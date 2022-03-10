2022/03/10,
能源

【圖表】中油、台電能源進口來源分散，英美制裁俄羅斯對台灣影響微乎其微

【圖表】中油、台電能源進口來源分散，英美制裁俄羅斯對台灣影響微乎其微
Photo Credit：AP／達志影像

我們想讓你知道的是

美英兩國宣布禁止俄羅斯石油等產品進口，引發各國能源缺的擔憂。根據統計，台灣雖然是能源進口國，但進口來源分散，受這波制裁的影響微乎其微。

（中央社）美英兩國宣布禁止俄羅斯石油等產品進口，衝擊全球能源市場。根據統計，台灣因風險考量，進口來源分散，且採購策略以長約為主、現貨為輔，目前中油油氣供應穩定，負責基載電力的台電燃煤發電也不受影響。

2021進口能源比例
美英禁止俄羅斯石油等產品進口，衝擊全球能源市場，台灣採購來源分散供應穩定，影響微乎其微。

美國總統拜登8日在與盟國協商後，宣布禁止俄羅斯石油、天然氣和煤炭進口，再次重擊俄羅斯經濟命脈；英國也表示，將在年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品，並會在這段期間協助企業找到替代供應源，確保消費者利益。

歐盟同步採取相關措施，將減少歐洲對俄國天然氣的依賴，到年底前將需求減少2/3為目標。國際接二連三的最新制裁措施，預料將助長國際油價波動，對全球經濟產生重大影響。

台灣雖然是能源進口國，但由於進口來源分散，英美對俄羅斯這波制裁措施，初步評估對台灣影響微乎其微。

在原油部分，台灣2016年以後即未再自俄羅斯進口原油，因此對油品供應面影響不大；能源局指出，去年台灣的原油輸入來源共14個國家，其中中東地區占比達74.25%、美洲地區為19.13%、西非地區的原油進口比重只有1.33%。

至於天然氣方面，為降低風險，2021年台灣購氣有70%比重是以中長約為主，原本就不易受短期事件影響，採購也多元分散，輸入來源以澳大利亞的32.2%及卡達24.5%占比最高；去年自俄羅斯進口天然氣占比為9.7%，但與俄羅斯的合約將在3月到期，也有後續替代來源可補足缺口。

因應俄國合約3月到期，中油強調，在進行整體年度規劃時，各種期約、現貨來源皆有規劃，後續替代源豐富，包含美國、澳洲、卡達、巴布亞紐幾內亞、阿曼、奈及利亞、千里達等國。

此外，在煤炭進口部分，根據2021年統計，國內煤炭使用以發電為大宗，占比約75%，以台電為例，每年燃煤用量約2800萬公噸，也有少數燃煤IPP民營電廠有用煤需求。其餘2成多進口煤炭則作為工業用途，包含中鋼煉鐵核心的高爐製程，以及產業燃煤鍋爐使用。

台電表示，燃煤進口煤源分散，主要來自印尼及澳洲，只有少部分來自俄羅斯、哥倫比亞及南非，俄羅斯2021年僅占來源的3.2%，不至於對基載燃煤發電產生影響，且台電都有和煤商簽訂長約，比例約70至80%，其餘則以現貨採購補充，整體庫存量約1個月。

台灣煤炭輸入來源有9國，主要來自澳洲及印尼，合計占比逾3/4，俄羅斯則僅占煤炭來源14.7%。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。