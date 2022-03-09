拜登釜底抽薪宣布俄羅斯石油禁令、OPEC不增產，全球「停滯性通膨」疑慮升溫

美國為了防範烏俄戰事持續僵持，今（9）日美國總統拜登（Joe Biden）釜底抽薪，將打擊其最大的財源，即刻禁止從俄羅斯進口石油、某些成品油、液化天然氣及煤炭。

白宮內人士告訴《華爾街日報》，華盛頓將給予相關企業45天時間，中止相關企業與俄羅斯的合約，該項命令還禁止美國企業，在俄羅斯能源產業展開新投資，且禁止在美投資人提供資金。

OPEC態度曖昧，短期不會增產石油

針對美國的禁油令，石油輸出國組織（OPEC）秘書長巴爾金多（Mohammed Barkindo）在昨（8）日記者會坦言，俄羅斯每天出口約700萬桶石油，佔全球供應的7%，目前OPEC無法增產抵銷石油禁令。

他說：「我們無法控制當前的事件，還有地緣政治的影響，而這些正決定著市場的發展。」經濟學家告訴《路透社》禁油令會推升油價走高，進一步讓美國家庭面臨40年以來最惡劣的通貨膨脹。

歐盟預計減少天然氣，德、法不同調

歐盟也就能源方面做出制裁，計劃今（2022）年年底前把俄羅斯天然氣的進口量減少3分之2；英國則在年底前停止進口俄羅斯石油（占英國進口總額8%），天然氣方面仍未有定案。

德國、法國卻有不同聲音。總理蕭茲（Olaf Scholz）發出聲明強調，反對切斷來自俄羅斯的能源供應，他說：「如果沒有俄國能源供應，就無法確保歐洲暖氣、運輸、電力與工業的能源供應。」

法國外貿部長里斯特（Franck Riester）指出，美國不像歐洲國家，對俄羅斯一樣那麼依賴石油、天然氣，因此法國不會關閉進口，但仍會持續找出能有效制裁俄羅斯的方法。

停滯性通膨疑慮升，專家：密切關注PMI、外銷訂單

致同會計師事務所（Grant Thornton）經濟學家Diane Swonk表示，今年美國家庭將比去年平均多支出850美元（新台幣2.38萬元），造成經濟復甦速度放緩，民生經濟受挫。

法國外貿銀行（Natixis）美洲經濟學家Joseph LaVorgna則認為，本次政策失誤，市場上的風險正在迅速上升，美國經濟衰退也在浮現當中。不過《華爾日報》分析看法不同認為，美國經濟尚可承受能源成本上升的衝擊，

由於停滯性通膨恐慌在全球蔓延，產經智庫研究員溫昌樹告訴《關鍵評論網》，目前停滯性通膨仍機率不大，不過，現在對俄羅斯天然氣和原油制裁加劇的情況下，是有機會成為停滯性通膨。

他建議，民眾應該要觀察2個指標，包含：台灣製造業指數（PMI）、外銷訂單等，如果持續向好，停滯性通膨的危機就不會發生。而目前，台灣PMI相較於2021年4月68.7，回落到58.8的位置，仍在平均值之上。

另外，就外銷訂單而言，今年1月外銷訂單為588.7億美元，年增率11.7%，其中電子產品（含半導體、印刷電路板等）為192.2億美元，年增率13.5%；資訊通信產品為156.9億美元，年增率3.9%；基本金屬為33億美元，年增率36.1%，接單金額分居前3名，仍具水準。

央行總裁楊金龍也對外喊話，台灣去年物價上漲1.96%，若跟其他國家比，是相當的穩定；如果再跟2008年金融危機時的物價比較，當時是3.52%，意味現在確實是很低。

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核稿編輯：翁世航