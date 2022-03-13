《神劍闖江湖》與歷史上的新選組（下）：讓大眾透過娛樂，認識幕末到明治的歷史人物與社會狀況

文：倫世豪 Stephane Lun

相樂左之助

據和月伸宏「光陰十年」訪談中，他曾透露新選組十番組長原田左之助是他喜愛的人物，若要為新選組創作新一輯漫畫，他必定會選魅力型的原田左之助或島田魁作主角。

《神劍闖江湖》裡的相樂左之助，人如其名，是參照歷史人物原田左之助來設計。兩者性格同樣豪邁，急躁且喜愛以武力解決事情，而在危難面前他們的生存意志也極奇高。原田左之助年青時血氣方剛，為表現自我勇氣竟膽大到在眾人面前切腹，可幸命不該絕，隨後也有文獻記錄他於上野戰爭大難不死，其後還移居至滿州為馬匪頭目，當然這說法疑點重重。

正是這「死去活來」的錯覺，讓《神劍闖江湖》漫畫及電影版的相樂左之助與安慈對決更是沒完沒了，屢戰不倒。

漫畫裡左之助年幼時視赤報隊隊長相樂總三為師，礙於幕府年代只有貴族及武士身份才能在公開場合使用自己姓氏，而生為農民子弟的左之助故不獲姓氏。直至明治維新後新政府於1870年（明治3年）進行戶籍改革，為了居民登記、徵兵及徵稅之便，推行「平民苗字許可令」法案，允許一般庶民在名字前加上姓氏。左之助為了紀念師父便自行跟隨其姓，改名為相樂左之助。

歷史上赤報隊是維新派的急先鋒，為宣揚新政府的威信及德行而走在前線，可能因鋒芒太露或倒幕運動已漸入佳境，最終卻被維新派誣蔑並過橋抽板，最終於1868年被以「偽官兵」的罪行處決。

背負着這屈辱，相樂左之助對明治政府極表怨恨，這也是當時一般平民及武士的心態，認為維新派在建立新政府及推行革新的過程中未盡道義，為達致政治目的而犧牲同樣為理念努力的同路人。

同樣出任維新派影子刺客的志志雄，盡心執行任務及去除維新前路的障礙，但在新政府成立後卻因害怕他泄露黑材料而對他施襲焚燒，受着相樂總三的同一命運。相樂左之助及志志雄在幕末時捨命踏上維新之路前進，但維新後卻突然眼前的一切不似預期：被同僚出賣、謀生技能被廢除、生存空間被收窄等，兩者抱著惡念度日，心靈仍陷於煉獄裡，決意對明治政府復仇。

歷史事件

紀尾井坂之變

敵人是整個明治政府，那麼志志雄怎樣報一箭之仇呢？曾為維新志士的他，選擇重蹈覆轍，誓要搶奪政權。為達致竊國目標，他沿用幕末時長州藩的策略，包括刺殺朝廷要員、引進西方列強的武器及製造內亂等。

漫畫加插了不少歷史事件，例如明治維新元勳大久保利通被刺殺的紀尾井坂之變。明治11年，大久保利通乘馬車上班途中，路經紀尾井町時被島田一郎為首的六武士斬殺。島田一郎同樣是對新政府積怨甚深的武士，他對征韓論被新政府反對、西鄉隆盛於西南戰爭的失敗及切腹等極為氣憤。

征韓論是西鄉隆盛為支援失去工作、失去尊嚴的武士而推舉的方針。被大久保利通為首的新政府否定後，西鄉隆盛更被權力架空並離職反回鹿兒島，隨後爆發西南戰爭。漫畫則以志志雄指令瀨田宗次郎在馬車上刺殺大久保利通為他復仇序幕。

池田屋事件

製造內亂方面，志志雄打算重燃維新志士的火燒京都計劃，讓火海吞噬整個古都。這也是新選組一戰成名的池田屋事件，歷史學家評價新選組這次掃蕩行動把幕府苟延残喘的政權延長多數年。1865年，長州藩原打算在6月20日於京都各個據點點燃火種，趁混亂之時劫持孝明天皇並奪取話語權。

但在6月5日憑著新選組監察所獲的資訊、五番組長武田觀柳齋所逮捕的嫌疑人古高俊太郎及土方歲三對他的嚴刑逼供，終獲知長州藩及土佐藩等志士正匿藏在祗園的其中一間旅館。而經過不停搜索，新選組終於在池田屋發現他們，雙方進行激戰，最終擊破其陰謀。

縱使事隔逾一個多世紀，池田屋事件的來龍去脈仍讓人津津樂道，也是新選組電視劇及電影的必然題材，但若以非新選組漫畫來參照此一事件，《神劍闖江湖》固然是代表作。

這裡也值得一提，五番組長武田觀柳齋與漫畫東京篇的販賣軍火鴉片的「死亡商人」武田觀柳並不是同一人物，個性及背景描繪也沒有相似之處，相信純粹只是名字的參考吧了。同樣地警視廳陸軍省谷十三郎也與新選組七番組長谷三十郎在名字上近似。

Photo Credit: 倫世豪 Stephane Lun 昔日激戰的池田屋，現改為主題餐廳

江戶「無血開城」

另外與劍心亦敵亦友的御庭番眾四乃森蒼紫是很精彩的人物描繪。御庭番眾是歷史真實組織，由一群武藝高超的忍者組成，對幕府將軍從事保護、偵察等工作，一直秘密並暗中地執行護衛任務，而因為他們平常低調行事，也導致坊間描寫御庭番眾的演藝作品少之又少。

御庭番眾由德川幕府第八代將軍德川吉宗於1716年建立。他為人樸素及謹慎，上任時鑒於朝廷旗本們多是前朝遺臣，避免權力鬥爭故大力剷除前朝勢力，而自身安全則負托於御庭番眾。歷經百多年歷史後，御庭番眾也隨著幕府殉落而終結。

四乃森蒼紫雖是虛構人物，但他所經歷的，正是歷史中新選組及御庭番眾等一群決心為幕府奮戰到最後的武士，所面對的無奈：德川慶喜答允江戶「無血開城」，使戰術了得的新選組及御庭番眾，未能以捨命戰鬥來證明自己便飲恨離開幕府這個舞台。

新選組於1868年1月首次成為幕府軍隊的一份子，在鳥羽・伏見戰役中和新政府軍迎面交戰，但鑒於新政府軍以現代兵器的運用上取得優勢，幕府軍不出4天便節節敗退。新選組清楚了解雙方武器的落差，雖處於劣勢但若透過戰略調整，幕府軍並非註定失敗。