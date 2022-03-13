台南吃美食除了「阿字輩」，再推薦五間位於中西區的庶民小吃店

文：Ryota｜良田沃土

有過幾次前往台南的經驗，原因通常是為了工作、遊憩、音樂祭，當然，也有幾次是為了台南的美味佳餚，誰叫台南是個曾被《CNN》評選為台灣美食首都的飲食重鎮。

不過若要說起我與台南美食的關係，還是不得不提及當地的音樂祭。每次去到音樂祭，總是玩得筋疲力盡，也正是因為如此，在活動正式來臨之前，我都會循著地理位置，整理一份放在口袋裡的美食清單，好讓自己在活動空檔補充點「HP」，吃飽才能隨著音樂演出嗨到底。

而每年11月於台南舉行的貴人散步音樂節，去年便是以「街區就是舞台」為概念，讓演出散佈在中西區的南美二館、全美戲院、南美里活動中心、兜空間、B.B.ART和大南門城等場域。

以下就針對台南中西區，整理五間推薦的小吃店，讓人從早到晚不愁吃。

#01：郭家肉粽

友愛市場內的「郭家肉粽」，自1948年開業至今已有70年歷史。傳統市場內有著迷人的老派氛圍，而老闆不間斷地剝粽葉、淋上醬料等動作，也讓空間內溢滿無法抗拒的香氣。

郭家肉粽共有3款肉粽及1種湯品，其中包含「菜粽」、「肉粽」、「素食粽」、「味噌湯」等，不同於大多數的店家利用醬油膏、甜辣醬或番茄醬等，這邊所採用的是「肉燥滷汁」。伴隨著粽葉香及糯米飯的土豆味，再加上香油、花生粉及大量香菜後，整顆粽子清香又不油膩。

值得一提的是，郭家肉粽的味噌湯雖然只要10元，但卻含有豆腐、油條及蔥花等配料，喝來暖胃十分舒服。早上6點就開始的營業時間，更讓你在開啟台南旅程之前，就能先飽腹一頓。

地址：台南市中西區友愛街117號

營業時間：06：00至16：30

電話：0931-956-381

#02：鳳姐鴨肉飯

鳳姐鴨腿飯的店面，不像新興店家那般具備各式各樣的裝潢風格，但門口那門庭若市的景象，就是深受饕客喜愛的證明。

說到鳳姐鴨腿飯的熱門餐點，莫過於那每日限量的「鴨腿飯」，滿佈的肉片搭上筍乾、滷蛋等，再加上鳳姐特製醬汁，令人不禁一口接著一口。而有別於大多數的鴨肉，這邊肉質雖然吃起來油脂豐厚又軟嫩，卻不會讓人有太過油膩的感受。

不過，若是你不幸與鴨腿飯失之交臂，還有鴨肉飯、梅干扣肉飯、肉燥飯等。即便與招牌的鴨腿飯有些不同，但那種齒頰留香的感受，依舊相同。

地址：台南市中西區民族路三段190號

營業時間：11：00至18：30（週三、四公休）

電話：06-223-7129

#03：石精臼牛肉湯

只要上網搜尋「台南牛肉湯」，你會發現牛肉湯在這裡，用百家爭鳴來形容，可說是一點也不為過，而如果你所喜愛的湯頭，不是清甜類型，而是濃郁肉味的話，那這間石精臼牛肉湯，相信是你不得錯過的選擇。

提及石精臼的牛肉湯，我會說是「直球對決」。畢竟，他的湯頭沒有過多的藥材或蔬果熬煮，唯一有的就是用牛肉及牛雜所醞釀出的牛骨清湯。而牛肉湯的精髓──牛肉，這邊所採用的是溫體牛，且形狀偏向條狀而非片狀，口感上有著Q彈嚼勁，卻也不至於難咬。

此外，石精臼還有肉燥飯及牛雜等，舉凡牛腩、牛心、牛肝、牛舌、牛筋、牛食道、牛肚、骨髓等應有盡有。店家也有推出「隱藏版湯品」，讓你將牛肉與牛雜混合。

地址：台南市中西區民族路二段246號

營業時間：17：00至22：00（週一公休）

電話：06-223-2266

#04：阿江炒鱔魚

除了牛肉湯之外，另一項在台南競爭激烈的就是「鱔魚」料理了。不過在眾多鱔魚意麵店當中，各自也都有著不同的風味，而鄰近海安路，周遭還有著赤崁樓的「阿江炒鱔魚」就是我的選擇。

這裡的店內品項簡單純粹，就是鱔魚意麵、鱔魚米粉、乾炒意麵及生炒鱔魚等。無論你點哪碗，店家都會將鱔魚鋪滿，且魚肉厚實還帶有些微的脆度，麵條則是口感彈牙並略帶濕軟的意麵。不過要說到阿江炒鱔魚最重要的靈魂，那就是阿江師的祖傳醬料，獨特的中藥香氣使意麵充滿古早味。

值得一提的是，在外面排隊等待的時候，可以看到阿江師專注的爆香、切鱔魚、下麵、起鍋的過程與神情。那一氣呵成揮舞鍋鏟與炒鍋的的熟練動作，就像是一場精彩的廚師秀。

地址：台南市中西區民族路三段89號

營業時間：17：00至24：00（週一公休）

電話：0937-671-052

#05：上好烤魯味

說到台南美食，鮮少會有人想到滷味或烤物，但這間「上好烤魯味」之所以出現在我的口袋名單當中，正是因為它以那先滷後烤並煙燻的製程，收服我的味蕾。

雖然話是這麼說，但先滷後烤的燒物，在台灣各個地區倒也不算罕見。而上好烤魯味的特別之處，便是在於當地才有的「台南甜」，那滷漬醬汁的甜味，不只甜的剛好，還鹹甜適中又夠味，再加上煙燻與炭火燒烤所帶來的木炭香之後，都讓燒物變得更有層次與香氣，可說是台南夜半時分，令人無法抗拒的美味。

地址：台南市中西區康樂街254號

營業時間：16：30至23：00（週日公休）

電話：06-229-3407

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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