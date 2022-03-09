加拿大北部警局長期存在種族主義，多起原住民命案資料不全、驗屍官未抵現場就確認死因

加拿大北部最大的城市桑德貝（Thunder Bay）警察局長期被指控存在種族主義問題，因此近幾年多次執行調查，一組獨立調查人員調查了2003年到2017年間所發生的數百起死亡事件，呼籲重新調查桑德貝14名原住民突然死亡的事件。

根據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）的報導，類似調查最早發生在2016年，當時針對7名原住民高中生死亡的調查，發現當時警方沒有徹底追查案件，例如一名15歲的少年失蹤事件，最後被斷定為是溺水身亡，但其實無法確定他的死因。

《衛報》（The Guardian）報導指出，加拿大前參議員、原住民法官辛克萊（Murray Sinclair）在另一項調查中發現，有9件原住民死亡事件的調查存在重大缺陷，並存在「明確且無可辯駁」的種族主義。

在這份報告過後，一個獨立調查團隊被召集起來，以回溯更多類似案例。這份名為《被破壞的信任》（Broken Trust）的報告指出，警察存在系統性的種族主義問題，當地原住民既被過度管制、又管制不足。

調查結果在上週出爐，報告提交給安大略省總檢察長和獨立警察審查辦公室，雖然報告尚未公開，但當地《原住民電視網》和《環球郵報》在公佈前就可以查看。

文件遺失、警方調查結果不一，14起死亡案件還需調查

《被破壞的信任》總共調查了2003年到2017年期間，桑德貝警察局和安大略驗屍官所記載的229起重要案件，並確定有14起死亡事件還需要警方進一步調查，2起案件需要驗屍官協助。這16名死者有15名是原住民，10人是女性。

根據《衛報》報導，受到調查的死亡案件中，許多文件遺失或是不完整、警方的調查結果前後不一致，甚至還有驗屍官沒有抵達現場就確定死因的案例。

在2010年的一起案件中，一名42歲的女性被發現疑似死於上吊，但警方卻沒有傳喚任何可能的證人，也沒有從她和男友所住的飯店調閱監視畫面。後來發現男友曾在多起攻擊事件中被判有罪，但直到他在2017年去世以前，都從未就這起上吊事件接受過警方的訊問。

在另一起案件中，一名2個月大的男嬰在公寓裡被發現沒有生命跡象，隨後送到醫院宣告死亡。調查指出，警方有發現到男嬰的父母曾被指控虐待家裡的另一個孩子，雖然男嬰的死因沒有確定，但如果有收集足夠證據，那可能會被定為過失致死。

針對調查結果，參與調查委員會的律師卡斯柏（Caitlyn Kasper）表示：「這當然不是我們想看到的。」儘管過去對原住民存在系統性的不公，她認為《被破壞的信任》團隊應該要重振信心，並建立桑德貝警察局和當地的原住民社區之間的關係。

根據《環球郵報》的報導，安大略省首席驗屍官胡耶（Dirk Huyer）表示，疫情讓調查委員會的進度數次延誤，無法前往原住民家庭社區進行探訪。不過，另一份調查報告日後會根據9次的調查，以及原住民家庭、《被破壞的信任》團隊成員的意見提出建議。

「重新調查的過程中，確認了系統性種族主義存在的證據，而且許多資訊受到限制，沒辦法公平地提供給調查人員」，退休法官古奇（Stephen Goudge）表示，接下來要面臨的是一個充滿挑戰的環境，將用一種有意義、且在文化上安全的方式，持續進行接下來的工作。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：