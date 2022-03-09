得電池者得天下：Gogoro攜手輝能科技，發表全球首顆「交換式」電動機車固態電池

今（9）日，全球電池交換生態系統的技術領導者Gogoro和固態電池研發的輝能科技（ProLogium）攜手合作公布，全球第1顆電池「交換式」電動機車固態電池原型。本次發表會，由2家台灣電動車產業中的領導業者，共同主持，格外受到市場矚目，《關鍵評論網》整理以下重點。

淨零碳排趨勢，得電池者，就得天下

電池，作為電動車最重要的心臟，是各國爭相發展的重點產品。輝能科技行銷處副處長許容禎表示，淨零碳排是全球趨勢，各國相繼打造電動車，可以說「得電池者，就得天下」，過去業者多採用液態電池，有易燃、效率不佳等問題。

固態電池卻能夠兼顧能量效率和安全的技術，未來再加上成本低、壽命佳等優勢，許多產業將採用固態電池作為動力來源。許容禎強調，輝能是台灣唯一能量產的電池，領先業界3至8年，且預計今年正式投產。

不過，而本次記者會亮相的是「原型電池」，並非正式產品。Gogoro產品長彭明義對此說明，安全性永遠是最大考量，因此固態電池業者成為合作首選，但是會中未就「實際成本」方面著墨，成本是否高於過去舊款電池，也未正面回答。

Photo Credit：Gogoro提供

他強調，未來將在安全和成本中尋求平衡點，Gogoro方面預計透過輝能客製化服務，將在3至4年量產，屆時PBGN（Powered by Gogoro Network）才可以使用，將給使用者帶來更好的騎乘體驗。

烏俄戰爭暫未影響電池原料採購

許容禎告訴《關鍵評論網》，固態電池原料和液態電池大致相同（主流的鎳鈷鎂、鎳鈷鋁以及鎳鈷錳，等鋰電池組成形式），只有固態電解質的成本略高於液態電池，具有發展潛力。

至於烏俄戰事是否影響原料採購，他強調，目前電池產業中，受到地緣政治影響仍不大，不過業界仍在持續觀察發展。許容禎也回應，就輝能而言，除了有第1供應鏈外，還有第2供應鏈，再加上許多料，也並非由東歐及俄羅斯供應。

未來固態電池成本，是否會隨地緣政治緊張，逐漸攀升。他則說，固態電池的優勢是「能量密度高」，意味著，固態電池能隨技術提升，每單位成本就能下降，再加上各領域（大型載具）運用廣，量產規模更大，目前雖受短期風波影響，但是仍是全球產業趨勢。

許容禎也談到，液態電池能量的邊際效應集中在前段，就產業而言，液態電池能量密度已經到了「天花板」，只能靠擴大產量降低成本。不過固態電池則不同，以Gogoro的固態智慧電池為例，將可望提升至1.4至1.5倍容量，而每顆智慧電池可儲存電量也將有望從1.7 kWh大幅增加至2.5 kWh，更能有效延長車主電池交換間的可行駛距離。

全球電池產業將分2大陣營，台灣有發展契機

不願具名業內人士告訴《關鍵評論網》，目前中國已經掌握原料，再加上有生產規模，已經是業界領導者，不過受到地緣政治影響，許多歐美國家開始避開中國相關供應鏈。

他說，中國打造自己電動車產業明顯（如小鵬、蔚來等），而歐美國家也有自己的電動車產業要發展，例如賓士（Mercedes-Benz）、豐田（Toyota）還有沃爾沃（Volvo）等。

業內人士分析，未來電動車產業，將和半導體產業一樣，分為2個陣營，一個以中國為首，另一個則是歐美各國。在這樣的情況下，台灣就會有發展的機會。他也談到，電池原料供貨趨於多元，例如北歐等國。

業內人士透露，鴻海正積極發展電動車，尤其在電池生產上，花費不少心力，就目前態勢而言，鴻海和輝能既有合作關係，又同時有競爭成分。另外，Gogoro則強調，不會生產電池芯，未來仍專注於智慧電池研發管理及應用，持續和夥伴深化合作關係。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航