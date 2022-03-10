烏克蘭意外擋住俄羅斯，讓拜登獲得天上掉下來的大禮

文：王臻明

這原本這會是一場悲劇，俄羅斯部隊快速入侵烏克蘭，奪下基輔並成立魁儡政權。白羅斯同時通過公投，允許俄羅斯駐軍並部署核武器。普亭不止完成與白俄羅斯的結盟，並完全控制烏克蘭，成就他的俄羅斯帝國偉大復興。

拜登在副總統任內，主導歐巴馬政府的多數外交政策，卻讓克里米亞半島被併吞，在總統任內又眼睜睜看著烏克蘭淪陷，已無法擺脫軟弱無能政客的歷史評價。

歐洲國家面對來勢兇兇的俄羅斯帝國，手足無措，美國身為北約的領導者，只能將更多軍事資源投注到歐洲，結果分身乏術，無力在西太平洋與中國全力競爭，讓習近平進一步向外擴張，西太平洋國家人人自危。俄羅斯與中國步步進逼，舊有的國際秩序幾乎崩解。

不過這樣的情況，目前並沒有發生，因為烏克蘭意外擋住了俄羅斯。原本以為在開戰一、二天內，就會快速垮台的烏克蘭政府，在總統澤倫斯基的領導下，仍然堅守在基輔。

這個天外飛來的奇蹟，讓美國有時間發動嚴厲的金融制裁，原本仍三心兩意、擔心這些制裁手段會傷害到自己利益的歐盟國家，在強大的輿論壓力下，轉而一致同意將俄羅斯逐出SWIFT（環球銀行金融電信協會），讓俄羅斯的經濟瀕臨崩潰邊緣。

同時俄羅斯久攻不下，也讓外界開始懷疑俄羅斯部隊的真正戰力。許多跡象都顯示，俄羅斯部隊問題重重，世人看到的並不是僥勇善戰的戰鬥民族，反而是裝備老舊、缺乏訓練、陸空協調作戰破綻百出、至今仍然無法奪下制空權的三流部隊。

這讓歐洲國家發現機不可失，積極提供各種武器與支援給烏克蘭，並開放本國人民加入自願軍前往烏克蘭助戰。甚至長期忌憚俄羅斯的芬蘭，都一改過去的中立政策，宣布要提供武器給烏克蘭，連永久中立國瑞士也加入金融制裁的行列。

這些俄羅斯始料未及的連鎖反應，使普亭的豪賭成為一場大災難，也讓拜登政府免於一敗塗地的歷史罵名。甚至讓美國站到極有利的位置，在對抗俄羅斯與中國的大國競爭中，從被動變為主動。

因為烏克蘭每多撐一天，俄羅斯就繼續大失血一天，美國只要盡全力支援烏克蘭，讓澤倫斯基不要倒下，就能大幅削弱俄羅斯的國力。過去俄羅斯與中國互為犄角，一起對抗美國與民主世界的情勢，勢必會被打破，一個孱弱不堪的俄羅斯，將讓中國更為孤立。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 烏克蘭民眾紛紛站出來保家衛國

拜登不斷重複表態不願意出兵烏克蘭的原因，說複雜很複雜，但說簡單也是很簡單。從自私一點的角度來說，拜登這種從冷戰走出來的政治人物，並不把烏克蘭當成盟友，畢竟烏克蘭從歷史、文化、地緣上來說，就是小俄羅斯沒錯。

這場俄烏戰爭在許多人眼中，是斯拉夫兄弟的內戰。美國利用這場內戰，來削弱俄羅斯是一回事，但真正派兵介入這場戰爭又是另外一回事。更何況烏克蘭是中國重要的軍事技術來源國，美國過去長期施壓烏克蘭未果，對美國來說，烏克蘭並不是一個可靠的盟友。

而就大戰略來說，如果美國出兵烏克蘭，不止會與俄羅斯短兵相接，造成兩個核武大國直接衝突，提高核子大戰的風險。萬一最後真的陷入戰爭泥淖，大批部隊被牽制在歐洲戰場，中國、北韓與伊朗都可能趁機蠢動，最後形成世界大戰。

結果美國不出兵，沒有介入烏克蘭戰事，反而是擔心俄羅斯繼續擴張侵略的歐洲國家站到了第一線，讓原本鬆散的北約空前團結。原本美國說好說歹，都不願意增加國防預算的國家，紛紛決定大幅提高防衛支出，強化國防力量。一旦俄羅斯變的更虛弱，而北約的軍力變的更強，美國又沒有深陷歐洲戰場，那等於美國將擁有更多的資源可以投注在西太平洋上，以扼止中國。

更重要的是美國在這次徹底證明他們的情報是非常正確的，之前嘲弄美國是故意想挑起戰爭的人，現在都已經閉上嘴，看著俄羅斯無情砲擊烏克蘭的各大城市，證明普亭從頭到尾都是一個騙子。

雖然目前沒有人知道這場俄烏戰爭，最後會怎麼收場。是俄羅斯在犧牲無數士兵生命，付出慘痛的經濟代價後，終於擊垮烏克蘭。還是烏克蘭會在美國與北約的協助下，持續抗敵，最後俄羅斯支撐不住而撤軍。又或是陷入最糟的情況，雙方僵持不下，演變成長期戰事。

不過，已經沒有人可以否認，新冷戰已經來臨。這場由美國與其盟邦所主導，圍堵俄羅斯與中國的新一輪對抗，將全面改寫過去我們所瞭解的國際情勢。美蘇冷戰結束後的承平時代，已被普亭所發動的戰爭給打破了，原本只出現在印太地區的對抗情勢，現在也蔓延到歐洲與黑海地區。可以這麼說，這場新冷戰的範圍，已擴展到整個世界。

俄羅斯在遭到嚴厲的金融制裁後，全力拉攏中國做為戰略夥伴，而美國則想要將中國與俄羅斯綁在一起，一起打擊中國。拜登政府近日不斷透過媒體放話，說中國在俄羅斯開戰前，就已知道普亭的計畫，並且希望從中得利。這也讓中國陷入一個極為難堪的處境中，一方面不願意與俄羅斯反目，卻又難以辯解。

普亭已經是全世界公認的戰爭罪人，美國則企圖把習近平也打為共犯，讓美國對中國的圍堵戰略獲得正當性，並藉由這場發生在歐洲的戰爭，拉攏擔心中國向外擴張的印太國家，加快腳步打造反制中國的圍堵圈。就目前來看這樣的策略是成功的。拜登意外獲得的大禮，讓美國在這場競爭中先馳得點，而這恐怕是普亭決定全面入侵烏克蘭之前，所始料未及的。