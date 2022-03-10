【圖表】中油、台電能源進口來源分散，英美制裁俄羅斯對台灣影響微乎其微

（中央社）美英兩國宣布禁止俄羅斯石油等產品進口，衝擊全球能源市場。根據統計，台灣因風險考量，進口來源分散，且採購策略以長約為主、現貨為輔，目前中油油氣供應穩定，負責基載電力的台電燃煤發電也不受影響。

美英禁止俄羅斯石油等產品進口，衝擊全球能源市場，台灣採購來源分散供應穩定，影響微乎其微。

美國總統拜登8日在與盟國協商後，宣布禁止俄羅斯石油、天然氣和煤炭進口，再次重擊俄羅斯經濟命脈；英國也表示，將在年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品，並會在這段期間協助企業找到替代供應源，確保消費者利益。

歐盟同步採取相關措施，將減少歐洲對俄國天然氣的依賴，到年底前將需求減少2/3為目標。國際接二連三的最新制裁措施，預料將助長國際油價波動，對全球經濟產生重大影響。

台灣雖然是能源進口國，但由於進口來源分散，英美對俄羅斯這波制裁措施，初步評估對台灣影響微乎其微。

在原油部分，台灣2016年以後即未再自俄羅斯進口原油，因此對油品供應面影響不大；能源局指出，去年台灣的原油輸入來源共14個國家，其中中東地區占比達74.25%、美洲地區為19.13%、西非地區的原油進口比重只有1.33%。

至於天然氣方面，為降低風險，2021年台灣購氣有70%比重是以中長約為主，原本就不易受短期事件影響，採購也多元分散，輸入來源以澳大利亞的32.2%及卡達24.5%占比最高；去年自俄羅斯進口天然氣占比為9.7%，但與俄羅斯的合約將在3月到期，也有後續替代來源可補足缺口。

因應俄國合約3月到期，中油強調，在進行整體年度規劃時，各種期約、現貨來源皆有規劃，後續替代源豐富，包含美國、澳洲、卡達、巴布亞紐幾內亞、阿曼、奈及利亞、千里達等國。

此外，在煤炭進口部分，根據2021年統計，國內煤炭使用以發電為大宗，占比約75%，以台電為例，每年燃煤用量約2800萬公噸，也有少數燃煤IPP民營電廠有用煤需求。其餘2成多進口煤炭則作為工業用途，包含中鋼煉鐵核心的高爐製程，以及產業燃煤鍋爐使用。

台電表示，燃煤進口煤源分散，主要來自印尼及澳洲，只有少部分來自俄羅斯、哥倫比亞及南非，俄羅斯2021年僅占來源的3.2%，不至於對基載燃煤發電產生影響，且台電都有和煤商簽訂長約，比例約70至80%，其餘則以現貨採購補充，整體庫存量約1個月。

台灣煤炭輸入來源有9國，主要來自澳洲及印尼，合計占比逾3/4，俄羅斯則僅占煤炭來源14.7%。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航