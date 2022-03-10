促轉會解散前移交任務，對中正紀念堂轉型提出「反省威權歷史公園」方案

促轉會5月底將到期解散，行政院日前通過《促轉條例》第11條之1、之2修正草案，宣布未來會成立「推動轉型正義會報」和「人權及轉型正義處」，承接下一階段轉型正義工作。促轉會代理主委葉虹靈今（10）日到立法院報告並備詢時指出，各業務已經有初步的交接規劃，另外各界關注的中正紀念堂轉型，促轉會已提出「反省威權歷史公園」方案，未來將讓行政院統籌協調。

促轉會完成了哪些工作？

促轉會今天也提出現階段的工作成果報告，包括已完成政黨持有政治檔案審定作業，總計審定7572筆，並已移歸7499筆為國家檔案；持續就台灣轉型正義資料庫資料進行編碼校正，目前已收錄1萬5000餘筆政治受裁判者審判資料，公開提供各界查詢應用。

在平復歷史傷痕，截至今年2月28日止，依促轉條例第6條第3項第2款受理人民聲請案件計107件、職權調查計49件，其中決議應予平復者計61件，駁回或不符要件共計70件；總計公告撤銷5954件刑事有罪判決。

在推動威權象徵處置方面，葉虹靈說明，現階段列管1546座（處），已移除與已同意處置者的比例達33.2%；至於全國最具指標性的中正紀念堂，促轉會已經研擬並將提出「反省威權歷史公園」轉型方案構想，包括短中長期的配套，包括法制、都計、文資等等，都會納入任務總結報告，交給承接機關文化部，並供未來行政院統籌協調，審慎推動。

民進黨立委賴品妤則詢問，促轉會提出反省威權歷史公園的轉型構想時，曾承諾3月間會提出空間專業者、也就是建築師的設計構想提案；葉虹靈則回應，目前規劃在4月提出，因為建築師對圖的要求很高，促轉會也希望力求完備，一定會對外發表。

至於「1970年代情治機關與軍法體系運作情形」相關人員調查訪談作業，已經完成並且正撰寫報告，將納入任務總結報告內。

葉虹靈指出，「釐清壓迫體制之加害者及參與者責任」法定任務，已研擬相關法律草案，重點包括：識別加害者之標準、處置加害者之方式、調查之法定程序及免予追究加害者條件等部分，並就草案內容諮詢學者專家及公民團體意見，並納入任務總結報告，做為任務銜接機關未來推動之指引。

葉虹靈說，促轉會3年階段性任務成果報告，舉辦「見證與續寫」社會溝通活動，向外界說明促轉會推動轉型正義成果，並聽取各界意見，作為最後提交行政院任務總結報告修正參考。

哪個部會承接哪個業務？

葉虹靈報告時說明，目前促轉會的業務都將交給常設部會機關，初步規劃如下：

行政院人權與轉型正義處：轉型正義政策

國發會：開放政治檔案業務

文化部：不義遺址保存、法制化業務

法務部：平復國家不法與識別及加害者處置相關法律草案規劃

內政部：清除威權象徵

衛福部：政治暴力創傷療癒平復

教育部：轉型正義教育的推動

不過有不少立委在質詢時針對這樣的規劃提出質疑。包括民進黨立委江永昌就指出，法務部、檢調體系當年也有很多人都涉入威權統治體系，現在要他們來承接「識別及加害者處置」，難道要「學弟查學長、在職的查退休」？將促轉的究責工作移交至此是衝突矛盾的事；如果法務部自己就能執行，那當年何必還要設立促轉會這樣的獨立專責機關。

另外民進黨立委劉建國也認為，政治受難者家屬所遭遇的心理創傷，促轉會雖然已經起頭做了一些陪伴、輔導的前置作業，但是未來交給衛福部，他們可能缺乏相關專業來面對和處理。

時代力量立委邱顯智也問及，促轉會今年5月解編後，是否將人力轉移至行政院人權與轉型正義處？葉虹靈說明，促轉會負責該處「轉型正義科」，另外還會有人權二科的編制，目前員額仍在討論中，需待行政院核定，初步已提出10人員額。

至於劉建國也問到，促轉會目前的約聘僱的員工是否會直接到各部會去繼續進行轉型正義相關推動工作？葉虹靈則表示，各部會到時候盤點業務後會對外招募，促轉會員工的約大部分都是簽到5月30日，尊重員工自己未來的規劃和意願。

另外邱顯智今天也再次針對蔡英文總統今年在七海文化園區開幕式的發言，遭批「試圖搶奪關於蔣經國的話語權、討好藍營群眾」，從轉型正義的角度來看，必須解構「蔣經國神話」，台灣民主才可能深化。邱顯智質疑，在總統發言前，總統府是否向促轉會諮詢？

葉虹靈則回應，促轉會的立場如同先前聲明所講，蔣經國是一個威權統治者的定性，這點毋庸置疑，相關的意見也都有向總統府表達；促轉會也把七海文化園區列為威權象徵，並發函給北市府，附上相關的報告，希望未來蔣經國圖書館也陳列相關歷史文本，讓外界思考反省過去的威權統治帶給人民什麼樣的傷害。

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核稿編輯：翁世航