調查局破獲「假外企真中資」3年挖走200多名工程師，「護國神山」台積電、聯發科都受害

調查局昨（9）日動員百餘人次、兵分14路展開搜索，調查共8家有中資背景的公司或研發中心，高薪挖角台灣高科技產業人才，尤其鎖定相關領域的領導品牌公司，包括半導體、電動車產業的「護國神山」企業全都受害，造成智慧財產損失極大，具體損失金額還有待清查。

檢調兵分14路，調查8家中資背景公司挖角科技人才

《中央社》、《自由時報》報導，調查局查出，中國透過中企大規模迂迴來台，以高薪挖角台灣高科技產業人才，昨日報請台北、士林、桃園、新竹及台中地檢署指揮調查局所屬8個外勤處站，同步偵辦中企來台非法從事業務（挖角人才）案件。

檢方動員百餘人次、兵分14路展開大搜索，鎖定8家有中資背景的公司或研發中心，約談相關負責人等近60人次，分別依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等罪，移送偵辦。

《蘋果新聞網》報導，8家涉案企業包括：

全芯智造公司（中資、EDA軟體設計領域）

聚力成公司（台資、第三代半導體研發及IC設計領域）

柏森公司在台辦事處（港資、液晶顯示器驅動IC設計領域）

中星微電子公司在台辦事處（港資、數字多媒體IC設計領域）

印芯公司在台辦事處（港資、影像感測器晶片CIS設計領域）

芯原公司在台辦事處（港資、IC設計定製一站式服務平台領域）

硅谷公司在台辦事處（港資、通訊及機電設備IC設計領域）

開易弘公司在台辦事處（中資、電動車領域）

《蘋果新聞網》報導，檢調查出，這8家公司在各縣市科學園區產業聚落紮根，已分別挖角許多台灣科技公司的管理階層、技術人員、行政人員，尤其鎖定相關領域的領導品牌公司，包括半導體、電動車產業的「護國神山」企業全都受害，造成智慧財產損失極大，具體損失金額還有待清查。

3年挖走200多名工程師，「護國神山」台積電、聯發科都受害

《TVBS新聞網》報導，根據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，中國半導體業者不得來台投資，或成立半導體產業公司，違者最重判一年有期徒刑，拘役或15萬以下罰金。

《ETtoday新聞雲》報導，涉案公司當中，包含中國北京知名半導體公司「比特大陸」（BITMAIN），未經許可就在台灣成立「智鈊科技」、「芯道互聯」兩間公司，還開出原年薪2倍以上高薪，僅僅3年就挖走200多名工程師，包括「護國神山」台積電、聯發科人才都被挖角。

《聯合新聞網》報導，調查局指出，高科技產業為我國經濟命脈，其中半導體技術更是護持我國經濟實力之「護國神山」，中資刻意規避法律，藉由台灣在地協力者協助，或轉由第三地區投資之公司名義，刻意掩飾隱匿身分或資金來源，在台從事挖角行為。此等惡意挖角竊秘行為，在在顯示中共對我高科技產業挖角，不僅單純是經濟實力競爭，而是已危及國家安全的嚴肅議題。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航