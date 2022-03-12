《神劍闖江湖》與歷史上的新選組（上）：緋村劍心的原型，是幕末「四大人斬」之一河上彥齋

文：倫世豪 Stephane Lun

和月伸宏的動漫創作《神劍闖江湖》是眾多觀眾對幕末歷史了解及產生興趣的入門之作，也從而透過角色齋藤一來認識新選組這個武士組織。

歷史上齋藤一是新選組的三番組長，劍術超凡，而作品沿用他的歷史身份再引伸出現有的角色設計，敘述他於明治時代以警官身份與主角緋村劍心就新危機中的互動。而故事中多個角色均以新選組的成員作人物參考，再配上幕末年代的恩怨令《神劍闖江湖》這部動漫增添新選組的味道。

1994年和月伸宏開始於JUMP連載《神劍闖江湖》。故事主角緋村劍心是德川幕府末年的浪士刺客，眼見社會動盪導致百姓受苦，故為長州藩效力並出任暗殺工作，執行去除幕府要員等倒幕行為，人稱劊子手拔刀齋。

在明治維新後決定以不殺的逆刃刀浪跡江湖，透過幫助弱者來尋求心靈上的救贖。而在明治11年（1878年）則重遇幕末年代的敵友，展開扣人心弦的〈東京篇〉及〈京都篇〉等篇章。

和月伸宏選擇以明治11年作故事開端，究竟有何特別意思呢？他曾說道，維新後普羅大眾對前景迷茫，尤以心理上仍然是活在過去幕府的習慣及回憶中，所以對幕末及明治維新有情感的人，總認為幕末的終結並不是在明治元年，而是在1877年明治10年的西南戰爭之後。

所以故事開始於明治11年劍心手執逆刃刀闖蕩，並遇上各個心靈仍徘徊在幕末舊時代中掙扎求存的知己或敵人，當中包括前新選組齋藤一、前赤報隊相樂左之助、前維新影子刺客志志雄．真實及前御庭番眾四乃森蒼紫等。

歷史上的明治維新，新政府推翻了幕府政權並開創了新時代，而為了否定幕府並證明將軍的思想守舊，明治政府急著引進西方科技、思維及習俗，引起當時民眾兩極反應。作為以武士為主線的《神劍闖江湖》特別多次強調廢刀令（明治9年）及禁止復仇令（明治6年）的執行，其用意也更能凸顯劍心的敵人一概是仍然活在過去及抗拒新政府方針的武士們。

隨著西方文明的輸入，蒸汽船、火車等代替駕籠，而全面的郵政服務也代替了傳統飛腳的信使。曾被相樂左之助等人形容為「文明開化的味道啊」的牛肉鍋及齋藤一所喜愛的速食清湯麵，這些明治早期令人又愛又恨的「產物」，也於漫畫中有所表達。

倫世豪 Stephane Lun提供（劍心照片取自《神劍闖江湖》，東立出版） 緋村劍心及河上彥齋

角色創作

緋村劍心

故事角色的創作也參考了眾多歷史人物。緋村劍心的原型是幕末年代廣稱四大人斬之一的河上彥齋，他是堅定攘夷派，同時也視新選組為敵人。浪士河上彥齋身高不到5尺，體型比一般劍客細小，無黨無派，而劍術流派也無人知曉。

盛傳他自學揣摩劍術，故稱「我流」。他的摯友宮部鼎藏於1864年6月5日池田屋事件被新選組所殺，而正當河上彥齋前往京都誓要向新選組報復之際，行動前卻受人委託刺殺佐久間象山。佐久間象山是開國主義及公武合體論者，主張引進外國技術來加速日本發展，這對攘夷思維根深蒂固的河上彥齋更對他恨之入骨。

7月11日他於京都木屋町，在人來人往的街道上把身穿洋裝及騎在馬上的佐久間象山一瞬間斬下來，並消失於人群中。相信和月伸宏透過他跳躍中斬下騎馬者的動作姿態，從而創作出劍心以身體動作及揮劍速度取勝的飛天御劍流。

河上彥齋與宮部鼎藏皆是熊本藩士，隨後到長州學習及生活，宮部鼎藏更受教於吉田松陰的私塾，亦稱松下村塾。吉田松陰是長州藩及明治維新的精神領袖及理論奠基者，其想法思維對維新派影響深遠。

在1996年和月伸宏的訪談中，他透露劍心是被長州藩的自由風氣所吸引，並立志在維新運動中與長州藩為伍。而他所指的自由風氣大概是吉田松陰倡導的世界觀。長州藩一直是新選組的眼中釘，後來他們更踏上倒幕維新之路，與維護德川幕府政權的新選組對立。

其後河上彥齋了解到佐久間象山原來是位博學多才的偉人，是軍事學家及思想家，對道德、科學及國家都抱有崇高理念，朝野各大臣都對他的離世為之惋惜。這觸發他對殺人合理性的猜疑及反思，並決定不再作任何暗殺勾當。

這刺殺啟發了和月伸宏創作劍心這角色的內心思維。劍心本想透過暗殺來推翻幕府創造新時代，讓生活在戰亂動盪的百姓重獲安寧幸福，卻因在暗殺幕府要員時，得悉隨後他喜歡的雪代巴卻是其未婚妻，令他陷入自責中並質疑自己原來當初透過暗殺來創造新時代的理想只是一相情願，實情是暗殺卻令本來幸福並憧憬未來的人失去所愛，招致不幸。

故劍心與河上彥齋經歷一樣，陷入殺與不殺的迷思，這其實也是幕末兩派人士的寫照，從對抗外敵演變為同族內鬥相爭，他們背後的心理掙扎又何嘗容易克服呢。

Photo Credit: mariemon @ CC BY 3.0 佐久間象山被刺殺之地的紀念碑

齋藤一

《神劍闖江湖》裡的新選組前三番組長齋藤一在明治11年已為警官，亦敵亦友。歷史上他同樣是警視廳成員，更代表政府軍出戰西南戰役。角色的歷史還原度極高，被公認為新選組三大最強劍客之一的齋藤一平時沉默不語，予人獨來獨往之感，而這也令伊東甲子太郎在後期委派他為新選組間諜時大失預算，原來他反是近藤勇安插自己身旁的密探。

齋藤一在幕末時為將軍及新選組盡心盡力，更留守會津若松城至最後，誓與新政府軍死戰；明治維新後，武士已毫無出路，他選擇出任警官繼續發揮所長。他是否見風使舵？與其說他為人現實，何不理解為他認清自己在團隊組織裡的士卒角色，不論身在何地仍盡忠職守，為自己的正義而戰，其他宏大理念目標等都擱置一旁。