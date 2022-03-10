「這個價錢的台積電可以買了嗎？」等等，你其實問錯了問題

近期全球股債市下跌，美國持續高通膨，搭配烏俄「戰爭」（對我就是要說戰爭，俄羅斯來抓我啊），也連帶影響台灣的股市。例如，「護國神山」台積電的股價在週二（3月8日）就創下過去5個月的新低。但在這低迷的行情中，從媒體到市井小民，也都傳出「趁低趕快買台積電」的聲音。

很多人都會問「台積電究竟要多少錢才可以買」，例如筆者有個朋友雖然不是全職操盤手但每天看盤、加群組，每天看著手機以漲停板為己任，下跌的時候卻又如世界末日一般問該怎麼辦。但雖然那個朋友每天糾結於數字的上上下下，問到「為什麼要這樣買」的時候，卻常又說不出所以然來。

我相信你身邊一定也有這樣的朋友，但如果你也抱持著一樣的觀念，只想知道「多少錢能買」而投資，長久下來，你可能發現自己其實問錯了問題。

台積電什麼時候才能買？

首先，大家都知道台積電是一家好公司，但股價從最高時的688至今也下跌了16.4%，當然你可以說「反正我放長期沒差」，但多數人看到價格浮動還是會怕，會擔心好不容易領了年終獎金，才入場沒多久就少了那麼多，算了算了我趕快賣掉。這樣的心態，也是讓這些辛苦工作的報酬在兵荒馬亂之下蒸發掉的主因。

因此與其問幾塊錢的台積電才能買或賣，最重要的，應該是問自己的中心思想是什麼？投資策略是什麼？財務目標是什麼？這樣，才能夠知道自己在幹什麼。

這層面牽扯很廣泛，從投資心理到計量交易、交易策略等等，若要深究可能要回學校重讀一次大學到碩士班。但簡化來講，身為投資人的你可以先看自己的財務目標是什麼：如果認同這是一家好公司，在現下這個高波動時間點，也許應該避免單筆ALL IN，改採用定期定額購買的方式投資。

因為在發生戰亂這種要跌多久誰也不知道的情況下，定期定額至少能讓你的成本合理下降，而不是憑感覺，畢竟能算出月亮繞著地球軌道轉的牛頓，都說無法計算人性的瘋狂，你又怎麼能確定自己每次都低買高賣？

作者製作提供 回測2022年初到烏俄開戰後兩週的股價，大波動下「追高抄低」投資台積電的成本，其實和定期定額購買差不多，但是心理壓力會小很多

貫徹投資紀律下，如何找到停扣和止損點？

有些人，雖然確認好了自己的財務目標以及交易策略，但就算設定好定期定額，卻往往因為買了一兩次之後發現股票還在跌，就決定要停扣，之後反彈時又會懊悔買太少或沒有買。

事實上，交易策略是有一套遊戲規則的，當你在選擇標的時，可以從基本面、資金面、技術面來進行設定。例如設下毛利率100%以上、本益比5、營收成長200%等基本面條件，先篩選出符合這類條件的公司，再從這些公司中找尋資金面——像是近兩年法人買超100萬、交易量買盤佔台股50%等等。兩度過濾後，最後才看線圖價量齊揚：「好，就是你了。」

Photo Credit: 中央社

在選股時，只要能夠貫徹類似的策略框架，就能避免受到名嘴或是新聞等訊息影響到心理，而做出「亂買亂賣」的散戶行為。

而在你所制定的交易策略框架下，也請認真執行交易，除非遇上的突破框架的事件。

什麼是突破框架的事件？像是某科技廠因為什麼國際事件而受到某些國家制裁，導致交易策略失效，或是呼應買入策略的毛利率驟降、與原先預估的差距極大，導致不符合我買入原因的時候，才應該執行停損策略。

因此，你該想的並不是因為台積電幾塊所以才要買，而是先釐清自己的策略，先問問自己這幾個問題，如果盤算後這些問題都能符合或克服，對你來說，才是真正應該購買的時間點。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航