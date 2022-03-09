「史上最惹人厭」的韓國總統大選，兩大黨政見有哪些值得台灣借鏡？

文：范維君（漢陽大學社會學博士）

韓國2022年3月9日預計舉行總統大選投票，2月15日起正式展開競選活動，此次總統大選被稱為「非好感」選舉，意指在沒有特定政黨偏好下，選民很難在參選者中進行選擇，最終只能被迫在所有候選人裡，圈選一位較不討厭者，中間選民、年輕族群料將左右此次大選最終結果。

如果用台灣人較容易理解的藍綠二分，韓國政黨與選民大致上，也可以分成保守與進步兩大勢力；保守勢力主要為目前的最大在野黨國民力量，進步勢力則以執政的共同民主黨為首。除了先前躍上國際版面的禿頭政見，其實韓國兩大黨候選人的承諾，仍有一些台灣可資關注借鏡之處。

非好感兩黨候選人選情膠著詭譎

稍早2月初，Realmeter等針對3000多位韓國民眾進行民調，在野最大黨、代表國民力量出馬的尹錫悅，約以42%支持率領先，執政的共同民主黨李在明，則獲得39%支持率，雙方差距3個百分點，仍在抽樣調查的誤差範圍內，其餘調查機構結果，多半與此相似。

國民之黨安哲秀支持率約7.7%、正義黨沈相奵約2.8%，顯示韓國此次總統大選最終仍是兩黨兩強對決局面。第三大黨的國民之黨安哲秀，雖然被稱為第三勢力，但支持率仍無法與兩大黨抗衡，整合與棄保的傳言不斷。

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從過去韓國選民的投票意向來看，韓國總統大選最終，皆形成保守與進步兩大陣營對決，此次選舉預料也沒有例外。比較特別之處，在於尹錫悅、李在明兩位不同政黨參選人，其實皆與文在寅政府頗有淵源，兩位候選人的成功崛起，也與前任韓國總統朴槿惠有關。

尹錫悅為檢調系統出身的非典型政治人物，曾被文在寅任命擔任「閨密門」一案的特檢組長，之後身為檢察總長的尹錫悅，與時任法務部長秋美愛不合，最終請辭投靠保守派陣營，成功晉身國民力量總統候選人。

李在明出身貧困家庭，非傳統韓國政治菁英階層出身，早年工人生活的特殊經歷，使李在明政治作風及施政方式，不同於一般韓國政治人物，擔任城南市長時，因地方財政問題槓上時任總統朴槿惠，因而一戰成名，政治知名度快速竄升。

選戰初期尹錫悅原以近六成支持聲望，遙遙領先李在明，但之後因妻子金健熙捲入學歷造假、論文抄襲等風波，支持度最終與李在明不相上下。李在明出馬雖挾執政黨優勢，但因兒子涉賭、妻子挪用公務資源等醜聞，重挫原本支持聲望。

儘管目前韓國不少選民，開始將目光轉向第二度參選的國民之黨安哲秀，其曾在2012年選戰中，被視為一大熱門黑馬，目前支持聲望遠遠落後兩大黨候選人。儘管國民力量試圖與安哲秀談合作，但此次安哲秀似乎有意走完選舉全程，無論最後的成敗。

禿頭與狗肉只是調味，經濟才是重中之重

此次韓國總統選情因疫情擴散，顯得格外冷清。不過先前李在明靠禿頭是「國家級議題」，主張掉髮治療應納入健保體系，成功大賺一波國外輿論關注。保守陣營也不甘寂寞，再次讓韓國飲食文化中的補身湯（狗肉），出現在選舉政見中，儘管尹錫悅的主張，與過去保守陣營言論並無不同，認為食用狗應與寵物狗分開，惹怒一票動保團體的同時，增添不少選舉話題熱度。

Photo Credit: AP / 達志影像 政見提出掉髮治療應納入健保體系的李在明

對於台灣而言，韓國選舉最值得關注之處，仍在於兩大黨候選人提出的經濟與外交國防政見。首先，COVID-19長期化使民生經濟凋敝，傳統商圈沒落，自營業者苦不堪言，社會貧富兩極化問題惡化，預料將是下屆總統最頭痛難題。

李在明自稱是最能幹的經濟總統，標榜其在城南市長與京畿道知事任內的行政經歷。首先李在明仿效過去李明博的747 [1]，喊出「555」目標，承諾當選後要在科技、產業、教育和領土等領域實現改革，讓韓國成為世界第五大經濟體（G5）、國民收入50000美元，以及KOSPI站上5000點。

尹錫悅挾疫情帶來的巨大民怨，多數人只盼政黨輪替，雖承諾給韓國國民幸福的未來，但政見沒有提出具體方向，僅表示擬透過私部門就業機會倍增方式，讓韓國潛在經濟成長率，從目前的2%提升至4% [2]。

此外，尹錫悅主張政府愈小愈好，相較共同民主黨張向來認為，國家應該引領市場朝向健全方向發展。整體而言，兩大黨的經濟政見反映保守與進步兩大陣營，對主要支持者的基本訴求，並無太多改變與新意。

兩大黨候選人似乎一致認為，經濟變革最終應由私部門主導，但李在明仍強調政府角色重要性，例如提供基本所得。反觀尹錫悅認為應透過鬆綁管制方式，建立一個公平競爭體系，讓私部門可以自由競爭並創造就業機會，認為政府不應給予普遍式福利。

除了疫情長期化，造成民怨四起，文在寅的不動產政策失敗，也是身為執政黨的一大痛處。綜觀韓國兩黨候選人，雖然試圖在不動產政見上較勁，紛紛提出擴大首都圈平價住宅供給；李在明認為應由政府主導擴大供應，尹錫悅主張鬆綁管制，讓民間私部門擴大供給。

無論如何，兩大黨的不動產政策，最終不免淪為所謂的「殭屍政見」，歷來執政黨對如何改革韓國不動產亂象，似乎總是束手無策。

性別議題首度躍上主場，女性家族部陷存廢爭議

韓國仍是一個以男性中心的社會，女性不論在家庭、求學與職場，飽受偏見與歧視，加上先前韓國政界、學界，爆發一連串性醜聞，點燃「#MeToo」反性侵性騷運動戰火，最後名噪一時的N號房事件爆發，終於讓韓國社會中的性別不平等、性暴力等犯罪議題，罕見躍上總統大選主場。