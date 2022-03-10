被招募到中國經濟特區的寮國女性：擔任線上「聊天女郎」，無法達成工作目標就被賣到妓院

本週3月8日國際婦女節這天，寮國婦女聯盟（ Lao Women’s Union ）成員表示，寮國婦女仍缺乏平等地位，嚴重剝削、暴力和人口販賣情況也很嚴重，尤其是那些被招募到中國經濟特區（ Special Economic Zone ）工作的婦女。

《亞洲自由電台》報導，許多貧窮的寮國人會前往博喬省的金三角經濟特區（GT SEZ）找工作，該經濟特區是由中國人擁有的Kings Romans賭場主導，因非法毒品及販賣人口和野生動物而惡名昭彰。

在經濟特區內有許多招募寮國女性從事線上「聊天女郎」的工作，工作內容為透過社群媒體聯絡賭場客戶投資賭場，若未達到目標就會累積「債務」。 一名來自瑯勃拉邦省的22歲女性就表示，她和妹妹去年（2021）年11月因著一則「18至35 歲，會說中文、寮國語、泰語和英語，每月可賺取5000元人民幣（767 美元）」的招聘廣告，而來到經濟特區擔任線上「聊天女郎」，然而在無法達成工作目標後，姐妹在兩週後就被賣到了一家妓院。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 位於寮國金三角經濟特區內的Kings Romans賭場入口處

寮國婦女聯盟一名成員也表示，許多婦女和女孩在經濟特區受到人口販子的剝削、虐待和傷害，由於來找工作的女性多來自貧困家庭且沒受過教育，在沒意識到風險情況下就被賣掉，而當這些女性無法償還債務時，就會被迫賣淫並被雇主強行關押。

而針對女性在經濟特區遭剝削的現況，寮國當局在今年2月有做出回應，根據《企業責任資源中心》（Business & Human Rights Resource Centre）資料，當局要求在金三角經濟特區的雇主和員工要簽訂工作合約，合約內容包括要求工作場所的安全、提供保險福利和公平的薪資，另外也禁止強迫勞動，不過有批評者認為，簽署合約一事很難順利進行，因寮國當局在經濟特區內的權力有限。

Photo Credit： Slleong CC0 1.0 位於經濟特區內的老（寮國）中友誼街

而因著新冠肺炎疫情讓農村更加困頓的背景，也讓寮國與中國邊境的人口販賣更加嚴重，去年（2021）婦女聯盟的成員就表示，儘管疫情期間有諸多限制，但寮國北部人口販賣的情況仍相當頻繁，《UVA News》報導，根據婦女聯盟說法，這些人口販賣頭子 向農村貧困家庭的女孩或婦女提供高達4000美元的「嫁妝」，並表示她們要去中國嫁給中國男人， 一旦抵達中國後，這些女孩卻被鎖在房裡，不准外出或與家人聯繫，護照也會被沒收。

Photo Credit： Slleong CC0 1.0 位於寮國金三角經濟特區內，由King Romans集團擁有的「藍盾」賭場

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒