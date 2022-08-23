宜蘭縣府集體涉貪：林姿妙人頭帳戶7000萬現金涉洗錢，放任女兒對縣府一級主管下指令，共15人遭起訴

宜蘭地方檢察署偵辦宜蘭縣政府等機關涉及貪汙弊案。檢方今（23）日發布偵查結果；其中縣長林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶遭到起訴。林姿妙在縣長任內涉利用10個人頭帳戶洗錢超過7000萬元，其中2300多萬元來源不明，檢方以以違反貪汙治罪條例、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪狀將她起訴，並請法院從重量刑；在選前發生無疑替政壇投下震撼彈。

檢方：林姿妙違背職務洗錢，還放任女兒對縣府一級主管下指令

根據宜蘭地檢署的新聞稿，本案共起訴15人，包括現任縣長林姿妙等10人為公務員，另有包括林姿妙女兒林羿伶等5人是非公務員。檢方指出，林姿妙涉及違背職務行為收取不正利益、公務員登載不實、特殊洗錢、財產來源不明等多項罪名。

檢方認為，林姿妙身為縣長，應恪盡職守，奉公守法，廉潔自持，但違背職務行為收受不正利益，而且放任非公務員的女兒林羿伶，召喚縣府一級主管進入官邸下達指令，干擾縣府行政體制。

檢方另查出林姿妙從2010年擔任羅東鎮長至今，除薪資、租金之外，並無其他收入，但現金有7844萬多元，這並無合理來源，且與收入不相當。且這總金額高逾7000萬元來源不明的現金，存入向他人租用或無償借用之金融帳戶後提領，製造向他人循環借貸之假象，屬洗錢行為，不過林姿妙犯後否認犯行，檢察官因此建請從重量刑。

至於林姿妙女兒林羿伶，檢方在起訴書中提及，她非公務員卻利用母親擔任地方縣長權力，恣意召喚縣府一級主管進入縣長官邸下達指令，操弄縣府官員於股掌，公私不分，嚴重破壞體制，並與母親林姿妙共同對於違背職務行為收受不正利益，圖利他人，而且犯後否認犯行，毫無悔意，檢察官亦建請從重量刑。

5度偵查，林姿妙都否認犯行

今年1月13日，檢方偵辦宜蘭縣政府府於2019年羅東鎮某土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑財產來源不明等案，當時至宜蘭縣政府、羅東鎮公所及林姿妙官邸等30多處進行第一波搜索，並約談30多人到案說明，其中林姿妙、林羿伶等10多人被列被告。

今年2月，檢方再度發動搜索，林姿妙及林羿伶涉犯貪污治罪條例圖利罪，一度被檢方聲請羈押；林姿妙兒子林佑澤在同案中也涉犯中華民國刑法湮滅刑事證據罪，遭檢方諭知200萬元交保；法院之後裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶40萬元交保。當時檢方另發現，林姿妙二兒子林佑澤在1月14日偵訊結束後，與當時同為被告的國民黨前立委楊吉雄及其胞弟楊耀火等人，涉嫌共同藏匿案件相關證據。

3月到6月，檢廉數度約詢林姿妙及其女兒林羿伶、兒子林佑澤，另外也同步約談楊吉雄與楊耀火，還有縣長辦公室管理員張桂綾等人。到了8月4日，檢方4度傳訊林姿妙，且僅傳喚林姿妙出庭釐清案情中的疑點。林姿妙當時都仍然強調「自己做人實在」，呼籲檢方盡快偵結並還她清白。

而林姿妙稍早仍堅持自己的清白，她在臉書上發文強調自己從未做過違法的事；檢廉用「偵查不公開」讓她有口難言，受盡委屈。然後不斷放消息給媒體，斷章取義，幫助對手選舉，影響她的形象，傷害了她及無辜的縣府同仁們；過程有很多栽贓抹黑的事情，例如偵訊的時讓她聽錄音檔，明明是壯圍鄉農會林沂洲理事長來請託，硬要栽贓成陳正勳理事長等。

林姿妙強調，地檢署再也不是公正客觀的機構，已經成為政治打手，即便未來證明她是清白的，到時候選舉也已經結束。她會將不懼打壓，在9月1日登記參選，相信宜蘭人有情有義，會用選票還她公道。

國民黨在4月27日正式通過林姿妙競選連任縣長的提名；黨主席朱立倫當時表示，相信林姿妙清白；林姿妙則一直對外堅持自己遭到民進黨的司法追殺、是為了選舉對她政治迫害。不過經過半年多的調查，林姿妙仍遭到起訴，接下來有待法院審理。

林姿妙是首位宜蘭女縣長，她的丈夫為前省議員林明正。林明正因病過世後，她38歲繼承丈夫的衣缽，首度競選縣議員就當選，連任後更選上羅東鎮長，並更上一層樓，在宜蘭縣執政3年多，歷經被嘲笑看不懂公文風波，即使涉貪遭查辦，施政滿意度仍居高不下，如今在正式登記候選人前，遭到檢方正式起訴，將對宜蘭選情造成什麼樣的衝擊，值得後續觀察。

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核稿編輯：羅元祺