。
本文經人本教育札記授權刊登，原文發表於此
原標題：Responsive classroom回應式教室教學（下）
參考資料
- Responsive Classroom: Responsiveclassroom.org
- Why is everyone so nice here?
- Responsive classroom videos
- Center for Responsive Schools
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航