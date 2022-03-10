歐亞草原的統治方式與分合掠奪，塑造成被歷史綁架的俄羅斯與烏克蘭

文：李弘祺（紐約市立大學榮休教授）

1997年我在香港觀察交還香港的典禮。那夜滂沱下雨，還引發很少有的土石流（香港好像稱為泥石流），接收的陸海空三軍在半夜開進香港，幸好沒有停電，但是畢竟是暗夜，大卡車載的是「威武文明之師」，實在令人覺得真是「風雨如晦，雞鳴不已」。

第二天，香港的報紙除了大幅報導移交的典禮及花絮之外，就是報導一些地方的災害。所幸災害都很有限，記者們則充分捉住機會强調警察力量（在半夜全體同時換掉徽章）仍然守住紀律，文武官系統運作正常，表示香港人是有能力實施中國所保證的「高度自治」。

共產黨關於國家的信條，迥異於西方國家

當然，對於人性之善這一類的道德語言，中國人其實並不是用法制或官僚體系來瞭解它。所以在英國統治了一百多年以後的香港人，他們對於所謂人生而能行善這樣的說法基本上是陌生的。

高度自治是依循法規和對法規的解釋來運作的。但是對中國來説，所謂的自由就是完全認同及服膺統治者（中國憲法明文規定，統治的基礎是共產黨的信仰）的意志。這樣的統治基礎因此不是什麽「領土、人民、政府與主權」，不是什麽契約和誠信，而是統治的機制本身得到了穩定，並能夠持久，也就是説：對權力的尊重及相對的妥善運作得到認同和保障。

顯然的，共產制度是有另一套統治的哲學和運作方式的。

我先講這些，目的是要襯托烏克蘭及東歐國家的政治及國際關係的基礎，以及它們容易更替或被摧毀的原因。

我第一次到東歐（波蘭、捷克及匈牙利）是在1997年。我在參觀完香港的移交典禮之後，就飛去布達佩斯參加國際亞州及北非研究會議。既然到了匈牙利，我自然買了一本匈牙利歷史的書，希望瞭解她的歷史。這就像我在1992年第一次到荷蘭，就自然地買了剛剛出版的夏瑪（Simon Schama）一本《富人的慚愧》（The Embarrassment of Riches）一樣。

哪知感受竟然完全不同。

《富人的慚愧》寫的是17世紀荷蘭的富有情形，說當時的荷蘭人有錢到他們自己都覺得慚愧，這是當代知名歷史學者對荷蘭歷史的印象和描繪。但是匈牙利的歷史卻是充滿了關於領土的不斷消長，不停的同一個斯拉夫民族之間的交戰。

Photo Credit: Túrelio @Wiki CC BY SA 3.0 匈牙利首都布達佩斯

曾有的東歐之旅

以後我曾經再一次回到匈牙利，也去過了波蘭和捷克。匈牙利的歷史有一個中國人感到興趣的問題，就是他們的人種的來源。

過去有很多學者認爲匈牙利人的祖先與中古的匈人（the Huns）應該有關，而最近的學者從東方的文獻來探討，結果主張因爲Huns 的發音的確與匈奴相似。這是很多中國人的中國夢：「中國人是匈牙利人的爸爸」。

我那年去布達佩斯，就有中國的朋友竟然託我買一本布達佩斯的電話簿，因爲他想看看匈牙利人的姓名是不是會吐露出什麽中國血統的訊息。我到了電訊局去問可不可以買一本電話本，電訊局的人看我一個外國人，只懂得講英文，卻要買他們的電話簿，滿臉狐疑，我當然就買不成了。

有趣的是，我在匈牙利時注意到不少人名字叫做阿提拉（Attila，434至453年為匈人領袖），因此說他們與匈族完全沒有關係，説起來也很説不過去。

匈牙利的民族來源到今天是還沒法完全釐清，但是他們卻也有過光榮的歷史，更還曾經與奧地利結合成十九世紀著名的奧匈帝國。其實這個所謂的帝國實在不能稱之爲國家，特別十九世紀是民族主義十分興盛的時代。它的存在就是代表了東歐（這裡姑且把奧地利和捷克都算是東歐國家）這地方對於「民族國家」的特殊想法。

匈牙利雖然與奧地利當時都是屬於天主教的國家，與主要是信東正教（其實也應該算是基督教，不過它與前天主教有巨大的不同）斯拉夫民族與西歐的人中在文化上因此有明顯的區別。但是草原性格在在左右了或説綁架了匈牙利，羅馬尼亞，白俄羅斯，烏克蘭，等這些國家。

草原民族不能用「定性」的概念來理解

如我所説，匈牙利的歷史是不斷戰爭、掠奪、占據、和屠殺的禁言所構成。其他的東歐國家，特別是臨近草原（Steppe）地區的國家也有非常相似的歷史經驗。

名史學家William MacNeil 曾經寫了一本論歐亞草原的書。通觀這本書，我們就可以看到我所説的草原游牧民族的特性。在草原的東端，我們看到了歷代中國北方的「征服王朝」（Conquest Dynasties，魏復古Karl A. Wittfogel提倡的説法），而草原的西方，從烏拉爾山以西到烏克蘭，我們看到的則是東正教所勉强維繫在一起的斯拉夫民族。那裡盡是遼闊的草原和奔馳其上的騎馬民族（我這裡借用江上波夫的名詞）。

草原是四戰之地，住居其上的人們過的是不斷遷徙，逐水草而居，並常常需要搶奪牧草爭取水源的生活。這樣的生活特性當然與定居農耕的農業生活方式非常不同。

草原（特別是西端的國家：北自芬蘭，南至土耳其）民族的統治機器，其組成往往是建立在部落的聯盟（confederations）上面，當聯盟茁壯的時候，他們會使用擴張的方式來維持聯盟的資源。對他們來説，語言、文字、政府、乃至於宗教的不同都不是最重要的元素。來去自如，騎馬射箭才是他們DNA，也就是他們最基本的生活方式。

打從上古的斯基泰（Schytians）以降三千年的草原歷史（波斯、匈奴、乃至於掠奪西歐的蠻族，以及之後的匈族等等）無不如此。