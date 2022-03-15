「回應式教室」教學法（下）：透過正向管教讓學生自我調節、解決問題，也讓老師擺脫秩序管理者角色

使用正向管教

「回應式教室」的教學哲學，還包括了「a proactive approach to discipline」（使用正向管教）這個原則。這不僅涵蓋了教師遇到學生的挑戰時的立即回應，也包括，教師如何設計課堂的規則，來協助學生安頓自己。

首先，「回應式教室」很重視建立以及討論基本原則，他們通常至少要花六週以上的時間來建立（而且常常得在假期後重來），而這些原則，不是「不可以做這些、不可以做那些」，而是，老師們有一些設計得向大家解釋，我們也一起討論「大家可以一起怎麼做」。

某些規則是老師設定的，例如，許多老師們會用類似鐘鈴的Chime，來提醒學生，「現在應該要注意看老師了」、「現在應該要放下手邊工作轉換了」。老師會跟同學介紹課堂的結構，以及他期待的教學與學習環境。

老師接著會提出一些要點來跟學生討論，例如，教室內的音量，通常是個大問題，許多班級老師會跟學生討論「聲量的分級」，有室外音量（outdoor voice）、室內音量（indoor voice）、討論的聲音、全班都在工作時的音量等等，讓孩子能察覺環境音量以及工作的關係。

班上也會有班規的討論，不過這些班規，大多是正向的行為守則，是請大家一起思考，怎麼樣可以讓這個學習環境更加愉快？例如，許多孩子會提到「別人說話時我們要專心聽」、「要愛惜班上的物品」等等。

在處理學生的挑戰行為上，「回應式教室教學」的目標是，讓孩子可以自我覺察自己的情緒與行動，進而能夠自我調節。所以在班上，如果有學生爭吵、生氣，老師們會先幫忙接納孩子的情緒、幫助孩子分辨並表達自己的情緒。

再進一步，是老師要對學生的舉止表示好奇，在適當的時候，詢問學生為什麼會這樣做的原因？並且，一起想辦法，可以問學生要怎樣幫忙，或者是，提供好幾個選項，讓學生慢慢試試看。

這背後的教育哲學，與過去強調糾正、懲罰，把學生當作純粹行為反應機制下的產物不同，在「回應式教室」的哲學裡，管教的目的不是「導正」，管教是「透過與學生建立連結，讓學生認識自己、並發展自我調節、解決問題的能力」。

讓學生選擇的學習設計

有人可能會問，那這些注重語言、情緒、社交的教室環境，與學生的學業學習有關係嗎？老師花這麼多時間處理行為與情緒問題，還有空教學嗎？而根據實證研究，「回應式教室」的教學，不僅減低了學生的行為問題，增加了教師的教學滿意度，也實實在在地提高了學生的學業表現。這又是怎麼做到的？

首先，讓學生感到在學校中有歸屬感、能保有自我、又感受到教師們明確的期待時，就能讓學生安心學習，這也是目前美國許多學校都越來越注重社會情緒學習的原因。

而「回應式教室」研究中心，也提出了各種實際的教學建議。其中一個建議是，塑造一種「自然學習循環」的情境，也就是，希望老師的教學設計，可以協助學生「產出想法與學習目的」、「主動探索、實驗、解決問題」、以及「反思學習經驗」，再重新開始一次這個循環。