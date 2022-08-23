宜蘭縣府集體涉貪：林姿妙人頭帳戶7000萬現金涉洗錢，放任女兒對縣府一級主管下指令，共15人遭起訴
我們想讓你知道的是
檢方認為，林姿妙身為縣長，應恪盡職守，奉公守法，廉潔自持，但違背職務行為收受不正利益，而且放任非公務員的女兒林羿伶，召喚縣府一級主管進入官邸下達指令，干擾縣府行政體制。
宜蘭地方檢察署偵辦宜蘭縣政府等機關涉及貪汙弊案。檢方今（23）日發布偵查結果；其中縣長林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶遭到起訴。林姿妙在縣長任內涉利用10個人頭帳戶洗錢超過7000萬元，其中2300多萬元來源不明，檢方以以違反貪汙治罪條例、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪狀將她起訴，並請法院從重量刑；在選前發生無疑替政壇投下震撼彈。
檢方：林姿妙違背職務洗錢，還放任女兒對縣府一級主管下指令
根據宜蘭地檢署的新聞稿，本案共起訴15人，包括現任縣長林姿妙等10人為公務員，另有包括林姿妙女兒林羿伶等5人是非公務員。檢方指出，林姿妙涉及違背職務行為收取不正利益、公務員登載不實、特殊洗錢、財產來源不明等多項罪名。
檢方認為，林姿妙身為縣長，應恪盡職守，奉公守法，廉潔自持，但違背職務行為收受不正利益，而且放任非公務員的女兒林羿伶，召喚縣府一級主管進入官邸下達指令，干擾縣府行政體制。
檢方另查出林姿妙從2010年擔任羅東鎮長至今，除薪資、租金之外，並無其他收入，但現金有7844萬多元，這並無合理來源，且與收入不相當。且這總金額高逾7000萬元來源不明的現金，存入向他人租用或無償借用之金融帳戶後提領，製造向他人循環借貸之假象，屬洗錢行為，不過林姿妙犯後否認犯行，檢察官因此建請從重量刑。
至於林姿妙女兒林羿伶，檢方在起訴書中提及，她非公務員卻利用母親擔任地方縣長權力，恣意召喚縣府一級主管進入縣長官邸下達指令，操弄縣府官員於股掌，公私不分，嚴重破壞體制，並與母親林姿妙共同對於違背職務行為收受不正利益，圖利他人，而且犯後否認犯行，毫無悔意，檢察官亦建請從重量刑。
5度偵查，林姿妙都否認犯行
今年1月13日，檢方偵辦宜蘭縣政府府於2019年羅東鎮某土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑財產來源不明等案，當時至宜蘭縣政府、羅東鎮公所及林姿妙官邸等30多處進行第一波搜索，並約談30多人到案說明，其中林姿妙、林羿伶等10多人被列被告。
今年2月，檢方再度發動搜索，林姿妙及林羿伶涉犯貪污治罪條例圖利罪，一度被檢方聲請羈押；林姿妙兒子林佑澤在同案中也涉犯中華民國刑法湮滅刑事證據罪，遭檢方諭知200萬元交保；法院之後裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶40萬元交保。當時檢方另發現，林姿妙二兒子林佑澤在1月14日偵訊結束後，與當時同為被告的國民黨前立委楊吉雄及其胞弟楊耀火等人，涉嫌共同藏匿案件相關證據。
3月到6月，檢廉數度約詢林姿妙及其女兒林羿伶、兒子林佑澤，另外也同步約談楊吉雄與楊耀火，還有縣長辦公室管理員張桂綾等人。到了8月4日，檢方4度傳訊林姿妙，且僅傳喚林姿妙出庭釐清案情中的疑點。林姿妙當時都仍然強調「自己做人實在」，呼籲檢方盡快偵結並還她清白。
而林姿妙稍早仍堅持自己的清白，她在臉書上發文強調自己從未做過違法的事；檢廉用「偵查不公開」讓她有口難言，受盡委屈。然後不斷放消息給媒體，斷章取義，幫助對手選舉，影響她的形象，傷害了她及無辜的縣府同仁們；過程有很多栽贓抹黑的事情，例如偵訊的時讓她聽錄音檔，明明是壯圍鄉農會林沂洲理事長來請託，硬要栽贓成陳正勳理事長等。
林姿妙強調，地檢署再也不是公正客觀的機構，已經成為政治打手，即便未來證明她是清白的，到時候選舉也已經結束。她會將不懼打壓，在9月1日登記參選，相信宜蘭人有情有義，會用選票還她公道。
國民黨在4月27日正式通過林姿妙競選連任縣長的提名；黨主席朱立倫當時表示，相信林姿妙清白；林姿妙則一直對外堅持自己遭到民進黨的司法追殺、是為了選舉對她政治迫害。不過經過半年多的調查，林姿妙仍遭到起訴，接下來有待法院審理。
林姿妙是首位宜蘭女縣長，她的丈夫為前省議員林明正。林明正因病過世後，她38歲繼承丈夫的衣缽，首度競選縣議員就當選，連任後更選上羅東鎮長，並更上一層樓，在宜蘭縣執政3年多，歷經被嘲笑看不懂公文風波，即使涉貪遭查辦，施政滿意度仍居高不下，如今在正式登記候選人前，遭到檢方正式起訴，將對宜蘭選情造成什麼樣的衝擊，值得後續觀察。
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核稿編輯：羅元祺
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。