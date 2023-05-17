宜蘭三星鄉長李志鏞涉收取廠商回扣，宜蘭地院聲押禁見，依貪污罪嫌偵辦

宜蘭縣三星鄉公所疑洩漏標案內容並收受廠商回扣，涉嫌圖利特定廠商得標獲利，宜蘭地檢署、廉政署昨（17）日兵分多路搜索，帶回三星鄉長李志鏞等十餘人調查，檢方訊後聲押李志鏞等3人，而宜蘭地方法院召開羈押庭之後，認為李志鏞有勾串之虞，准予羈押禁見，全案依貪污罪嫌偵辦。

根據宜蘭地檢署和廉政署所查扣資料，包含2019年米香節、花海活動與2020年「年節街景佈置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程」，都是調查項目。其中米香節經費約200萬元，花海活動約100萬元，公所疑將活動分成表演、市集等項目，經費低於10萬元，避開招標採購；年節布置與落雨松案，約150萬元，公所疑指定廠商承包。

地檢署昨天發出搜索票，上午6時許到李志鏞、農業課長蕭振岳等人家中，帶至鄉公所搜索，9時許將人與資料帶到宜蘭市調查站詢問，再陸續至地檢署複訊。昨晚11時左右，李志鏞被帶到地檢署複訊，面對媒體說了兩次「無代誌（沒事）」。

檢方複訊後，聲押李志鏞、蕭振岳、張姓廠商，張姓廠商妻劉女、陳建宏10萬元交保，沈姓廠商5萬元交保。

宜蘭地方法院指出，經過分別訊問被告等三人，及審查檢察官所提出之相關事證後，蕭振岳及張姓廠商犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，准予蕭振岳以新台幣15萬元交保，張姓廠商20萬元交保；李志鏞因犯嫌重大，有相當理由足認有勾串共犯與證人之虞，應羈押並禁止接見通信。

對此，縣府發布新聞稿表示，李志鏞遭收押，將於收到相關公文後，依《地方制度法》規定，停止李志鏞的鄉長職務，並指派人選代理鄉長職務，以利鄉務順利推動。

現年57歲李志鏞出身地方政治世家，當過三星鄉民代表、宜蘭縣議員，2016曾代表國民黨參選宜蘭立委落敗，2018年轉戰三星鄉長，以6218票順利高票當選，去年底競選連任拿下6770票，以55.47%得票率順利連任。

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核稿編輯：翁世航