2022/03/10,
政治

朱安雄之女朱挺玗「理念不合」退出國民黨，傳加入民眾黨參選，藍營憂引發跳船潮

朱安雄之女朱挺玗「理念不合」退出國民黨，傳加入民眾黨參選，藍營憂引發跳船潮
首圖為朱挺玗在2018年時競選議員，由韓國瑜的妻子李佳芬幫忙站台。Photo Credit: 朱挺玗臉書

我們想讓你知道的是

國民黨議員初選，制定規則讓年輕的新人加權最高可達百分之百，導致40歲以上的幕僚世代「被跳過」。

前高雄市議員朱挺玗日前在臉書上貼出聲明稿，表示自己申請退出國民黨，理由寫上「理念不合」，並稱「狗吠火車十幾年也會累」。外傳朱挺玗可能會加入民眾黨，並投入年底的地方選舉，將造成藍營選情緊張。對此朱挺玗表示，她還沒有加入任何政黨，而且選舉真的很累。

朱挺玗是誰？

朱挺玗出身於高雄市政治世家。父親朱安雄曾任監察委員、高雄市議長，在2003年因高雄市議長選舉賄選案被判刑後逃亡海外。母親吳德美曾任4屆立法委員，在2009年因涉掏空安鋒集團近20億元入獄，後於2013年獲准保外就醫，在2015年過世。

朱安雄和吳德美曾是國民黨栽培的地方政治人物；夫妻共同創立了安鋒鋼鐵、振安鋼鐵、峰安金屬、海裕冷凍食品等企業集團。朱家的企業在1998年時受金融風暴影響，出現財務危機，家族勢力開始衰退。哥哥朱挺介曾在牛津大學擔任講師，在2004年參選立法委員但未當選。姐姐朱挺珊在2004年高雄市議員補選中當選為高雄市議員。

朱挺玗在2006年高雄市議員選舉（高雄市第5選區）中以無黨籍參選並當選，成為當時最年輕的高雄市議員。但「落選頭」蔡武宏以涉嫌賄選提起當選無效之訴，高雄高分院在2008年認定朱挺玗買票，判她當選無效定讞。朱挺玗辭去市議員職務，並淡出政壇。2017年復出政壇，在國民黨黨主席選舉中擔任洪秀柱競選辦公室的發言人，不過2018年再度競選前鎮、小港選區失利。

韓國瑜2018年當選高雄市長時，曾邀請朱挺玗擔任高雄市海洋局長，但遭到民進黨、時代力量多位政治人物大力抨擊，質疑朱挺玗本身在2011年曾有涉賄被判當選無效的紀錄，批評「買票專業」，朱挺玗後來在韓國瑜宣布高市小內閣前的最後一刻主動宣布婉拒。

針對在此時選擇退出國民黨的原因，朱挺玗受訪時則表示，

加入國民黨15年，每位黨主席都說要世代交替，卻不見「真改革」，尤其是國民黨中南部的青年長期被黨中央忽視，黨內多是北部觀點，中南部聲音無法被重視。最灰心的是，過去參選時，甚至曾有黨內人士以「同志議題」抨擊，如果是別黨的人就算了，沒想到卻是自己人打自己人。

朱挺玗曾在臉書上拿彩虹旗拍照並且公開支持婚姻平權，與當時黨內的氣氛不太相符；另外在今年2月情人節時，國民黨因為PO出孫中山與宋慶齡的合照，引來不少網友嘲諷，批評孫中山情婦很多、甚至追求未成年少女等；朱當時也在臉書上表示不解，並稱「誰可以來救救這個黨？」

朱挺玗曾成立「制度者聯盟」並提出6點訴求，包括國民黨要進行改造路線大辯論、黨主席選舉全面降低門檻、舉辦黨主席補選政見會與辯論會、青年團制度民主化與活化各地青工組織、活化黨內由下而上的民主決策機制、培養中生代成為黨內主管與新生代成為中堅幹部、黨產依法透明公開處理、加強國民黨與在地連結與打造國民黨成為社會平台。

退黨之後會怎麼樣？

《中國時報》報導，國民黨高雄市黨部主委許福明面對媒體詢問時表示，朱挺玗從農曆年後就透露退黨的想法，他也曾多次與朱挺玗深談，上月國民黨秘書長黃健庭到高雄時，也曾當面慰留朱挺玗，但最後還是尊重她的決定，近日黨內就會處理朱的申請退黨流程。

許福明還說，朱挺玗目前仍在考慮是否參與年底高雄市議員選舉，不論朱挺玗是因理念不合，或是為爭取更多的參選空間，都尊重和祝福。至於外傳朱挺玗退黨可能引發高市政壇藍營選將跳船潮，許福明則認為「應不至於」。

朱挺玗議員時期的選區，是前鎮、小港（高雄第十選區），目前國民黨在該選區有3位現任議員，包括議長曾麗燕、陳麗娜、蔡武宏，朱若在當地改掛民眾黨參選，勢必對藍營選票的壓縮更甚綠營，藍營選情勢必將更緊繃。

國民黨「青年加權100％」仍有人不滿

正投入高雄左楠區市議員初選的李昶志表示，「國民黨常說要培育幕僚世代，但長期默默付出耕耘的人，受到栽培的又有幾人？」李昶志說，幕僚世代是國民黨資產，他們身上的經驗都是歷年累積的養分，如果在他黨，這些人才都不會被埋沒，可能也不會離開。

李昶志說，國民黨常常喊團結，因為都不團結；常常喊要培育，因為都沒培育成功。他看到同志離開感到很難過，但是自己不會選擇離開。

國民黨因應年底的地方選舉，針對議員黨內初選，制定規則讓年輕的新人加權最高可達百分之百，導致40歲以上的幕僚世代自覺「被跳過」。新北市議員擬參選人黃心華、簡皇譽日前也發表公開信，盼曾為黨服務的幕僚加權比率不得低於50%，現行提名特別辦法只由「年齡」決勝負，讓已累積一定資歷、長期為黨服務奉獻的人，感到心寒。被問到若因初選不公沒被提名，是否會脫黨參選？黃心華則表示，脫黨參選不在考量中。

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核稿編輯：翁世航


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