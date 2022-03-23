2022/03/23,
職場

《大腦最適學習法》：善用「後設認知式思考」的提問術，擺脫逃避的負面迴圈

《大腦最適學習法》：善用「後設認知式思考」的提問術，擺脫逃避的負面迴圈
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

本書作者小沼勢矢是日本腦科學專家，致力於研究大腦構造。鑑識10萬人學習案例後，他指出：「每個人的大腦都不同，找出自己的大腦類型並活用相對應的學習方法，才能事半功倍。」

文：小沼勢矢

後設思考，擺脫負面迴圈

學習路上總會碰到瓶頸。你可能會怨嘆自己都已經這麼用功了，怎麼還是沒什麼效果，進而迷失自我，不知道該學習什麼才好……沒有什麼事情比努力卻得不到結果還要痛苦，甚至有不少人因為受不了這份苦楚，而選擇逃避眼前的學習。

碰到這種情況時，我希望大家務必嘗試「後設認知式思考」。

所謂的後設認知式思考，可以解釋為「綜觀自己所處狀況或困境的思考方法」。

若養成後設認知式思考，即使學習碰壁，一時之間不知道下一步該往哪裡走，也能找到解決方法。

其實我們對於自己的想法和思考模式幾乎一無所知。自己有什麼樣的思考習慣、什麼樣的情況下效率較高，而什麼樣的情況下效率較低……大多數人平常行動時，很少會關注這些事情，因為我們有四○％的行動是被自己的習慣所掌控。

試想一下，早上起床到抵達公司之間的例行通勤、上班時的工作內容、下班後回家的路線，接著回家後一直到睡前的種種行為，我們是否總是按照類似的生活節奏度日呢？

這麼一想，你應該會發現生活中的確有很多行動，是出於無意識的習慣。

習慣很方便，讓我們無需動用到意志力，可以避免在不必要的思索上浪費力，藉此減少大腦耗能。

但換個角度來想，這是否也等於放棄思考？

工作也好，學習也好，每當我們陷入困境時，或許浮上檯面的問題似乎大不相同，但其實我們根本一直在同一個框架中兜圈子。

前面提過，越頻繁使用的神經突觸也會越強壯，進而強化既定的行動模式。而這個現象，也適用於負面的行動模式。

換句話說，一再經歷相同的窘況和負面情感，也會強化這些事情的神經迴路。

你得先注意到自己陷入了同樣的模式，才有可能跳脫。

為了察覺自己陷入了什麼模式，你需要能客觀審視自己思路的後設認知式思考。

善用後設思考的提問術

到底怎麼做，才能發揮後設認知式思考的效果呢？ 其實提示就藏在我們的大腦裡。

我們平時就會參照自己的記憶，賦予眼前的事物意義，採取行動。

拿「每天早上通勤」這件單純的事情來說，由於腦內已經儲存了通勤所需的記憶，我們才能採取適切的行動。

倘若腦內沒有相關記憶，例如你剛轉調工作，還不熟悉新環境，那麼上班時應該會用手機或地圖查詢怎麼到公司吧？ 聽起來很理所當然，不過「時時參照記憶」的行為，對我們來說就跟呼吸一樣自然。

想要參照記憶，我們必須觸發腦內的某個開關；正因為我們腦袋有這個開關，才能撈取自己的記憶。

這個開關是什麼？ 答案是「提問」。

想像成Google的搜尋功能會比較好理解。假設你正在尋找東京車站附近的義大利餐廳，應該會在搜尋欄位中輸入「東京車站」「義大利餐廳」等關鍵字。按下確認後即可瀏覽符合的搜尋結果。

簡化來看，腦內機制就和Google搜尋功能一模一樣。

上述例子中輸入關鍵字的行為，換到大腦就等於「提問」。提問會促使大腦搜尋記憶，而從記憶推論得出的答案，便會化為我們外顯的行動。

接下來才是重頭戲。所以觸發後設認知式思考的關鍵，在於對自己「提問」。

我想大多數人平時並不會意識到自己問了自己什麼問題，就算提出的問題會影響自己的表現水準，也渾然不覺。

相較於此，我們更常聚焦於表面的「結果」，擅自做出以下解釋。

「我的執行力還是不夠……」

「我才疏學淺，知識完全不足……」

然而事實並非如此。結果出現之前，肯定有一段「過程」。以腦科學的角度來說，那個過程即等於「提問」。

書籍介紹

本文摘錄自《大腦最適學習法：日本腦科學權威教你用視覺╳聽覺╳觸覺，激發高效潛能》，今周刊出版

作者：小沼勢矢
譯者：沈俊傑

  • momo網路書店
  • Readmoo讀墨電子書
  • Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
  • 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

搞懂大腦想要「怎麼學」，比「學什麼」更重要！

獻給為「學」所苦的你
「花費同樣時間，為什麼他比我更厲害？」
「背了又忘，靈感來了又跑，為什麼我是金魚腦？」
「看了這麼多書，怎麼就是無法學以致用？」

找不到適合自己的學習方法，再大的優勢也會慢慢變為劣勢
本書作者小沼勢矢是日本腦科學專家，致力於研究大腦構造。鑑識10萬人學習案例後，他指出：
「每個人的大腦都不同，找出自己的大腦類型並活用相對應的學習方法，才能事半功倍。」

其實，你的大腦就想這樣學

  • 先別急著翻開參考書！學習前做好7步驟，為大腦暖暖機
  • 視覺、聽覺、觸覺，找出自己最活躍的感官，學習效率更加倍
  • 根據不同大腦模式，為自己建立「刻意心流」的開關
  • 善用「定錨效應」制約大腦，自動進入專注狀態

本書提供的方法適用於考學測、考證照、工作進修等各種情境。
理解學習背後的大腦機制，讓你更專注、更快樂！

本書特色

這是一本你會慶幸考試前有看過的書

  • 大腦最想這樣學！5分鐘快速檢測，找出你的大腦類型，打造專屬學習模式
  • 活用3大感官！日本腦科學專家獻給考生、上班族的OUTPUT指南
  • 10萬人高效認證！拆解各大學習迷思及煩惱，最短時效獲取最大成果
《大腦最適學習法》立體書封
Photo Credit: 今周刊出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。