《珍珠鏈戰略》：中國船艦在測試非洲之角及紅海入口海域時，心裡想的顯然不只是海盜

文:柏提爾.林納(Bertil Lintner)

第一章 新卡薩布蘭加

許多人口基數有限、缺乏礦產或可出口製造業產品的小國,會轉成避稅天堂,或者是全球貨運公司的便宜註冊地。倘若它們幸運擁有美麗的沙灘,也許還能成為度假勝地。

吉布地選擇截然不同的方式來賺取急切需要的外匯:利用自己位於紅海及蘇伊士運河入口的戰略位置,將國土租給想建立軍事基地的外國。吉布地是非洲大陸本土面積第三小的國家,僅次於甘比亞(Gambia)及史瓦帝尼(Eswatini,過去稱為史瓦濟蘭),國土充滿鹽湖、死火山、石灰岩峭壁與崎嶇峽谷,也難怪吉布地領袖得運用想像力來充實國庫,以維持其獨立國家的地位。吉布地海峽在阿拉伯語中甚至被稱為「淚之門」(Bab el-Mandab)。

經常被寫到的吉布地中國基地,於二○一七年八月正式啟用,占地三十六公頃,租金是每年兩千萬美元。二○一八年,此處駐有約一千名軍人,但若有需要,基地內也有可容納一萬人的空間。這裡也許是中國第一個海外軍事基地,卻不是吉布地唯一的外國軍事設施。前殖民強權法國當然擁有此地最古老的軍事基地,駐有一千三百五十名海空軍人員。

二○○一年九月十一日,紐約與華盛頓經歷恐怖攻擊事件之後,美國接手了法國外國軍團的老基地——列蒙尼耶營(Camp Lemonnnier),並將之轉為現代軍事設施。這裡是非洲唯一的美軍常駐基地,據說是以此對抗葉門與鄰國索馬利亞的恐怖威脅。包含大型特戰部隊在內,美國有四千多名軍人,連同飛機、無人機與海軍艦艇駐紮在列蒙尼耶營。日本唯一的海外軍事基地也在吉布地。義大利亦擁有自己的基地;德國與西班牙軍隊則共享法國基地。最近,沙烏地阿拉伯也宣布將在吉布地建立軍事基地的計畫。

所有國家都宣稱自己是為了對抗恐怖主義者或索馬利亞海盜,或者兩者皆有,抑或是在非洲大陸進行人道救援任務。然而實際上,與國家同名的首都吉布地市(Djibouti City)愈來愈像一九四○年代的卡薩布蘭加:在這陰謀詭譎的法語城市裡,每個人似乎都在彼此窺探。吉布地全國九十四萬兩千人,百分之七十都住在吉布地市;城裡劃分成歐洲區,充滿刷白殖民地風格房屋、咖啡廳、酒吧與外派人員會面的餐廳,以及較混亂的非洲區,擁有清真寺及繁忙的本地市集。

一位近日到過吉布地市的人回憶,他「親眼見到法國與日本軍人在……夜店中爭搶一名當地妓女的青睞;中國人跟美國人則利用每個機會,拍下對方的設備與後勤。」一名吉布地當地指揮官告訴這位訪客:「在中國海員持續未經允許狂拍美國驅逐艦後,他被要求介入維持秩序。」

傳統上,吉布地的經濟幾乎完全仰賴貿易;今日除了軍事基地外,貿易仍舊是重要收入。吉布地港口百分之七十的活動包含衣索比亞的進出口貨物,後者自從一九九三年失去厄利垂亞(Eritrea)海岸地區後,就完全成了內陸國。經過那場奪走超過十萬條生命的血腥內戰後,厄利垂亞成為獨立國家。一場聯合國監管的公投雖然結束了戰爭,重啟和平,但也代表衣索比亞從此與海隔離,而且與海之間隔著視昔日領主為仇敵的新國家。

因此,衣索比亞百分之九十五的進口必須經由吉布地,多數沿著通往阿迪斯阿貝巴(Addis Ababa)那七百五十六公里長的新建鐵路運輸。衣索比亞與吉布地政府在各自的國土上擁有這條鐵路線,但直到二○二三年底,兩間中國企業,包括國營的中國國家鐵路集團與私人的中國土木工程集團將負責所有營運。這兩間公司興建標準軌距鐵路,取代上個世紀初法國興建的古老窄軌鐵路。新鐵路計畫的費用為四十億美元,中國進出口銀行提供的貸款讓這項計畫得以進行。

然而,吉布地做為衣索比亞海上貿易唯一通道的角色即將改變。衣索比亞與厄利垂亞的領袖在二○一八年七月八日會面,接納彼此歧見,結束兩國多年來的敵意。自一九九三年厄利垂亞獨立後,兩國邊境衝突不斷,也未建立邦交。如今兩國關係看似快要正常化,將為衣索比亞外銷打開另一條通路。厄利垂亞的主要港口馬薩瓦(Massawa)過去曾是衣索比亞海軍(此刻已無作用)的總部,也是該國海外貿易的繁榮中心。倘若兩國和平得以延續,吉布地將是這兩個過往敵國和解之下的輸家。目前,衣索比亞使用吉布地港口,每年為吉布地帶來十億美元的獲利,是該國政府的主要收入來源。

除了容易勾起外國興趣的地緣政治位置外,吉布地在世上最動盪的區域非洲之角中,也是相對穩定的天堂。其南方鄰居索馬利亞,精確來說是自立為國的索馬利蘭(Somaliland),比索馬利亞其他地區和平許多,因為後者遭到內戰破壞,或是受恐怖分子與部落酋長統治。索馬利蘭與吉布地、衣索比亞、南非、瑞典及英國建立政治聯繫,但並未受到其他國家正式承認為獨立國家。官方而言,這裡只是索馬利亞的一處「自治區」。歷史上,索馬利蘭包含了索馬利亞共和國,由前英屬索馬利蘭與義屬索馬利蘭於一九六○年合併所組成。

一八八○年代,法國開始涉足這塊區域,一八九六年成立了一塊稱為法屬索馬利亞殖民地,這名稱持續使用到一九六七年,之後改稱法屬阿法爾與伊薩領地(French Territory of the Afars and Issas),意指殖民地中兩個主要族群。到了一九七七年,這塊殖民地成為獨立共和國,稱為吉布地,是非洲大陸最後贏得自由的法國屬地。然而,這裡就跟其他前法屬非洲殖民地一樣,法國仍對其維持著高度的政治、軍事與經濟影響力。