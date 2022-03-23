《大腦最適學習法》：善用「後設認知式思考」的提問術，擺脫逃避的負面迴圈

文：小沼勢矢

後設思考，擺脫負面迴圈

學習路上總會碰到瓶頸。你可能會怨嘆自己都已經這麼用功了，怎麼還是沒什麼效果，進而迷失自我，不知道該學習什麼才好……沒有什麼事情比努力卻得不到結果還要痛苦，甚至有不少人因為受不了這份苦楚，而選擇逃避眼前的學習。

碰到這種情況時，我希望大家務必嘗試「後設認知式思考」。

所謂的後設認知式思考，可以解釋為「綜觀自己所處狀況或困境的思考方法」。

若養成後設認知式思考，即使學習碰壁，一時之間不知道下一步該往哪裡走，也能找到解決方法。

其實我們對於自己的想法和思考模式幾乎一無所知。自己有什麼樣的思考習慣、什麼樣的情況下效率較高，而什麼樣的情況下效率較低……大多數人平常行動時，很少會關注這些事情，因為我們有四○％的行動是被自己的習慣所掌控。

試想一下，早上起床到抵達公司之間的例行通勤、上班時的工作內容、下班後回家的路線，接著回家後一直到睡前的種種行為，我們是否總是按照類似的生活節奏度日呢？

這麼一想，你應該會發現生活中的確有很多行動，是出於無意識的習慣。

習慣很方便，讓我們無需動用到意志力，可以避免在不必要的思索上浪費力，藉此減少大腦耗能。

但換個角度來想，這是否也等於放棄思考？

工作也好，學習也好，每當我們陷入困境時，或許浮上檯面的問題似乎大不相同，但其實我們根本一直在同一個框架中兜圈子。

前面提過，越頻繁使用的神經突觸也會越強壯，進而強化既定的行動模式。而這個現象，也適用於負面的行動模式。

換句話說，一再經歷相同的窘況和負面情感，也會強化這些事情的神經迴路。

你得先注意到自己陷入了同樣的模式，才有可能跳脫。

為了察覺自己陷入了什麼模式，你需要能客觀審視自己思路的後設認知式思考。

善用後設思考的提問術

到底怎麼做，才能發揮後設認知式思考的效果呢？ 其實提示就藏在我們的大腦裡。

我們平時就會參照自己的記憶，賦予眼前的事物意義，採取行動。

拿「每天早上通勤」這件單純的事情來說，由於腦內已經儲存了通勤所需的記憶，我們才能採取適切的行動。

倘若腦內沒有相關記憶，例如你剛轉調工作，還不熟悉新環境，那麼上班時應該會用手機或地圖查詢怎麼到公司吧？ 聽起來很理所當然，不過「時時參照記憶」的行為，對我們來說就跟呼吸一樣自然。

想要參照記憶，我們必須觸發腦內的某個開關；正因為我們腦袋有這個開關，才能撈取自己的記憶。

這個開關是什麼？ 答案是「提問」。

想像成Google的搜尋功能會比較好理解。假設你正在尋找東京車站附近的義大利餐廳，應該會在搜尋欄位中輸入「東京車站」「義大利餐廳」等關鍵字。按下確認後即可瀏覽符合的搜尋結果。

簡化來看，腦內機制就和Google搜尋功能一模一樣。

上述例子中輸入關鍵字的行為，換到大腦就等於「提問」。提問會促使大腦搜尋記憶，而從記憶推論得出的答案，便會化為我們外顯的行動。

接下來才是重頭戲。所以觸發後設認知式思考的關鍵，在於對自己「提問」。

我想大多數人平時並不會意識到自己問了自己什麼問題，就算提出的問題會影響自己的表現水準，也渾然不覺。

相較於此，我們更常聚焦於表面的「結果」，擅自做出以下解釋。

「我的執行力還是不夠……」

「我才疏學淺，知識完全不足……」

然而事實並非如此。結果出現之前，肯定有一段「過程」。以腦科學的角度來說，那個過程即等於「提問」。

書籍介紹

本文摘錄自《大腦最適學習法：日本腦科學權威教你用視覺╳聽覺╳觸覺，激發高效潛能》，今周刊出版

作者：小沼勢矢

譯者：沈俊傑

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Photo Credit: 今周刊出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九