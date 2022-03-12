沒錢怎麼住紐約？留學、打工度假、出差都適用，窮人有窮人的過法！

文：J. J. Yang

抓好你的預算再來過生活

首先，必須先衡量你的經濟基礎，每個人來到紐約的「本錢」都不一樣，有些人是領著獎學金來，有些是爸媽資助，有些則是沒收入，靠著貸款來這裡打拼追夢。所以依照每個人的條件不同，生活也各有不同。

以我的條件而言，我來到紐約是透過家庭的經濟支持，才能來唸碩士的，碩士又不比博士有獎學金支持，我則必須透過父母寄來的錢，過上物價超高的紐約生活。不可否認確實能全額靠著父母來這邊念書是幸運的中產階級，但我們家也不住在市區豪樓裡，父母的積蓄也不可能給我隨意揮霍，因此懂得節省預算就變得非常重要。

基本上，第一個月來這裡不清楚花費的概念，但等到慢慢熟悉這裡的生活物價時，就能抓到自己大致上的預算限制。例如，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）前，我的每個月預算會拉到1700-1800美金，包含食衣住行育樂，而COVID-19後因為節省了通勤與吃的成本，預算則降到1500左右美金。

然而，我也聽說過很多人的預算則是可能到2000美金，有些人的預算還不包含房租，就可能突破了2000美金以上，但他們的生活品質就相對的好上許多，各種食衣住行皆不須煩惱，紐約市裡應有盡有，皆能滿足需求。

而面對五光十色、慾望無窮的紐約裡，隻身來美的窮小子，又如何利用少許的錢來過上「不算差」的日子呢？

到紐約該住哪？又該怎麼住？

有住過紐約的都知道，房租絕對是世界上數一數二的高，動輒每月可以$2000-3000起跳，但是重點就是，你想住什麼樣的房子？又想要什麼樣的生活品質？

像上述的$2000-3000起跳的房租，基本上都坐落在曼哈頓市中心內，市中心當然是最佳地點，不僅可以住上豪華的公寓或者大廈，社區的餐廳、超市、公園等都應有盡有，許多紐約的景點也座落在曼島，最重要的是地鐵幾乎密布整個曼哈頓市區，讓你回不了家也難。

但是想往曼哈頓外找，也必須下一番功夫。紐約市除了曼哈頓以外的其他區域，包括布魯克林、皇后區、布朗克斯等，都歷經了仕紳化（gentrifying）的危機。

也就是說，原本該區域可能聚集中低收入戶的地方，因為都市發展的關係，而使開發商由都市中心向外開始尋找地方投資，該地因資金湧入而導致房價提升，迫使原本較貧窮的社群向外遷徙到離市中心更遠的地方。例如曼哈頓的哈林區、中國城，布魯克林的下城區，皇后區的長島市等，都是仕紳化的最前線。

因此，選擇地點居住就攸關了生活品質與金錢的衡量。我自己因預算緊繃，無法住到高於1000的房子，而最終選擇了每月750的雅房，雖然離城中必須坐地鐵至少20-30分鐘，但因為本身還是留學生，沒錢之外就是時間充裕，寧可花上30分鐘，甚至1小時來回的車程，也得省下近500，甚至1000以上的房租。

而這個價格幾乎都是有室友的狀況，因為如果要一間套房，或者一整個Studio或condo（一房一廳一衛），價格保守估計肯定都是飆破1000以上，所以就不在我的考量範圍內。

吃喝玩樂可以放鬆，但不能放縱

有在外面生活過的外出人應該知道，最省錢的方法就是買菜回家自己煮飯，連紐約也不例外，光是我一個月花費$40到$50的雜貨費用，就可以夠你在台灣吃上近一個禮拜，甚至綽綽有餘。

但是，這裡和台灣不同，不像台灣美食物美價廉，在紐約光是吃上一間餐廳就必須得要花上$20到$30以上的費用，更不用說吃什麼豪華料理，肯定一餐就抵上一個星期的伙食費。

但是，人生也別那麼刻苦刻難，控制好預算還是可以享受紐約的異國美食天堂。例如我而言，我盡量能在家裡煮就自己煮，但有時候遇到很懶得煮的時候，我就會挑選比較便宜的餐廳。

想要吃炸雞，我就到Popeyes用手機的促銷碼，可以用9塊錢買到5塊炸雞或6塊雞柳條，搭配2個配菜加2塊Biscuits，直接讓你又飽又滿足；或者想吃墨西哥料理，就可以去Chipotle買一個最便宜的chicken bowl，也是差不多10元解決，或者甚至到社區附近的小販買tacos還更便宜。

如果想吃其他料理，也盡量到當地的小餐廳看，多尋找適合自己的預算，總會找到屬於自己的餐廳。

當然，你也可以下載各種連鎖店的app，許多店都不時有促銷碼折扣，或者累點的活動，到最後說不定還可以幫自己賺到一餐或一杯飲料！最後，你也可以開大絕，下載Too good to go，看家裡附近有沒有餐廳參與這個app，在限定時間內購買他們的即期食品，價格多落在$3.99-$5.99之間，也能為自己省下一筆錢。

省下這一筆錢能幹嘛？當然是在假日時和朋友出門上餐廳和酒吧吃喝玩樂的最佳預算阿！這時候就不用害怕自己超出預算，因為你已經在平日很努力了，就給自己犒賞一下吧。

喔對了，如果你是沒收入或者1年收入超過一定金額以下的人，還可以申請紐約地鐵的Fair Fare計畫，交通費價格直接砍半，單程從原本的$2.75直接變成$1.38，讓你不用擔心價錢也可以到處跑玩紐約。

疫情是危機，也是轉機？

然而，疫情肆虐打亂了原本的生活步調，當初來到這裡生活的憧憬也成泡影。但是，疫情雖然帶來的是社交生活的疏離，卻也省下一筆不少的生活預算。